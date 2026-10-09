El sorprendente anuncio en la carrera deportiva de Marta antes del Mundial femenino Brasil 2027

Marta tendrá su propio documental rumbo al Mundial de Brasil 2027 en Netflix (@NetflixBrasil)

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Netflix comenzó a grabar un documental sobre Marta centrado en la preparación de la futbolista brasileña para el Mundial femenino de 2027, que se disputará en Brasil y podría representar su última competencia con la selección nacional. La producción seguirá el trabajo físico y mental de la delantera, que tiene 40 años, e incluirá testimonios inéditos para retratar el presente de una referente del fútbol femenino que aún mantiene abierta la posibilidad de volver a jugar ante el público de su país.

La plataforma planteó el proyecto como un recorrido entre el momento actual de Marta y los 25 años de carrera que la instalaron entre las figuras más reconocidas del deporte. El eje estará puesto en el desafío que supone llegar al torneo mundialista, en una etapa marcada por las dudas sobre su continuidad con la Canarinha. Aunque la atacante anunció en distintas oportunidades que dejaría la selección, el entrenador Arthur Elias no descartó convocarla y la consideró para la Copa América y algunos amistosos de 2025.

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El documental de Netflix mostrará la preparación de Marta para el Mundial femenino de 2027 y repasará la trayectoria que construyó desde su debut internacional. La producción seguirá su rutina deportiva y reunirá voces sobre una posible despedida de la selección brasileña en un Mundial organizado por Brasil, una condición que le da al proyecto un sentido especial dentro de su carrera.

La leyenda del fútbol brasileño podría disputar su última competencia mundialista con la Verdeamarela (Archivo: EFE/ Jose Jácome)

La serie documental no se limitará a la eventual participación de Marta en el Mundial, sino que buscará vincular ese proceso con los principales capítulos de su recorrido. La futbolista nació en Dois Riachos, en el estado de Alagoas, en el nordeste de Brasil, y debutó con la selección brasileña en 2002. Con apenas 17 años pasó a integrar el plantel absoluto y comenzó una relación con el equipo nacional que atravesó más de dos décadas de competencias internacionales.

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A lo largo de ese período, Marta disputó seis ediciones de la Copa del Mundo y participó en seis Juegos Olímpicos. Su palmarés con Brasil incluye tres medallas de plata olímpicas y dos oros en los Juegos Panamericanos. La producción también abordará el camino que recorrió fuera de su país, ya que una parte central de su carrera de clubes transcurrió en Suecia y Estados Unidos, además de sus etapas en equipos brasileños.

La dimensión estadística de su legado también formará parte del contexto de la obra. Marta es la máxima goleadora de la historia de la selección brasileña, entre los planteles masculino y femenino, con 122 tantos. Además, posee el récord de goles en los Mundiales, con 17 conversiones. La Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS) la eligió en 2025 como la mejor futbolista de la historia, después de que la FIFA la distinguiera en seis ocasiones como la mejor jugadora del mundo.

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La producción abordará el camino de Marta hacia la competencia que tendrá lugar en Brasil el próximo año (AP Foto/Aisha Schulz)

La dirección del documental estará a cargo de Eliza Capai, mientras que João Costa Van Hombeeck y Carolina Albuquerque firmarán el guión. La producción correrá por cuenta de Conspiração Filmes, una de las productoras independientes de Brasil. El equipo ejecutivo estará integrado por Renata Brandão, Luisa Barbosa y Andrucha Waddington, según la información difundida sobre el proyecto que Netflix ya puso en marcha.

La participación de Conspiração Filmes conecta el documental con otro título reciente de la industria audiovisual brasileña. La compañía fue una de las responsables de Ainda Estou Aqui, la película brasileña que obtuvo el Óscar a la mejor película internacional el año pasado. En esta ocasión, la productora se enfocará en una figura deportiva cuya carrera tuvo impacto dentro y fuera de Brasil, con un relato que combinará los recuerdos de su trayectoria con el seguimiento de sus exigencias actuales.

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La delantera se mantiene en competencia en el Orlando Pride por la NWSL (REUTERS/Cristina Vega)

El anuncio coincide, además, con la etapa final de otra producción sobre la vida de la futbolista. Conspiração Filmes concluye una película biográfica sobre Marta que tendrá como protagonista a la actriz brasileña Alice Carvalho. Ese largometraje tiene previsto su lanzamiento en abril del próximo año, antes del comienzo del Mundial femenino que Brasil organizará entre junio y julio de 2027. De este modo, dos proyectos audiovisuales distintos pondrán el foco en la misma protagonista desde perspectivas diferentes.

La eventual convocatoria tendría una carga particular porque el torneo se desarrollará ante la afición brasileña. Para Marta, el Mundial de 2027 podría reunir la experiencia acumulada en seis participaciones anteriores con la oportunidad de disputar una última gran cita internacional en su país. Netflix orientará su relato hacia ese escenario y pondrá el presente de la jugadora histórica en diálogo con una trayectoria que incluye récords, reconocimientos individuales y una permanencia excepcional en la élite del fútbol femenino internacional.

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