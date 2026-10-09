El presidente de Lanús Nicolás Russo pidió la salida de Beligoy de la dirección de arbitraje del fútbol argentino: “Cumplió un ciclo”

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Nicolás Russo, presidente del Club Atlético Lanús, apuntó nuevamente contra el arbitraje argentino, especialmente a su conductor, Federico Beligoy. En diálogo con el stream Infobae al Amanecer, con Luciana Rubinska, Mica Mendelevich y Belén Escobar, el mandatario solicitó la salida del director nacional de arbitraje de la AFA, Además, se diferenció de Nicolás Tagliafico y ponderó el formato del fútbol argentino y explicó la razón por la que no se baja de 30 equipos la cantidad de participantes de la Primera División.

El dirigente aclaró que su cuestionamiento no apunta a los jueces, a quienes definió como “los mejores del mundo”, sino a los criterios de designación y a la credibilidad que, según dijo, perdió el sistema en el fútbol local.

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“Creo que ya se cumplió un ciclo. Son ocho años o un poco más que está Federico a cargo del arbitraje. Tiene que haber un cambio”, sostuvo Russo durante la entrevista, manteniéndose en la misma línea que cuando apuntó contra Beligoy tras un polémico arbitraje contra Lanús en un enfrentamiento contra Boca Juniors.

Russo sostuvo que los árbitros argentinos tienen nivel para actuar en las principales competencias internacionales, pero consideró que la dirigencia arbitral debe revisar decisiones que inciden en la percepción de los hinchas y los clubes. “Para mí los árbitros del fútbol argentino son los mejores del mundo. Lo que soy crítico es de la conducción de los árbitros”, afirmó.

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El eje de su planteo estuvo en las designaciones. Para Nicola, el área arbitral debe tomar en cuenta los antecedentes recientes de cada juez antes de asignarle un partido. En especial, mencionó situaciones en las que un árbitro que dirigió de manera controvertida a un equipo vuelve a ser designado para encuentros de ese mismo club o de un rival directo.

“Muchas veces te toca ir a dirigir partidos que no es el momento para que un árbitro vaya porque viene cargado, porque dirigió mal a ese equipo dos o tres partidos seguidos o porque favoreció al rival”, planteó. A su entender, ese tipo de decisiones alimenta los cuestionamientos que rodean a cada fecha del campeonato.

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El presidente de Lanús diferenció los errores puntuales de los problemas de credibilidad. “Tello, Yael Falcón Pérez, que ha dirigido, cometen errores y no pasa nada, fue un error. Y otros árbitros cometen un error y se los cuestiona. Eso es un poco lo que yo digo que debe cambiar de la conducción”, explicó.

Russo citó las actuaciones de Facundo Tello, Yael Falcón Pérez y Darío Herrera en competencias internacionales como prueba de la capacidad de los jueces argentinos. Recordó que participaron del Mundial y que suelen ser convocados para partidos de Copa Libertadores, Copa Sudamericana y ligas de países árabes. “Van al Mundial, fueron destacados sus trabajos. En la Copa Libertadores o la Sudamericana les toca dirigir partidos que queman y lo hacen muy bien. Los contratan para dirigir en países árabes y también lo hacen muy bien”, expresó.

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Para el dirigente, la discusión local no se explica por una supuesta falta de jerarquía técnica de los árbitros. “Si un árbitro viene de tener problemas en un partido, no se lo pongas de vuelta tres o cuatro partidos al otro equipo, porque ya la gente viene mal. Entonces, si a ese equipo le toca perder, no pierde el equipo: le echa la culpa al árbitro”, señaló.

Nicolás Russo apuntó contra Federico Beligoy

Russo también se refirió a los cuestionamientos que recibe el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio Tapia, en algunas canchas. Consideró que las críticas vinculadas al arbitraje terminan por trasladarse a la figura máxima de la entidad, pese a que valoró otros aspectos de su administración. “El fútbol argentino, administrativamente, es impecable. Para los clubes cobramos al día. Todo lo que se promete lo cumple la AFA”, afirmó. A la vez, reclamó una mejora en los ingresos de las instituciones, con énfasis en los contratos de televisación y en los derechos vinculados al uso de la imagen y los nombres de los clubes.

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Russo destacó el funcionamiento de las selecciones juveniles y el trabajo para captar futbolistas con ascendencia argentina que residen en otros países. En ese punto, mencionó a Nico Paz como uno de los casos que reflejan esa política. También ponderó la elección de Lionel Scaloni para conducir a la selección argentina y el rol que, según sostuvo, tuvo Tapia para que Lionel Messi continuara en el equipo nacional después de haber evaluado su salida. “Para mí la gestión es muy buena. Y esto de los arbitrajes, la falta de credibilidad en algunos casos, genera esto. ¿Y con quién se la agarran? Con el presidente”, dijo.

El dirigente de Lanús rechazó las críticas al actual torneo de Primera División, que cuenta con 30 equipos, dos zonas y fase de eliminación directa. La discusión surgió a partir de las declaraciones de Nicolás Tagliafico, quien cuestionó la pérdida de atractivo del fútbol argentino frente a los formatos tradicionales de Apertura y Clausura, con 20 participantes.

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Russo respondió que el campeonato argentino conserva un rasgo que no observa en las principales ligas de Europa: la incertidumbre sobre el campeón. “Para mí el fútbol argentino es apasionante. No es el mejor porque los mejores jugadores se van por el tema económico, pero arranca y no sabés quién lo va a ganar”, sostuvo.

Como contraste, citó los casos de España e Italia, donde, según su mirada, un grupo reducido de equipos suele concentrar la disputa por el título. En cambio, consideró que los playoffs abren posibilidades para instituciones que no parten como favoritas y aumentan el interés deportivo de cada fecha. “Los playoffs son apasionantes. La clasificación a las copas ha crecido”, dijo. También señaló que el antiguo torneo largo con 20 equipos favorecía principalmente a Boca Juniors y River Plate.

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Russo sostuvo, además, que la reducción del número de equipos no parece viable en el corto plazo. Recordó una experiencia anterior, alrededor de 2019, cuando existía un esquema para pasar de 30 a 28, luego a 26 y finalmente a una cifra menor de participantes. El plan perdió respaldo cuando varios clubes grandes y medianos quedaron expuestos al descenso por el sistema de promedios.

“Cuando veías los que tenían posibilidad de bajar, eran equipos como Estudiantes, Vélez, Independiente, Racing, Lanús, Banfield y San Lorenzo. Los mismos equipos empezamos a decir: ‘No, pará, ¿qué cuatro equipos?’”, relató. Según agregó, el proyecto inicial derivó en una disminución progresiva de los descensos hasta quedar en dos.

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“El descenso para un equipo es tremendo. Económicamente te derrumbás”, afirmó Russo. Al hablar de su experiencia en el club del sur del conurbano bonaerense, remarcó que el ascenso a Primera División fue uno de los logros que más celebró en su trayectoria como dirigente.

Nicolás Russo defendió el trabajo del Chiqui Tapia al frente de la AFA (@tapiachiqui)

Russo también defendió la cantidad de trofeos y competencias que se disputan durante el año. Frente a la crítica de que la multiplicación de copas puede reducir el valor simbólico de cada título, sostuvo que las finales representan incentivos deportivos y oportunidades para los clubes que lograron objetivos previos.

“Antes era un torneo solo y salía campeón uno en el año. Hoy tenés la posibilidad de salir campeón, jugás una Recopa, jugás otro torneo con el otro campeón”, explicó. Para el dirigente, el fútbol debe ser entendido también como una actividad económica, aunque advirtió que el sistema argentino necesita mejores recursos para las instituciones.

Otro de los temas de la entrevista fue el debate sobre las sociedades anónimas deportivas. Russo rechazó la idea de que un modelo de ese tipo pueda trasladarse al fútbol argentino y cuestionó los planteos de Mauricio Macri en favor de esa alternativa.

El presidente de Lanús afirmó que los clubes argentinos cumplen una función social que excede al rendimiento de sus equipos profesionales. Mencionó la asistencia brindada durante la pandemia, las actividades deportivas, los programas educativos y las becas para chicos y chicas de sectores vulnerables.

“Nosotros damos 7.500 becas anuales para pibes y pibas carenciadas de Lanús”, afirmó. También detalló que el club cuenta con un proyecto educativo desde jardín maternal hasta el nivel terciario, piletas climatizadas, canchas de tenis y hockey, sedes sociales y predios deportivos. Russo sostuvo que los recursos generados por el fútbol permiten financiar esa estructura y expresó sus dudas sobre la disposición de una empresa privada a sostener actividades que no generen ganancias. “¿Vos creés que una sociedad anónima deportiva va a invertir en lo social? Las ganancias se las lleva todas”, dijo.

Sobre una eventual llegada de capitales privados, diferenció entre inversiones puntuales y la venta del control de una institución. Consideró posible que una comisión directiva acuerde financiamiento para una obra o una operación concreta, pero descartó que los socios deban perder la conducción de sus clubes.

En el plano deportivo, el presidente de Lanús aseguró que el club apunta a clasificarse entre los ocho mejores de su zona y sostuvo que, si alcanza esa instancia, tendrá chances de competir por el título. “Lanús es candidato siempre”, concluyó.