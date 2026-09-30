La desafiante publicación de Icardi para los que lo critican porque aún no consiguió club: las fotos que le sacó la China Suárez

El delantero mostró como se prepara en su hogar

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Tres meses después de dejar el Galatasaray, Mauro Icardi sigue sin equipo y salió a responderles a sus críticos con una serie de posteos en Instagram que no tardaron en viralizarse. El delantero argentino de 33 años publicó dos mensajes acompañados de fotos y videos de sus sesiones de entrenamiento - junto a su pareja, María Eugenia Suárez-, en los que rechazó de plano la idea de que su situación contractual refleje un fracaso personal o deportivo.

“Confunden desempleo con fracaso, yo lo llamo vida resuelta. Confunden sin contrato con estar sin opciones. Yo lo llamo libertad de elección. Trabajé para ser dueño de mi tiempo, para tener mi futuro asegurado. Si dejara de trabajar, mi vida seguiría igual. No entiendo sus preocupaciones por mí. Vivan tranquilos, vivan en paz y con tanto amor. Yo ya lo tengo todo”, escribió el atacante en sus publicaciones.

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Las palabras llegaron en un momento en que su nombre sigue circulando por distintas ligas sin encontrar destino fijo. Su representante, Elio Letterio Pino, lo ofreció en los últimos días a varios clubes de LaLiga de España, según informó el portal italiano TuttoMercato. El medio no precisó a qué instituciones se hizo el acercamiento, aunque señaló que al menos algunas habrían comenzado a evaluar la posibilidad de incorporarlo. El interés concreto de alguna de esas instituciones todavía no trascendió.

El camino hacia Italia quedó momentáneamente bloqueado, al menos por ahora. La Lazio mantuvo conversaciones con el entorno del jugador en dos oportunidades y llegó a presentar una propuesta formal de tres millones de dólares por dos temporadas, pero el acuerdo nunca prosperó. Icardi apuntaba a disputar la Liga de Campeones, competencia en la que el club romano no participa esta temporada, y cuando las negociaciones se acercaron a un punto de definición, fue el entrenador Gennaro Gattuso quien bajó la persiana. La Fiorentina también lo evaluó, aunque sin avanzar en ninguna dirección concreta.

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La foto del entrenamiento de Icardi, que posó para la cámara de la China Suárez

El panorama en Inglaterra siguió el mismo guion. Everton y Tottenham coquetearon con su nombre pero no dieron pasos firmes. El Olympiacos y el PAOK de Grecia permanecen en el radar del jugador, aunque ambas opciones quedan lejos de las exigencias de alto nivel que el delantero parece sostener. Ante ese panorama, la posibilidad española cobra fuerza: si algún equipo de LaLiga concreta una oferta, sería la primera vez que Icardi viste otra camiseta en ese campeonato desde que dejó el Barcelona a los 18 años para iniciar su carrera en el fútbol italiano. ¿Villarreal es una chance?

En Turquía añoran su presencia y piden que vuelva

Mientras tanto, en Estambul la salida del delantero dejó consecuencias que los resultados del Galatasaray se encargaron de hacer visibles. La derrota por 4 a 0 ante el Trabzonspor —con un triplete de Mohamed Salah— encendió el debate sobre el costo de haberlo dejado ir. El exfutbolista Evren Turhan, en declaraciones al canal de YouTube BTV, fue directo: “Con la salida de Icardi, el equipo se acabó por completo”, y fue más lejos al reclamarle a la dirigencia que lo recupere en el mercado de enero. “¿Icardi encontró equipo? Que lo traigan. Que venga, que esté dentro del equipo, que empiece en el mercado de invierno. Lo digo en serio”, afirmó Turhan.

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Los números respaldan esa mirada. Durante sus años en el club turco, el delantero anotó 77 goles en 134 partidos, repartió 25 asistencias y conquistó seis títulos de liga. Es el máximo anotador extranjero en la historia de la institución. Su vínculo no se renovó porque la oferta del Galatasaray —cinco millones de dólares por una temporada— quedó muy por debajo de los diez que venía percibiendo. Con el pase libre en su poder, el nombre del atacante sigue moviéndose de liga en liga a la espera de que alguien concrete lo que hasta ahora solo fue interés.

Elio Letterio Pino, representante de Icardi, repitió en varias entrevistas que se mantuvo en buena forma física

Al ser agente libre, Como Benzema o Sancho, Icardi tiene tiempo extra para conseguir club en Europa

Icardi también le tomó fotos a su pareja, la China Suárez