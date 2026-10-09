Boca Juniors visitará a Instituto en un duelo clave por la cima de su zona y la Tabla Anual: hora, TV y probables formaciones

Horarios del partido:
19:30 Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay
18:30 Bolivia, Estados Unidos (Miami) y Venezuela
17:30 Colombia, Ecuador y Perú
16:30 México
00:30 (sábado) España
*Televisará TNT Sports (pack premium) para toda Argentina
Rodolfo Arruabarrena resolvió un esquema mixto para la visita de Boca Juniors a Instituto este viernes a las 19:30 en el estadio Mario Alberto Kempes, por la fecha 12 del Torneo Clausura. El entrenador optó por cinco modificaciones respecto al equipo habitual, sin recurrir a una rotación masiva ni presentar la formación de mayor jerarquía, en una semana marcada por la proximidad de la semifinal de la Copa Sudamericana ante Vasco da Gama.
Probables formaciones:
Instituto: Marcos Ledesma; Jonathan Galván, Leonel Mosevich, Fernando Alarcón; Giuliano Cerato, Gustavo Abregú, Matías Gallardo, Diego Sosa; Jeremías Lázaro, Matías Tissera y Alex Luna. DT: Diego Flores
Boca: Álvaro Montero; Malcom Braida, Lautaro Di Lollo, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco; Williams Alarcón, Milton Delgado, Carlos Palacios; Leonel Flores, Enner Valencia y Sebastián Villa. DT: Rodolfo Arruabarrena
Estadio: Mario Alberto Kempes
Árbitro: Leandro Rey Hilfer
La Gloria y el Xeneize, con la cima del Grupo A en disputa:
Instituto de Córdoba, líder absoluto de la zona, defenderá el liderazgo a falta de cinco fechas para el cierre de la fase regular. Además, los dirigidos por Diego Flores que ganaron cuatro de sus últimas cinco presentaciones, quedarán a tiro de la zona de clasificación a la Libertadores 2027 vía Tabla Anual si consiguen otra victoria. Boca, que pelea en todos los frentes, apuesta a ganador antes de abrir su llave de semifinales de Sudamericana ante Vasco da Gama el próximo martes 13 en la Bombonera. Rodolfo Arruabarrena preservaría a varios futbolistas, incluido Leandro Paredes.
¡Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Instituto de Córdoba y Boca Juniors!