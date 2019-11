15. Les falta la estrella. Fiat y Citroën aún no lograron un título de pilotos. La casa italiana acarició la gloria en 1990 gracias a “Cocho” López, quien con el recordado Fiat Regatta “Vencedor” (por su principal sponsor) no pudo batir a Traverso a pesar de sus cinco victorias. En tanto que la fábrica de origen francés marcó su propio hito al debutar y ganar en 2017 de la mano de José Manuel Urcera en Buenos Aires. No obstante, todavía no pudo meterse en la conversación por la corona.