La revolución histórica del TC 2000: las nuevas marcas chinas y un gigante de la Fórmula 1 que podría sumarse

Los detalles del Geeely Icon de TC 2000 atendido por el equipo Pro Racing, la parrilla delantera con la placa de TC 2000 Next Gen, los faros, las llantas con neumáticos Pirelli

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A paso lento, pero firme, el TC 2000 continúa con su resurgimiento con la generación de los vehículos SUV (Vehículos Utilitarios y Deportivos por su sigla en español) iniciada el año pasado. El ingreso de Geely constituye la primera marca china que ingresará en la categoría, que pasará a tener tres equipos oficiales y agregará dos autos. El Icon fue el modelo elegido por la filial local de la de casa asiática y se presentó en la Expo Auto Chino que se llevó a cabo el pasado fin de semana. Además, se anunció el ingreso a la categoría de otra marca de dicho país como GAC, también con dos autos y con representación oficial. Infobae fue a fondo con el tema y habló con los pilotos de la flamante escudería y uno de los responsables de la especialidad.

La marca registrada del Turismo Competición 2000 fue su presencia con autos de calle que se fueron renovando en cada etapa de los 47 años de la categoría. Cada coche ganador generaba impacto en los usuarios porque el lunes después de las carreras podían ir a un concesionario y comprarlo. Hubo casos extraordinarios como el furor generado con la cupé Fuego negra de Juan María Traverso, que en 1988 obligó a un cambio en Renault ya que no vendía aquel modelo en ese color. El TC 2000 también estuvo codo a codo con el marketing y se acomodó a los segmentos que dominaron el mercado. Hoy son los SUV y esto promovió la renovación de sus coches y volvió despertó el interés en las fábricas.

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Hoy solo hay dos equipos oficiales, Toyota con el Corola Cross y Honda con ZR-V. Chevrolet, con la Tracker, tiene el apoyo de la petrolera estatal y es atendido por el experimentado equipo Pro Racing, que también está a cargo de los nuevos Geely, cuyo primer Icon se pondría en pista antes de fin de año. Restan tres fechas, 1 y 23 de noviembre y el 13 de diciembre.

Franco Riva (35 años) arrancó ganando este año en el circuito urbano de Buenos Aires emplazado en el predio del Parque de la Ciudad y Avenida Roca. El piloto entrerriano explica cómo se gestó el proyecto de la marca china. “Se encargó Geely Argentina que se contactó con el equipo Pro Racing, que tiene muchos años de historia y campeonatos. Obviamente que es una bajada a nivel mundial que se replica en todos lados. Nosotros, desde el lado de los pilotos, solo pudimos contribuir con la parte técnica del armado de los autos”.

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Nicolás Traut y Franco Riva, los pilotos de Geely en el TC 2000

“Fue un gran año para mí. Arranqué ganando. Después en todas las carreras estuve entre los cinco primeros”, cuenta sobre esta temporada que tiene como líder del campeonato a Matías Rossi (Toyota). Destaca que “tengo una fe enorme en el proyecto. Creo que estoy en un gran momento y la gente que está atrás de la construcción de estos autos”.

Respecto de las características del Icon, si bien no pudo dar detalles, anticipa que “la línea del auto la veo muy buena. Hicimos un primer análisis de un montón de cosas y creo que va a ser bueno. Obviamente, todo lleva tiempo, hay que probar, trabajar, ir a un autódromo y quedarse un par de días probando hasta encontrarle la vuelta, pero yo le tengo una fe ciega al modelo de que puede andar muy bien”. Tras el análisis en la simulación previa revela que “no puedo contar mucho, pero la verdad es que todo pinta muy bien”.

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Sobre cuándo podrían poner el primer coche en pista adelanta que “la idea es estar en noviembre con uno, en la primera fecha de noviembre y en la última fecha estar con las dos. Es un proyecto que apunta más que nada a 2027, pero si logramos estar antes de fin de año con las dos Icon sería espectacular”.

Su compañero es Nicolás Traut (49), de gran experiencia en la categoría. Del proyecto cuenta que “se viene gestando desde el mes de marzo y hoy se hizo realidad acá”. De estos nuevos autos del segmento SUV sostiene que “es muy bueno porque es donde el mercado apuntó hace un par de años. El TC 2000 lo captó y nosotros siempre corrimos con sedán y el auto de cuatro puertas se ha dejado de usar en el mundo y Argentina también fue por ese camino. La categoría cuando vio eso empezó a buscar la alternativa de cómo hacerlo”.

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La maqueta del GAC que fue presentada en Auto Expo Chino (Crédito: Gentileza Campeones)

Algo para destacar es cómo la categoría logró mantener la personalidad de los autos y por encima de la estructura tubular se ubica la carrocería original: “Se hizo un desarrollo muy importante de la parte baja de los autos para poder usar la misma aerodinámica en esa zona, pero con las carrocerías para darle la estética de cada SUV de calle, y eso identifica a cada marca. Fue un acierto muy importante, porque hoy si vemos el parque automotor de la Argentina es muy alta la cantidad de SUV”.

Del posible rendimiento asevera que “hemos hecho simulaciones, pero como es un auto que recién se fabricó este año y llegó a Argentina hace un mes y medio, estaba un poco ‘virgen’ en eso, entonces tuvimos que hacer un desarrollo muy grande de todas mediciones y un montón de cosas. Si bien estuvimos trabajando, está la incógnita de qué pasará cuando lo tiremos en pista, pero sin dudas, tiene que funcionar por las medidos y los parámetros que vimos”.

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También está confiado en la performance del Icon y avisa que en 2027 “vamos a pelear carreras, sin duda. Después, al pelear carreras, los campeonatos quedan abiertos porque es el que más suma. Somos dos y eso nos va a ayudar al desarrollo de las mediciones y comparaciones. El objetivo es usar estas dos o tres fechas de este año y ya a mitad del año que viene aspiramos a estar peleando bien adelante”. Ante la consulta de si van a pelear por el título en el venidero ejercicio, responde que “es probable. No sería una locura porque hoy el equipo Pro Racing pelea el campeonato y la base técnica y estructura la tenemos”.

En tanto que el ingreso de GAC también fue anunciado en la mencionada muestra. Empleará dos unidades del modelo GS3 Emzoom R-Style y la iniciativa fue llevada a cabo por Avantek SA, representante de la marca en nuestro país. “Será otro equipo oficial y lo importante es que ya tendremos cuatro pilotos más, incluidos los de Geely”, le cuenta a Infobae Diego Levy, que es uno de los responsables de Tango Agencia, la empresa a cargo del TC 2000. “Estamos hablando con dos equipos importantes para que puedan regentear a GAC”, agrega quien junto a su hermano Alejandro tomaron el mando a principio de 2022.

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Un boceto del Mercedes GLA, el modelo elegido para Mercedes ante un eventual ingreso (Crédito: Gentileza Automundo)

Para el año próximo Levy espera elevar el parque de 16 a “22 autos SUV con estos ingresos y otros coches que podría sumarse”. Respecto de la incorporación de más pilotos de renombre sostiene que “nosotros pensamos que los pilotos son súper importantes, pero en este nuevo TC 2000, con los SUV teníamos que apoyar a los equipos. Hoy los equipos ya están consolidados y en este momento vamos por los pilotos. Los pilotos deben estar en un lugar donde tengan un negocio rentable, donde ganen plata, porque los equipos no ganaban. Ahora están empezando a ganar plata y eso hace que podamos invertir el ecosistema en pilotos. Que no sea como antes, que solo el piloto tenía un sueldo, sino de que el ecosistema hace que los pilotos ganen plata. Porque hoy las marcas se están acercando buscando pilotos. Antes no pasaba”.

Un gigante que podría incorporarse es Mercedes-Benz, que hoy es referencia en la Fórmula 1 ya que domina el Campeonato Mundial de Constructores y el de Conductores con Kimi Antonelli. Daniel Herrero, CEO de Auto Prestige, el representante de la marca alemana en Argentina sostuvo en diálogo con Campeones que “nuestra idea es crecer en el automovilismo argentino y el TC2000 es una alternativa, hoy lo estamos analizando pero todavía no está definido”. Sobre los pilotos, indicó que “todavía es algo que no lo tenemos cerrado, no sabemos si será con los mismos, si hacerlo o no hacerlo”. Hoy la casa germana tiene como corredores en el TC a Otto Fritzler, Diego Azar y José Manuel Urcera y sus autos son atendidos por el equipo Maquin Parts. Herrero también anticipó el modelo que se podría usar: “Podría llegar a ser una GLA o entrar dentro de lo que son las SUV”. Este medio pudo saber que el tema está avanzado.

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Alejandro Levy, Tomás González Johansen responsable de GAC Motor Argentina, y Diego Levy (Prensa TC 2000)

En este panorama, Infobae puede confirmar que una marca emblemática y multicampeona en el TC 2000 también está interesada en retornar con un equipo oficial. De concretarse esta posibilidad junto a los de Mercedes-Benz y el ingreso confirmado de los cuatro autos chinos, el parque de la categoría superará la cantidad informada por Levy.

En lo institucional también el TC 2000 busca consolidarse y está en análisis una sinergia similar al Pacto de la Concordia de la F1. Es decir, establecer bases a cinco años entre la categoría, los equipos y la fiscalizadora, la Comisión Deportiva Automovilística (CDA) del Automóvil Club Argentino (ACA). Se busca fortalecer la unidad de negocios y que brindar certeza a largo plazo.

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El 28 de septiembre de 1979 se disputó la primera carrera del TC 2000 ganada por José Miguel Pontoriero (Dodge 1500) y fue bajo la noche porteña en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez. De aquel mini torneo que ganó Osvaldo “Cocho” López (Peugeot 504) a romper el rating televisivo, gran presencia de las terminales y hasta pelearle el liderazgo nacional al TC entre los años ochenta, noventa y primer lustro de este milenio. Hoy la categoría aún está lejos de eso, pero en esta nueva etapa avanza a paso firme. Por lo pronto, este fin de semana disputa su novena fecha en el Autódromo Provincia de La Pampa, en Toay.