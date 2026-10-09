Deportes

Boca Juniors visitará a Instituto en un duelo clave por la cima de su zona y la Tabla Anual: hora, TV y probables formaciones

Desde las 19:30 en el estadio Kempes, el Xeneize chocará con la Gloria antes de abrir su llave de Sudamericana ante Vasco. Televisará TNT Sports

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Horarios del partido:

19:30 Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay

18:30 Bolivia, Estados Unidos (Miami) y Venezuela

17:30 Colombia, Ecuador y Perú

16:30 México

00:30 (sábado) España

*Televisará TNT Sports (pack premium) para toda Argentina

13:00 hsHoy

Regresos importantes y una duda clave: Arruabarrena definió el equipo de Boca Juniors para visitar a Instituto

El entrenador resolvió variantes en el equipo que visitará a la Gloria, aunque todavía resta definir si uno de los referentes del plantel será de la partida

Regresos importantes y una duda clave: Arruabarrena definió el equipo para visitar a Instituto
Regresos importantes y una duda clave: Arruabarrena definió el equipo para visitar a Instituto

Rodolfo Arruabarrena resolvió un esquema mixto para la visita de Boca Juniors a Instituto este viernes a las 19:30 en el estadio Mario Alberto Kempes, por la fecha 12 del Torneo Clausura. El entrenador optó por cinco modificaciones respecto al equipo habitual, sin recurrir a una rotación masiva ni presentar la formación de mayor jerarquía, en una semana marcada por la proximidad de la semifinal de la Copa Sudamericana ante Vasco da Gama.

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12:32 hsHoy

Probables formaciones:

Instituto: Marcos Ledesma; Jonathan Galván, Leonel Mosevich, Fernando Alarcón; Giuliano Cerato, Gustavo Abregú, Matías Gallardo, Diego Sosa; Jeremías Lázaro, Matías Tissera y Alex Luna. DT: Diego Flores

Boca: Álvaro Montero; Malcom Braida, Lautaro Di Lollo, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco; Williams Alarcón, Milton Delgado, Carlos Palacios; Leonel Flores, Enner Valencia y Sebastián Villa. DT: Rodolfo Arruabarrena

Estadio: Mario Alberto Kempes

Árbitro: Leandro Rey Hilfer

12:31 hsHoy

La Gloria y el Xeneize, con la cima del Grupo A en disputa:

Instituto de Córdoba, líder absoluto de la zona, defenderá el liderazgo a falta de cinco fechas para el cierre de la fase regular. Además, los dirigidos por Diego Flores que ganaron cuatro de sus últimas cinco presentaciones, quedarán a tiro de la zona de clasificación a la Libertadores 2027 vía Tabla Anual si consiguen otra victoria. Boca, que pelea en todos los frentes, apuesta a ganador antes de abrir su llave de semifinales de Sudamericana ante Vasco da Gama el próximo martes 13 en la Bombonera. Rodolfo Arruabarrena preservaría a varios futbolistas, incluido Leandro Paredes.

12:30 hsHoy

¡Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Instituto de Córdoba y Boca Juniors!

Instituto y Boca, uno de los partidos que abrirán la fecha 12
Instituto y Boca, uno de los partidos que abrirán la fecha 12

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