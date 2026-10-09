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El blooper del arquero de Instituto que terminó con el inesperado gol de Enner Valencia para Boca Juniors

Una salida fallida de Marcos Ledesma le facilitó el tanto al delantero ecuatoriano, que se encontraba dentro del área

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En el partido que enfrentó a Boca Juniors e Instituto en el estadio Mario Alberto Kempes, por la fecha 12 de la Zona A del Torneo Clausura, un blooper de Marcos Ledesma le permitió a Enner Valencia marcar el empate parcial para el Xeneize. El arquero de la Gloria salió a interceptar un centro, chocó con uno de sus compañeros y perdió la pelota en el área para facilitarle el tanto al delantero ecuatoriano, que se encontraba dentro del área.

La igualdad de Boca nació de una equivocación defensiva de Instituto y de la reacción de Valencia dentro del área. El atacante se anticipó a la cobertura de Fernando Alarcón, quien intentó llegar a la pelota para despejarla, pero no evitó que la jugada terminara dentro de la red. El delantero de 36 años, que se consolidó como una de las variantes de ataque del equipo visitante, resolvió con rapidez para convertir el 1-1 parcial en Córdoba y sumó un nuevo gol desde su llegada al Xeneize.

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La acción generó incertidumbre en el banco de Boca por una posible infracción sobre Ledesma. El técnico Rodolfo Arruabarrena siguió de cerca la revisión de la jugada mientras esperaba la decisión del árbitro Leandro Rey Hilfer. El tanto fue convalidado y el Vasco luego les reclamó una mayor intensidad a sus futbolistas, en un primer tiempo que tuvo situaciones para ambos equipos y terminó con el marcador nivelado.

Instituto había tomado ventaja a los 14 minutos a través de un gol de Fernando Alarcón. El defensor aprovechó un rebote posterior a un tiro libre y abrió el marcador para el conjunto cordobés, que buscaba sostener la diferencia ante Boca. Valencia también había tenido una oportunidad previa tras anticipar a todos en otro centro, aunque su definición se fue desviada. Esa llegada señaló la presencia del ecuatoriano en el área rival antes de su posterior aparición en la jugada que cambió el resultado.

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El gol en el Kempes se incorporó a una racha reciente del atacante ecuatoriano con la camiseta azul y oro. Antes del parate por la fecha FIFA, Valencia había firmado su primer triplete con Boca en la remontada por 3-2 frente a Racing, disputada en el Gigante de Arroyito y válida por la Copa Argentina. En ese encuentro, el equipo dirigido por Arruabarrena revirtió una desventaja de dos goles para avanzar hacia las semifinales.

En aquella victoria ante la Academia, el delantero marcó sus tres tantos mediante el juego aéreo, un recurso que es una de sus herramientas decisivas en el ataque de Boca. El ecuatoriano también había convertido frente a Central Córdoba por el Torneo Clausura. Ante Instituto, en cambio, capitalizó un error grosero de Ledesma y la confusión defensiva para dejar el partido empatado antes del descanso.

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