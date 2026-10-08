Un campeón del mundo criticó los formatos de los torneos del fútbol argentino: “Uno empieza a perder de a poco ese amor”

El lateral de la selección argentina habló sobre el presente del campeonato local

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Nicolás Tagliafico habló sobre el presente del fútbol argentino y, pese a que dejó abierta la posibilidad de un regreso, advirtió que su decisión dependerá de la organización de la Primera División. En una entrevista en la que también se refirió a la participación de la selección argentina en el Mundial 2026, el lateral izquierdo hizo hincapié en cómo se alejó de las competiciones locales.

El periodista Juan Pablo Varsky le realizó un reportaje para Clank! y le preguntó: “¿Qué conexión tenés con el fútbol argentino? ¿Te gustaría volver a jugar acá?”. El lateral del Olympique de Lyon explicó que sigue poco la competencia local y que se alejó emocionalmente del torneo. “Veo muy poco fútbol argentino. Primero por los horarios, en Europa es muy difícil. Pero empecé un poco a perder ese amor”, aseguró.

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Inmediatamente, puntualizó en el formato actual con 30 equipos divididos en dos zonas y una fase eliminatoria para definir al campeón, que contrasta con el fútbol con el que creció: “No sé si es porque empezó a bajar la calidad o porque crecí con el Apertura y Clausura de 20 equipos. Hoy uno no se da cuenta las cosas con un grupo A o B, y cómo se conectan. Uno empieza a perder de a poco ese amor”.

El campeón del mundo en Qatar 2022 comparó la estabilidad de las competencias europeas con los cambios que observa en Argentina. “Tuve la suerte de cumplir casi 10 años en Europa y el sistema fue casi siempre igual. Hoy acá te encontrás con que tenés un ganador de copa que juega contra el ganador de otra copa. Pasan estas cosas que hacen que se pierda un poco esa sensación de tener que pelearla para ganar un torneo”, señaló.

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Tagliafico habló de la final contra España

Tagliafico descartó que contemple una vuelta en el corto plazo, aunque evitó cerrar esa posibilidad. “Volver al fútbol argentino va de la mano con eso. Depende de cómo sea de acá al futuro. No pienso en el post de acá a dos años, pero la puerta siempre va a estar abierta. Jamás dije: ‘No voy a volver al fútbol argentino’. No lo sé”, afirmó.

El defensor precisó que su vínculo contractual vence en junio de 2027 y que una eventual paternidad podría modificar sus planes. “Ahora no tengo hijos, pero puede pasar que los tenga, quiera estar cerca de la familia y diga: ‘volvamos a la Argentina’. Puede ser que sí, no lo sé”, planteó.

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La elección también quedará ligada al club que pudiera contratarlo. “Hoy dejo la puerta abierta, pero también va a depender mucho de los proyectos que haya en Argentina, dependiendo del club y cómo funcione todo. Si vuelvo es para poder ayudar al equipo al que vaya y también para decir simbólicamente que volví al fútbol argentino, pero esa motivación todavía no la encuentro”, completó.

El lateral izquierdo de 34 años debutó en 2012 con Banfield. Luego de una cesión al Murcia de España, el defensor logró un gran nivel en el Taladro antes de recalar en Independiente en 2015. Tras ser una pieza clave en la obtención de la Copa Sudamericana 2017, Tagliafico vistió la camiseta del Ajax de Países Bajos hasta el 2022, cuando se marchó al Lyon de Francia.

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Tagliafico habló de la semifinal contra Inglaterra

En diálogo con Clank!, Tagliafico volvió a mencionar la derrota por 1-0 en la final de la Copa del Mundo 2026 de la selección argentina contra España. “Creo que la sensación de la final fue muy pobre comparada a todos los demás partidos, incluso muy lejos de lo que se mostró en 2022. No fuimos la selección que conocía todo el mundo”, evaluó el futbolista.

En esta misma línea, sumó: “Tácticamente nos pasaron por arriba. El cansancio físico y mental fue muy importante. España siempre fue de presionar muy alto, de sacarte el balón y mantener la posesión. A nosotros nos gusta controlar el juego y no somos los mejores jugando compactos. Hay que admitir que jugaron muchísimo mejor que nosotros y no pudimos encontrar la manera de tener la pelota. Sentís que las cosas no salen, para colmo las lesiones... uno encuentra el 0-0 y pensás en mantenerlo por cómo es el fútbol, donde llega un punto de buscar los penales para sacarlo adelante. En el final sentí que podíamos, pero esta vez no se dio”.

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El lateral valoró haber alcanzado dos finales mundiales consecutivas bajo la conducción de Scaloni. “Lograr otra final es algo increíble. Si volvemos a junio, a mayo de 2026 y alguien te decía ‘firmá que vas a llegar a la final’, lo firmás”, indicó.

Tagliafico diferenció el presente del recambio que atravesó en sus primeros pasos en el seleccionado. “Siento que en mi etapa, cuando yo empecé en la Selección, el recambio era un poco obligado y eso para un proceso no es bueno. Hoy en día tenemos la chance de que chicos de 18 y 19 años debuten en la Selección, que no es normal”, sostuvo.

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Sobre la semifinal frente a Inglaterra, describió la intensidad que rodeó el cruce desde la salida al campo. “Son partidos que sabés que van a quedar en la historia. No hace falta decir lo que significaba emocionalmente y se multiplicó por tres o cuatro de lo que venía siendo. No estábamos jugando para pasar a la final, estábamos jugando para todo el país, para la gente que nos acompañó en todo el proceso”, relató.

Y ahondó: “Desde el minuto cero, cuando escuchamos los himnos, que no se escucharon en realidad, tenías esa sensación de salir a comerlos vivos. No escuché el himno, escuché a mi compañero de al lado, tenerlo abrazado y ver cómo el cuerpo le vibraba, te generaba esa sensación que tenía todo el equipo”.

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También se refirió al liderazgo de Lionel Messi, capitán de 39 años. “Él mismo no sabe que es Leo Messi. La figura de él te genera esa sensación de liderazgo por todo lo que hizo en su carrera. Él sabe que no le gusta que lo traten de Leo Messi, sino como uno más”, completó.