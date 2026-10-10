En un día con todas derrotas para los tenistas argentinos, Carlos Alcaraz eliminó a Juan Manuel Cerúndolo del Masters 1000 de Shanghai

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Juan Manuel Cerúndolo no pudo dar el golpe ante Carlos Alcaraz y se despidió del Masters 1000 de Shanghai en la segunda ronda. El argentino cayó por 6-3 y 6-3 ante el español, número 3 del mundo y segundo preclasificado, en un partido que se disputó este sábado en el Stadium Court. El murciano dominó con su servicio y no le permitió ninguna oportunidad de quiebre al porteño.

El encuentro comenzó parejo, con ambos jugadores enfocados en sostener sus turnos de saque. Sin embargo, Alcaraz encontró la oportunidad para marcar la diferencia en el sexto game del primer set, cuando quebró el servicio de Cerúndolo (55°) con un passing shot. Esa ventaja la supo mantener hasta el final y lo cerró por 6-3.

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En el segundo parcial, el español volvió a golpear desde el inicio y rápidamente se colocó 3-1. A partir de ese entonces, sostuvo la ventaja sin sobresaltos, volvió a romper el saque del jugador nacional y terminó consiguiendo la victoria por 6-3.

“Creo que la primera ronda de cualquier torneo nunca es fácil. Diría que es incluso más complicada cuando no has tenido demasiado tiempo para adaptarte lo mejor posible, como me ha ocurrido acá. Vengo de Tokio, donde las condiciones, la velocidad de la cancha, la de la pelota y la humedad eran totalmente diferentes a las de Shanghai. Pero pienso que este tipo de nivel y de partidos me ayudan mucho a avanzar hacia donde realmente quiero llegar. Estoy contento y espero que en la próxima ronda las cosas vayan incluso mejor”, expresó el reciente campeón del ATP de Japón.

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El tenista español Carlos Alcaraz mostró su nuevo look en su debut en el Masters 1000 de Shangai (Crédito: EFE/ ALEX PLAVEVSKI)

En cuanto a su nuevo look, que también adoptó su equipo de trabajo, el murciano expresó: “Sí, vamos a mantenerlo durante una semana. Siempre había querido saltar a la cancha al menos una vez con bigote. Así que, antes de Tokio, dijimos: ‘De acuerdo, si gano el torneo, todos nos dejamos bigote y jugamos en Shanghai con él’. Creo que va a ser divertido. Nos estamos riendo y simplemente disfrutamos de la experiencia. Así que el bigote ha llegado para quedarse”.

Sobre sus enfrentamientos ante argentinos, Alcaraz acumula 18 victorias y apenas una derrota, sufrida ante Federico Coria en su primer cruce, en Río de Janeiro 2020. Además, no pierde ante jugadores ubicados fuera del top 50 desde que el belga David Goffin (55°) lo venció en el Masters 1000 de Miami 2025.

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El español en la próxima ronda enfrentará al belga Zizou Bergs (39°), quien viene de aplastar al peruano Ignacio Buse (36°) por 6-0 y 6-3 en una hora y 05 minutos de juego.

A la derrota de Cerúndolo se le sumaron las de Tomás Etcheverry (31°) quien fue sorprendido por el checo Dalibor Svrcina (126°) por 6-3, 3-6 y 7-5. Thiago Tirante (54°) perdió ante el español Rafael Jódar (13°) por 4-6, 6-2 y 6-3. Por su parte, Camilo Ugo Carabelli (77°) cayó de forma ajustada con el canadiense Félix Auger-Aliassime (5°) por 4-6, 7-6(1) y 7-5 y Sebastián Báez (53°) con el campeón defensor, el monegasco Valentin Vacherot (14°) por 6-4 y 7-6(5).

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Juan Manuel Cerúndolo se despidió de la segunda ronda del Masters 1000 de Shangai ante el español Carlos Alcaraz (Crédito: REUTERS/Tyrone Siu)

Se presenta Cerúndolo

Francisco Cerúndolo se presenta en la tercera ronda del Masters 1000 de Shangai (Crédito: EFE/Guillermo Benavides)

Para este domingo se espera por la participación de Francisco Cerúndolo cuando se mida por la tercera ronda con el checo Jakub Mensik (15°), quien viene de derrotar al serbio Miomir Kecmanovic (61°) por 6-3 y 6-3. El historial favorece al argentino por 3-0. El enfrentamiento más reciente entre ambos se produjo la semana pasada, en los octavos de final del ATP 500 de Beijing.

El partido esta programado para el tercer turno de la segunda cancha en importancia, cuya jornada comenzará a la 1:00 (hora argentina).