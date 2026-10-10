Deportes

En un día con todas derrotas para los tenistas argentinos, Carlos Alcaraz eliminó a Juan Manuel Cerúndolo del Masters 1000 de Shanghai

El español se impuso por 6-3 y 6-3 ante el argentino. También quedaron afuera Tomás Etcheverry, Thiago Tirante, Sebastián Báez y Camilo Ugo Carabelli, mientras que Francisco Cerúndolo se presentará este domingo

Guardar

Juan Manuel Cerúndolo no pudo dar el golpe ante Carlos Alcaraz y se despidió del Masters 1000 de Shanghai en la segunda ronda. El argentino cayó por 6-3 y 6-3 ante el español, número 3 del mundo y segundo preclasificado, en un partido que se disputó este sábado en el Stadium Court. El murciano dominó con su servicio y no le permitió ninguna oportunidad de quiebre al porteño.

El encuentro comenzó parejo, con ambos jugadores enfocados en sostener sus turnos de saque. Sin embargo, Alcaraz encontró la oportunidad para marcar la diferencia en el sexto game del primer set, cuando quebró el servicio de Cerúndolo (55°) con un passing shot. Esa ventaja la supo mantener hasta el final y lo cerró por 6-3.

PUBLICIDAD

En el segundo parcial, el español volvió a golpear desde el inicio y rápidamente se colocó 3-1. A partir de ese entonces, sostuvo la ventaja sin sobresaltos, volvió a romper el saque del jugador nacional y terminó consiguiendo la victoria por 6-3.

“Creo que la primera ronda de cualquier torneo nunca es fácil. Diría que es incluso más complicada cuando no has tenido demasiado tiempo para adaptarte lo mejor posible, como me ha ocurrido acá. Vengo de Tokio, donde las condiciones, la velocidad de la cancha, la de la pelota y la humedad eran totalmente diferentes a las de Shanghai. Pero pienso que este tipo de nivel y de partidos me ayudan mucho a avanzar hacia donde realmente quiero llegar. Estoy contento y espero que en la próxima ronda las cosas vayan incluso mejor”, expresó el reciente campeón del ATP de Japón.

PUBLICIDAD

El tenista español Carlos Alcaraz mostró su nuevo look en su debut en el Masters 1000 de Shangai (Crédito: EFE/ ALEX PLAVEVSKI)
El tenista español Carlos Alcaraz mostró su nuevo look en su debut en el Masters 1000 de Shangai (Crédito: EFE/ ALEX PLAVEVSKI)

En cuanto a su nuevo look, que también adoptó su equipo de trabajo, el murciano expresó: “Sí, vamos a mantenerlo durante una semana. Siempre había querido saltar a la cancha al menos una vez con bigote. Así que, antes de Tokio, dijimos: ‘De acuerdo, si gano el torneo, todos nos dejamos bigote y jugamos en Shanghai con él’. Creo que va a ser divertido. Nos estamos riendo y simplemente disfrutamos de la experiencia. Así que el bigote ha llegado para quedarse”.

Sobre sus enfrentamientos ante argentinos, Alcaraz acumula 18 victorias y apenas una derrota, sufrida ante Federico Coria en su primer cruce, en Río de Janeiro 2020. Además, no pierde ante jugadores ubicados fuera del top 50 desde que el belga David Goffin (55°) lo venció en el Masters 1000 de Miami 2025.

El español en la próxima ronda enfrentará al belga Zizou Bergs (39°), quien viene de aplastar al peruano Ignacio Buse (36°) por 6-0 y 6-3 en una hora y 05 minutos de juego.

A la derrota de Cerúndolo se le sumaron las de Tomás Etcheverry (31°) quien fue sorprendido por el checo Dalibor Svrcina (126°) por 6-3, 3-6 y 7-5. Thiago Tirante (54°) perdió ante el español Rafael Jódar (13°) por 4-6, 6-2 y 6-3. Por su parte, Camilo Ugo Carabelli (77°) cayó de forma ajustada con el canadiense Félix Auger-Aliassime (5°) por 4-6, 7-6(1) y 7-5 y Sebastián Báez (53°) con el campeón defensor, el monegasco Valentin Vacherot (14°) por 6-4 y 7-6(5).

Juan Manuel Cerúndolo se despidió de la segunda ronda del Masters 1000 de Shangai ante el español Carlos Alcaraz (Crédito: REUTERS/Tyrone Siu)
Juan Manuel Cerúndolo se despidió de la segunda ronda del Masters 1000 de Shangai ante el español Carlos Alcaraz (Crédito: REUTERS/Tyrone Siu)

Se presenta Cerúndolo

Francisco Cerúndolo se presenta en la tercera ronda del Masters 1000 de Shangai (Crédito: EFE/Guillermo Benavides)
Francisco Cerúndolo se presenta en la tercera ronda del Masters 1000 de Shangai (Crédito: EFE/Guillermo Benavides)

Para este domingo se espera por la participación de Francisco Cerúndolo cuando se mida por la tercera ronda con el checo Jakub Mensik (15°), quien viene de derrotar al serbio Miomir Kecmanovic (61°) por 6-3 y 6-3. El historial favorece al argentino por 3-0. El enfrentamiento más reciente entre ambos se produjo la semana pasada, en los octavos de final del ATP 500 de Beijing.

El partido esta programado para el tercer turno de la segunda cancha en importancia, cuya jornada comenzará a la 1:00 (hora argentina).

Temas Relacionados

Tenis ArgentinoCarlos AlcarazJuan Manuel CerúndoloTomás EtcheverryThiago TiranteSebastián BáezCamilo Ugo CarabelliFrancisco CerúndoloMasters 1000 ShangaiTenis

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Se confirmó la lesión de Leandro Paredes: no estaría ante Vasco da Gama en la Copa Sudamericana y buscará llegar al Superlcásico con River

El capitán xeneize habría sufrido un desgarro en el isquiotibial derecho frente a Instituto de Córdoba y quedará afuera varias semanas

Se confirmó la lesión de Leandro Paredes: no estaría ante Vasco da Gama en la Copa Sudamericana y buscará llegar al Superlcásico con River

Tras su despedida con la selección argentina, Lionel Messi volverá a jugar con Inter Miami por la MLS: hora, TV y formaciones

Desde las 20:30 en el Nu Stadium, las Garzas retomarán la actividad en la liga estadounidense

Tras su despedida con la selección argentina, Lionel Messi volverá a jugar con Inter Miami por la MLS: hora, TV y formaciones

“Escuché hablar de lealtad, falta de códigos y traición”: Marcos Rojo compartió una cruda carta tras firmar su regreso a Estudiantes de La Plata

El flamante refuerzo del Pincha quedó habilitado para jugar en el torneo local y la Libertadores

“Escuché hablar de lealtad, falta de códigos y traición”: Marcos Rojo compartió una cruda carta tras firmar su regreso a Estudiantes de La Plata

Barracas Central buscará aprovechar su localía ante Huracán por la fecha 12 del Torneo Clausura

El conjunto dirigido por Damián Ayude recibirá al Globo para asegurarse la clasificación a playoffs. Además jugarán Central Córdoba-Estudiantes y Tigre-Banfield

Barracas Central buscará aprovechar su localía ante Huracán por la fecha 12 del Torneo Clausura

Qué dijo el jefe de Alpine tras los problemas que tuvo el coche de Franco Colapinto durante toda la jornada en el Gran Premio de Singapur

El argentino abandonó la Sprint por una falla en el sistema de energía y luego experimentó un notable bajón de rendimiento en la clasificación para la carrera principal

Qué dijo el jefe de Alpine tras los problemas que tuvo el coche de Franco Colapinto durante toda la jornada en el Gran Premio de Singapur

MALDITOS NERDS

Owen Wilson vuelve al golf en el tráiler de la temporada 2 de ‘Stick’

Owen Wilson vuelve al golf en el tráiler de la temporada 2 de ‘Stick’

Steam retirará los últimos juegos de ‘Leisure Suit Larry’ por decisión de Assemble

Charlie Cox revela que participa en un misterioso nuevo videojuego de Sega

BeXide presenta ‘Cat and Paste!’, un escondite online para 16 jugadores

Team17 anuncia ‘The Escapists 3′ para consolas y PC en 2027

ENTRETENIMIENTO

Michael Douglas admite que mintió sobre su salud para evitar ser reclutado durante la guerra de Vietnam: “No estoy orgulloso”

Michael Douglas admite que mintió sobre su salud para evitar ser reclutado durante la guerra de Vietnam: “No estoy orgulloso”

La nueva página de Megan Fox colapsa tras el lanzamiento: fotos exclusivas desatan la locura entre sus fans

“Yo soy tu padre”: el sable de Darth Vader del mítico duelo con Luke Skywalker sale a subasta

Ben Affleck admite que discute con niños de 12 años cuando juega Fortnite: “Creo que soy bueno y luego me hacen pedazos”

Megan Fox anuncia su propia página de contenido explícito: así es su nuevo negocio al estilo OnlyFans

INFOBAE AMÉRICA

El Gobierno de Bolivia descarta bolivianos afectados por el terremoto registrado en Panamá

El Gobierno de Bolivia descarta bolivianos afectados por el terremoto registrado en Panamá

La tormenta tropical Rachel amenaza a un estado de EEUU con lluvias intensas, inundaciones y vientos de hasta 105 km/h

Más de 60 pacientes reciben atención en carpas tras severos daños en el hospital de Penonomé, Panamá

Honduras mantiene pendiente la mitad de los vuelos de estimulación de nubes ante próxima temporada seca

El Instituto Guatemalteco de Migración inaugura cuarta sede regional en Izabal y reporta más de 55 mil retornados en el año