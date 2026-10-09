Masters 1000 de Shanghai: Novak Djokovic sufrió una sorpresiva eliminación y el argentino Francisco Cerúndolo debutó con un triunfo

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En la segunda ronda del Masters 1000 de Shanghai, que se disputa sobre canchas de cemento, Francisco Cerúndolo debutó con una victoria en sets corridos ante el ruso Roman Safiullin por 7-6(5) y 6-3. La sorpresa de la jornada asiática la protagonizó el polaco Hubert Hurkacz, quien eliminó al serbio Novak Djokovic por 6-4 y 6-3.

En las instalaciones del Qi Zhong Tennis Center, Cerúndolo, la mejor raqueta argentina y ubicado en el puesto 20 del ranking mundial, llegó a Shanghai con la confianza de haber alcanzado los cuartos de final del ATP 500 de Beijing, donde cayó en dos sets ante el ruso Daniil Medvedev (6°).

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Con un balance de 35 victorias y 19 derrotas en lo que va de la temporada, el porteño de 28 años atraviesa un año destacado. Entre sus principales resultados figuran los títulos en el Argentina Open y Queen’s, los cuartos de final en el Masters 1000 de Miami y los octavos de final del US Open. Por su condición de preclasificado, comenzó su participación en el certamen chino directamente en la segunda ronda.

Del otro lado de la red estuvo Safiullin, nacido hace 29 años en Podolsk y ubicado en el puesto 79 del ranking ATP. El ruso llegó a esta instancia tras superar los dos encuentros de la clasificación y vencer en la primera ronda al australiano Rinky Hijikata (85°).

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En el primer set, Cerúndolo tomó ventaja de 3-1, pero no logró sostenerla, en el séptimo game perdió su servicio y el parcial se definió en el tie-break. Ahí, el argentino impuso su juego y se quedó con el desempate por 7-6(5) para cerrar el capítulo inicial.

En el segundo parcial, Fran se mostró más contundente con sus golpes, inclinó el desarrollo a su favor y consiguió dos quiebres, en el séptimo y el noveno game, para sellar el triunfo por 6-3.

Las estadísticas del argentino reflejaron nueve aces y ninguna doble falta. Tuvo un 61% de efectividad con su primer servicio y se impuso en el 80% de las ocasiones en las que conectó ese golpe. Además, generó seis oportunidades de quiebre y concretó tres. Cedió su saque una sola vez, sumó 24 tiros ganadores y cometió 17 errores no forzados, frente a los 30 de su rival.

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Francisco Cerúndolo en la tercera ronda del Masters 1000 de Shangai se medirá con el checo Jakub Mensik (Crédito: REUTERS/Dylan Martinez)

En la próxima instancia, Cerúndolo se medirá con el checo Jakub Mensik (15°), quien viene de derrotar al serbio Miomir Kecmanovic (61°) por 6-3 y 6-3. El historial favorece al argentino por 3-0. El enfrentamiento más reciente entre ambos se produjo la semana pasada, en los octavos de final del ATP 500 de Beijing.

El porteño se sumó a sus compatriotas en la tercera ronda. Su hermano, Juan Manuel Cerúndolo (55°), se enfrentará al español Carlos Alcaraz (3°). Thiago Tirante (54°) jugará ante el también español Rafael Jódar (13°), mientras que Sebastián Báez (53°) se medirá con el campeón defensor, el monegasco Valentin Vacherot (14°). Por su parte, Camilo Ugo Carabelli (77°) tendrá como rival al canadiense Félix Auger-Aliassime (5°) y Tomás Etcheverry (31°) al checo Dalibor Svrcina (126°)

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Derrota de Novak Djokovic

Tras conquistar su título número 102 hace apenas unos días en Beijing, Novak Djokovic (8°) sufrió una inesperada eliminación en la segunda ronda del Masters 1000 de Shanghai. El serbio cayó ante el polaco Hubert Hurkacz (34°) por 6-4 y 6-3, resultado que puso fin a una racha de ocho derrotas consecutivas del europeo frente al balcánico.

“Es una noche especial. Hace unos siete años que juego contra Novak y no me había ido bien, pero es un campeón enorme desde hace muchísimo tiempo. Estar en el circuito, en la élite, y que él acaba de ganar Beijing, hace muy difícil enfrentarlo, pero también es un placer compartir la cancha con él, jugar contra una leyenda del deporte”, se expresó al cierre del partido el campeón en Shangai en 2023.

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Con este triunfo, el polaco se convirtió en apenas el cuarto jugador en conseguir al menos una victoria en cancha dura frente a Roger Federer, Rafael Nadal y Djokovic, después de Andy Murray, Dominic Thiem y Alexander Zverev.