Un histórico piloto de F1 criticó a Norris por su despiste en Malasia y su contrapunto con Colapinto: “Mucho más vergonzoso”

El expiloto Ralf Schumacher apuntó contra Lando Norris por su despiste en Malasia

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Sus polémicas declaraciones contra Franco Colapinto le pasaron factura a Lando Norris. El último campeón de la Fórmula 1 apuntó contra el argentino por el accidente en Bakú y, una carrera después, protagonizó un despiste que casi termina en un choque con su compañero de McLaren Oscar Piastri. Ralf Schumacher, histórico piloto de la categoría, criticó al británico por sus palabras y por su error en Malasia.

El expiloto alemán consideró que el episodio de Lando fue más comprometedor que el protagonizado por Colapinto en Bakú. “El incidente de Norris fue mucho más vergonzoso. Y él lo sabe”, afirmó en el podcast Backstage Boxengasse de Sky Sports, según reprodujo el portal Motorsport-Total. El hermano de Michael Schumacher cuestionó la explicación del piloto de McLaren y remarcó que los autos estuvieron delante de él durante toda la secuencia.

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“Los coches estuvieron ahí todo el tiempo. Y luego casi choca con su compañero de equipo por detrás”, explicó. También subrayó que Norris tuvo suerte de esquivar a Piastri en el último instante. “Si ocurre lo mismo en Bakú, se estrellará contra el muro”, sostuvo Schumacher, que acumuló seis victorias en la Fórmula 1. En total, disputó 180 Grandes Premios con Jordan, Williams y Toyota.

Ralf Schumacher completó su argumentación contra Lando Norris criticando sus declaraciones frente a la prensa: “Si yo fuera él, lo habría comentado de una manera un poco más deportiva”.

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El campeón del mundo evitó colisionar durante el GP de Baréin

El episodio en Sepang ocurrió una semana después de que el campeón mundial de Fórmula 1 reclamara una suspensión para Franco Colapinto por el accidente de Bakú. El británico de 26 años se salió de la pista para evitar una colisión bajo Safety Car, se reincorporó de manera insegura y casi impactó a otro monoplaza. La investigación de los comisarios concluyó con una sanción disciplinaria, sin consecuencias mayores para el piloto de McLaren.

“Cuando miré a George y luego volví a mirar hacia adelante, pude verlos”, explicó Norris. El británico sostuvo que desde atrás no podía determinar si los autos avanzaban. “Me tomó completamente por sorpresa. Supongo que al final es culpa mía, así que tuve mala suerte. Todos frenaron muchísimo y eso me perjudicó, nada más”, concluyó Norris.

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La comparación con Bakú surgió por las declaraciones que Norris había realizado tras el accidente de la vuelta 35, ocurrido después del relanzamiento posterior a la detención del Williams de Alex Albon. Colapinto bloqueó los neumáticos en la frenada de la primera curva, chocó contra Pierre Gasly y el Alpine del francés terminó por impactar contra el McLaren de Norris. “Si provocas un accidente en un reinicio como este, deberías recibir al menos una suspensión de una carrera”, aseguró.

*La maniobra de Colapinto en el GP de Azerbaiyán

Antes de la actividad en el Circuito Internacional de Sepang, Norris reveló que había hablado con Franco Colapinto para disculparse por sus palabras. “Franco es un buen amigo mío. Me llevo muy bien con Franco. Siempre tiene buenas intenciones. Es muy buen tipo, así que, por supuesto, al mismo tiempo siento que le debía esa disculpa a él más que a cualquier otra persona”, expresó.

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El piloto británico reconoció que sus primeras declaraciones no reflejaban lo que pensaba. En diálogo con el canal oficial de la Fórmula 1, afirmó: “Acepto que yo estaba equivocado. Simplemente fui yo, sin decir las cosas correctas y diciendo algunas cosas que no son un reflejo verdadero de mí ni de lo que realmente querría decir en el fondo”. Norris explicó que contactó al argentino apenas pudo, durante la noche del domingo posterior a la carrera, y luego publicó un mensaje para hacer pública su disculpa.

Colapinto vinculó las críticas iniciales con la tensión posterior al choque en Bakú y confirmó que la conversación permitió cerrar el conflicto. “Fue el calor del momento. Me sorprendió un poco lo que dijo, pero enseguida se disculpó, se generó mucho hostigamiento. Es una situación muy complicada con el mundo exterior y tenemos que mantener todo más para nosotros, está todo bien entre nosotros, hemos hablado”, aseguró.

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En ese momento, Colapinto se refirió al apoyo que recibió de Max Verstappen, quien lo defendió contra el pedido de Norris. “Son reacciones diferentes, Max estuvo en una situación así como Kimi en Austria, donde Kimi bloqueó y hubo muchas consecuencias, tal vez perdió el Mundial. Max fue muy comprensivo, siempre lo ha sido, ha cometido errores y lo entiende, es un campeón y entiende estas situaciones”, declaró a ESPN.