La concluyente sentencia del representante de Mauro Icardi en medio de los rumores de un posible regreso al Galatasaray

Icardi ganó seis títulos con el Galatasaray (REUTERS/Dilara Senkaya)

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Elio Letterio Pino, representante de Mauro Icardi, salió a desmentir con contundencia las versiones que en los últimos días habían instalado la posibilidad de un regreso del delantero argentino al Galatasaray. Sus declaraciones, categóricas, pusieron fin —al menos de momento— a una especulación que había tomado fuerza en los medios turcos y que el propio club de Estambul se encargó de contradecir desde adentro.

“Nadie se ha puesto en contacto con el Galatasaray y nadie le ha suplicado al Galatasaray que Mauro regrese. Esto es una noticia falsa. Es un invento. Lo repito, estas afirmaciones que han circulado en los últimos días son noticias falsas inventadas por periodistas que son la vergüenza del periodismo”, disparó Pino. Y cerró con una imagen que funcionó casi como epitafio de esa etapa: “La experiencia de Mauro en el Galatasaray fue, como toda cosa hermosa, una aventura maravillosa con un principio y un final”.

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El representante también aprovechó para denunciar un patrón que, según él, se repite: “Cada día se organiza un ataque mediático ridículo y previamente planeado contra Mauro Icardi”. La acusación llegó en un momento en que el futuro del delantero, con 33 años y sin club desde junio, permanece en suspenso.

La versión del Galatasaray: el problema no era el dinero

Las palabras de Pino se alinean, en los hechos, con la postura del propio Dursun Özbek, presidente del Galatasaray, quien ya había cerrado la puerta a un regreso del argentino. En un evento de la Asociación Cultural, Artística y Deportiva 1905, el dirigente reveló los detalles de las negociaciones que terminaron sin acuerdo y trazó una distinción importante: la ruptura no obedeció solo a una diferencia salarial.

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“Hice una oferta para que Mauro Icardi se quedara. Sus expectativas eran mucho más altas, no solo desde el punto de vista económico”, señaló Özbek. El nudo del problema, según el presidente, tenía nombre propio: Victor Osimhen, el delantero nigeriano que el club incorporó para ser el eje del ataque. “Tenemos un delantero centro como Osimhen, cómo no podrían estar ambos juntos, a cuál usarías; es decir, el problema principal estaba ahí”, explicó. La titularidad asegurada que Icardi reclamaba era incompatible con la presencia del africano.

Özbek también descartó cualquier retorno y anticipó que lo que proyecta para el argentino es, en cambio, una despedida formal: “Estoy esperando su respuesta para organizar una despedida; si viene, planeamos una despedida”. No negó, por otra parte, la dimensión del legado que Icardi deja en el club: “Es un ícono, dio mucho al Galatasaray, es alguien que hizo que toda una generación se hiciera seguidora del Galatasaray”.

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La magnitud de ese ciclo lo expresan los números. A lo largo de cuatro temporadas, el delantero anotó 77 goles en 134 partidos y entregó 25 asistencias, además de conquistar seis títulos de liga. Es el máximo anotador extranjero en la historia de la institución. La brecha entre ese legado y la salida sin acuerdo habría estado en torno a los cinco millones de dólares anuales que el Galatasaray habría ofrecido, contra los diez que Icardi percibía en su último contrato.

Un mercado que se fue cerrando

Más allá del Galatasaray, el mercado no le resultó favorable al atacante en estos meses. Su representante lo ofreció a varios clubes de LaLiga española sin que ninguno formalizara una propuesta. En Italia, la Lazio presentó una oferta de tres millones de dólares por dos temporadas, pero el acuerdo naufragó cuando el entrenador Gennaro Gattuso decidió no avanzar. La Fiorentina lo evaluó sin dar pasos concretos. En Inglaterra, el Everton y el Tottenham manejaron su nombre sin ir más allá de los sondeos.

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En las últimas horas, tomó fuerza la opción del Udinese de Italia, pero desde el entorno del club señalaron que la chance está descartada, más allá de que el interés es genuino, por cuestiones económicas. “Su nombre no está destinado a entrar en los planes del Udinese. De hecho, el club bianconero ha decidido no recurrir de inmediato al mercado de jugadores libres para suplir las dificultades en la delantera”, remarcó el sitio Tutto Udinese.

Mientras su situación laboral sigue sin resolverse, Icardi respondió a sus críticos desde las redes sociales. “Confunden desempleo con fracaso, yo lo llamo vida resuelta. Confunden sin contrato con estar sin opciones. Yo lo llamo libertad de elección”, escribió en Instagram, acompañando sus palabras con imágenes de sus entrenamientos junto a su pareja, María Eugenia Suárez.

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La ausencia del delantero en el equipo ya tuvo consecuencias deportivas visibles en el Galatasaray. La derrota por 4 a 0 ante el Trabzonspor —con un triplete de Mohamed Salah— reavivó el debate sobre el costo de haberlo dejado ir. El exfutbolista Evren Turhan, en declaraciones al canal de YouTube BTV, fue directo: “Con la salida de Icardi, el equipo se acabó por completo”, y pidió que el club lo recuperara en el mercado de enero. Las declaraciones de Özbek y de Pino, que apuntan a una despedida y no a una vuelta, van en la dirección opuesta.