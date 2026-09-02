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Fuertes declaraciones de Nicolás Russo, presidente de Lanús: “La relación con la AFA va a cambiar, hay un mal manejo del arbitraje”

Tras las polémicas en la derrota del Grana ante Boca, el mandatario le apuntó a la director nacional de arbitraje, que está a cargo de Federico Beligoy

Nicolás Russo habló del ciclo cumplido de Federico Beligoy
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Nicolás Russo, presidente de Lanús, realizó declaraciones con un foco claro: el manejo del arbitraje en el fútbol argentino. El mandatario granate, luego de la jugada que despertó polémica en la derrota de su equipo contra Boca en la Bombonera, aseguró que la AFA necesita hacer cambios. Además, valoró el trabajo de Claudio Tapia a nivel institucional y lo despegó de las discrepancias con los arbitrajes.

Beligoy cumplió un ciclo, lleva muchos años en su cargo. Siempre tuve buena relación, pero tiene que haber un cambio. Hay cosas que no van más. Nosotros no nos vamos de la AFA, pero la relación con Lanús va a cambiar y se va a plantear desde otro ámbito. Lo vamos a hacer públicamente porque lo hemos hablado en privado y no tenemos respuestas”, fue una de las sentencias en Radio La Red de Nicola, quien se mostró molesto por la actuación de Germán Delfino en el VAR ante Boca, al que no pararon, sino que lo enviaron a dirigir a la liga de Arabia Saudita esta semana, una cuestión habitual en el último tiempo por un acuerdo entre las federaciones por el préstamo de colegiados.

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Russo aseguró que hacía un tiempo había sugerido en la AFA que Delfino no dirigiera a Lanús porque juzgaba que había tenido malas actuaciones en los últimos partidos que le había tocado arbitrar. Lo mismo había sucedido anteriormente con Nazareno Arasa en dos encuentros contra Instituto de Córdoba (uno por torneo local y otro por Copa Argentina), donde consideró que tuvo una “mala” tarea. “Es innecesario lo que hacen con las designaciones y esto es responsabilidad de Beligoy. Yo no desconfío de nadie, hablo de la realidad. Cuando un árbitro dirige a favor o en contra de un equipo, paralo y mandalo a otros partidos. Si parás a los árbitros que dirigieron Riestra-Vélez, entonces al de Lanús lo tendrían que haber parado, no mandarlo a Arabia Saudita como premio”, arremetió.

Nicolás Russo, Carlos Izquierdoz, Felipe Peña Biafore y Mauricio Pellegrino apuntaron contra Pablo Dóvalo y Germán Delfino

“Al hincha y al dirigente les podés hacer cualquier cosa, pero lo que no les podés hacer es que pierda su equipo cuando merece ganar. Esto no es culpa de Tapia, es culpa de un mal manejo de los arbitrajes. Hay que corregirlo y tomar decisiones. Yo considero que un cuerpo técnico en un equipo tiene que estar un máximo de tres años, porque se genera un desgaste. Acá pasa lo mismo (con Beligoy), son muchísimos años”, opinó. Beligoy tomó las riendas de la dirección de arbitraje en 2018.

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Respecto a las charlas que mantuvo con Beligoy, reveló: “Me gusta hablar las cosas en privado con el presidente (Tapia) y con él. Estoy preocupado y desencantado. No tengo nada contra Delfino, pero no le va bien cuando dirige a Lanús en el VAR y le pedí a Beligoy que no lo pusiera más, que no está mal decirlo, porque cuando un árbitro está cargado a favor o en contra de un equipo, tiene que pasar un tiempo sin dirigirlo”. Y añadió: “Lanús está muy molesto y yo lo represento. Tengo que hacer esto público porque después voy al vestuario con los jugadores y el cuerpo técnico y me dicen que nos tomaron de boludos. Los hinchas en el barrio me dicen que no manejamos nada. Y tenemos que hacer respetar al club”.

También hizo hincapié en el planchazo de Leonel Flores a Sasha Marcich que Pablo Dóvalo en cancha sancionó solamente con amarilla en el duelo entre Boca y Lanús. Y lo hizo con algo de ironía: “Leí que Delfino dijo que era una jugada gris, que el jugador estuvo solo 40 segundos en el piso y los médicos no entraron. ¿Tiene que haber puntería y romperlo para que sea expulsión? A Pellegrino le vamos a sumar un integrante del cuerpo técnico para que les enseñe a nuestros jugadores a hacer teatro, se queden dos minutos en el piso, pidan que entren los médicos y hagan espamento. Si es una jugada de expulsión, es de expulsión. ¿O hay que esperar a que entre la camilla y se tenga que operar un jugador para que lo sea?”.

Nicolás Russo habló del ciclo cumplido de Federico Beligoy

Por otra parte, no coincidió en la suspensión del árbitro Fernando Espinoza, quien fue parado en su actividad luego de protagonizar un particular sorteo entre capitanes en el partido entre Belgrano de Córdoba y Defensa y Justicia, en el que les consultó a los futbolistas si querían hacer un concurso de “farmear aura”: “Con todas las cosas que pasan, ¿lo pararon por eso? Realmente es una joda. Y yo cuento lo de Lanús, pero les pasa a todos los clubes”.

Finalmente, opinó sobre el trabajo de Claudio Tapia al mando de la AFA: “Su gestión es buena. Los clubes cobramos al día, nos depositan. Es impecable todo lo administrativo. Acá hay un tema del arbitraje por el que no estamos funcionando bien. No sé por qué no lo cambian. Tapia volvió con una imagen muy positiva de Qatar 2022 y lo putean en todas las canchas por culpa de los árbitros, no por otra cosa. Si no corregimos, estamos confundidos. Todo el mundo se cuida de hablar, pero tiene que haber un cambio y tenemos que empezar con Beligoy, que es la cabeza”.

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