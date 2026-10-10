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Leandro Paredes salió por una molestia muscular ante Instituto y encendió las alarmas en Boca Juniors: el gesto de dolor

El mediocampista había ingresado en el segundo tiempo y, tras 16 minutos, fue reemplazado por Santiago Ascacíbar

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Leandro Paredes encendió las alarmas en Boca Juniors. El mediocampista, que había ingresado en el segundo tiempo en el partido contra Instituto de Córdoba debió abandonar el campo de juego 16 minutos después al sentir una molestia muscular en la parte posterior del muslo derecho.

El jugador de la selección argentina, pieza clave en el equipo del Vasco Arruabarrena, entró al partido en reemplazo de Milton Delgado a los 55 minutos. Sin embargo, Paredes no pudo seguir desempeñándose en el terreno del estadio Mario Alberto Kempes luego de acusar un dolor en el isquiotibial de su pierna derecha. Tras el aviso, el técnico hizo el cambio a los 71′ para el ingreso de Santiago Ascacíbar.

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Paredes mostró signos de dolor en el banco de los suplentes y minutos después se retiró directamente al vestuario con una compresa de hielo alrededor de su pierna derecha, aunque caminando sin dificultades. La preocupación por su estado físico se acrecentó debido al próximo compromiso que tendrá Boca por el torneo internacional: el martes recibirá al Vasco da Gama de Brasil por la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana.

En la conferencia de prensa posterior al partido, el Vasco Arruabarrena dijo que supone que Paredes estará “descartado” para el encuentro en La Bombonera ante Vasco da Gama, aunque desconoce qué lesión tiene tiene el futbolista. “La cancha estaba bien y rápida, lo único que lamentamos nosotros es la lesión de Lea. Llegaremos al hotel a descansar, a Buenos Aires y ya pensar en el famoso martes”, expresó el técnico. Sobre la recuperación de la figura, agregó: “Se tendrá que hacer los estudios. Al salir y por ver su cara, todavía no hablé con él, pero supongo que estará descartado para el martes”.

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En cuanto al encuentro disputado en el estadio Mario Alberto Kempes, Boca Juniors empató 2-2 ante Instituto de Córdoba por la fecha 12 del Torneo Clausura. La visita no pudo acercarse a la Gloria en la cima de la Zona A y tampoco logró escalar a lo más alto de la Tabla Anual.

La principal preocupación del Xeneize dejó al resultado en un segundo plano porque Leandro Paredes ingresó al comienzo del segundo tiempo, duró 16 minutos en cancha y pidió el cambio por una molestia física. Esto encendió las alarmas porque el elenco de Rodolfo Arruabarrena se jugará sus aspiraciones del semestre en los próximos 24 días: afrontará la serie de semifinales de la Copa Sudamericana ante Vasco da Gama y los clásicos contra River Plate como local e Independiente en Avellaneda, que serán claves para asegurar su participación en los playoffs del campeonato.

La historia ya había comenzado torcida en La Docta porque Fernando Alarcón adelantó a la Gloria a los 13 minutos de juego. Sin embargo, el cuadro de la Ribera reaccionó rápido a través de Enner Valencia, quien aprovechó un error del arquero Marcos Ledesma para convertir el empate a los 22′.

*El resumen del partido entre Boca e Instituto

El dueño de casa volvió a golpear rápido en el segundo tiempo con el tanto de Jonathan Galván a los 47′ del tiempo general. Con la desventaja a cuestas, Arruabarrena decidió el ingreso de Merentiel y Paredes. La entrada de la Bestia le rindió frutos sin demora porque anotó el 2-2 en la primera pelota que tocó a los 10′ del complemento. Sin embargo, la salida del subcampeón del mundo en el última Copa del Mundo con la selección argentina instaló un manto de incertidumbre a cuatro días de arrancar la serie eliminatoria contra El Gigante de la Colina.

El primer cruce será este martes desde las 21:30 en la Bombonera y la revancha se jugará el martes 20 en idéntico horario en el estadio Maracaná. En el medio de esos encuentros, recibirá el viernes 16 a la misma hora a Talleres en la Capital Federal por la fecha 13 del Torneo Clausura.

Por otro lado, Instituto permanece como líder de la Zona A con 26 puntos, pero desperdició la oportunidad de quedar muy cerca de Boca Juniors en la Tabla Anual en la pelea por clasificarse a la Copa Libertadores 2027. De momento, está en puestos de pasaje a la Sudamericana.

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