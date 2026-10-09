Con una llamativa ausencia en el top 10, quiénes son los futbolistas más caros del mundo

Lamine Yamal, Erling Haaland, Kylian Mbappé y Michael Olise (Imagen de IA)

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Lamine Yamal y Erling Haaland encabezan la nueva valoración de mercado publicada por Transfermarkt, sitio especializado en estadísticas y cotizaciones de futbolistas, con 220 millones de euros cada uno (246,9 millones de dólares). La actualización dejó un dato para el fútbol sudamericano: por primera vez en años, ningún representante argentino aparece entre los diez jugadores más valiosos del planeta.

El delantero del Barcelona y el atacante del Manchester City comparten el liderazgo absoluto del ranking. Los sigue Kylian Mbappé, del Real Madrid, con 200 millones de euros (224,5 millones de dólares), que completa el podio.

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El cuarto puesto corresponde a Michael Olise, extremo del Bayern Múnich, cuyo valor aumentó 10 millones de euros (11,2 millones de dólares) en la última actualización hasta alcanzar los 180 millones (202 millones de dólares). El incremento es notable si se compara con octubre de 2025, cuando su cotización era de 130 millones de euros (145,9 millones de dólares): un salto de 50 millones (56,1 millones de dólares) en apenas un año.

El ascenso de Olise coincide con una temporada de rendimiento sostenido: el francés ganó el premio al mejor jugador de la Bundesliga y batió el récord histórico de Pelé en asistencias durante una sola edición de la Copa del Mundo, con siete pases. También figura entre los candidatos al Balón de Oro, que se entregará el 26 de octubre en Londres.

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La lista de los jugadores sudamericanos más caros (Transfermarket)

Detrás de Olise aparecen Jude Bellingham, del Real Madrid, con 160 millones de euros (179,6 millones de dólares), y Pedri, del Barcelona, con 150 millones (168,3 millones de dólares). El séptimo, octavo y noveno puesto quedaron en manos de tres futbolistas del Paris Saint-Germain: João Neves, Khvicha Kvaratskhelia y Vitinha, los tres con una valoración idéntica de 140 millones de euros (157,1 millones de dólares).

El décimo lugar corresponde a Vinicius Junior, extremo del Real Madrid, cuyo valor retrocedió 10 millones de euros (11,2 millones de dólares) hasta los 130 millones (145,9 millones de dólares). La cifra contrasta con el pico que el brasileño alcanzó entre 2024 y 2025, cuando llegó a cotizarse en 200 millones de euros (224,5 millones de dólares). En menos de dos años, su valoración se redujo en 70 millones (78,6 millones de dólares), un descenso que Transfermarkt vincula a un rendimiento más irregular: la temporada pasada sumó 22 goles y 14 asistencias, por debajo de las expectativas de años anteriores, y en el arranque de la 2026/2027 solo acumula un gol y tres asistencias.

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Fuera del Top 10, pero encabezando un grupo de seis futbolistas con idéntica cotización de 120 millones de euros (134,7 millones de dólares), aparece Enzo Fernández, mediocampista argentino del Manchester City. Lo acompañan en ese escalón Yan Diomande (Real Madrid), Désiré Doué (PSG), Elliot Anderson (Manchester City), Morgan Rogers (Chelsea) y Declan Rice (Arsenal).

Transfermarkt también actualizó el valor de los futbolistas sudamericanos más cotizados. Enzo Fernández, quien sumó su primera revisión de valor desde su llegada al Manchester City, operación que el club inglés cerró en 145 millones de euros (162,7 millones de dólares) tras comprarlo al Chelsea. El ex volante de River Plate se perfila para superar a Vinicius como el jugador más valioso del continente.

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El once sudamericano más cotizado tiene a tres argentinos: Enzo Fernández, Julián Álvarez y Nico Paz (Transfermarket)

El tercer lugar del ranking sudamericano corresponde a Julián Álvarez, quien descendió hasta los 110 millones de euros (123,5 millones de dólares) en medio de un momento complicado en el Atlético de Madrid. Pese al retroceso, el cordobés se mantiene como el centro delantero mejor cotizado de la región.

Los otros argentinos mejores ubicados entre los quince jugadores de la región más caros son: Lautaro Martínez (7º) con 85 millones de euros (95,4 millones de dólares), Nicolás Paz (9º) con 80 millones (89,8 millones de dólares) y Alexis Mac Allister (14º), con 70 millones (78,6 millones de dólares).

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El cuarto lugar quedó en manos de Moisés Caicedo, mediocampista ecuatoriano del Chelsea, valorado en 100 millones de euros (112,2 millones de dólares). El combinado ecuatoriano aporta además al defensor Willian Pacho, bicampeón de la Champions League con el PSG y cotizado en 80 millones de euros (89,8 millones de dólares) -la cifra más alta entre los defensores sudamericanos-, y a Piero Hincapié, lateral izquierdo del Arsenal valorado en 50 millones de euros (56,1 millones de dólares).

El once ideal sudamericano elaborado por el mencionado portal ronda los 900 millones de euros (1.010 millones de dólares) en valor conjunto y reúne tres futbolistas ecuatorianos, la misma cantidad que aporta Argentina. Uruguay, en cambio, quedó sin representantes en ese equipo hipotético. Entre los quince sudamericanos más valiosos sí aparecen Federico Valverde y Luis Díaz, aunque sus cotizaciones no alcanzan para integrar el once ideal. El caso del uruguayo resulta llamativo: su valor actual es de 90 millones de euros (101 millones de dólares), 40 millones (44,9 millones de dólares) por debajo del máximo que alcanzó durante su etapa en España.

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