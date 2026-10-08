El último mensaje de Messi tras su despedida de la Selección: el icónico festejo que imitó

Lionel Messi publica un mensaje de agradecimiento en sus redes sociales tras su partido despedida de la selección argentina de fútbol

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Lionel Messi volvió a realizar una publicación en su cuenta de Instagram luego de la catarata de emociones que vivió en su partido despedida de la selección argentina. La imagen que eligió para acompañar el texto lo dice todo —el propio astro sosteniendo la camiseta de la Albiceleste con la palabra “Gracias” en el dorsal— y el mensaje que la acompaña condensa 39 años de vida, más de dos décadas defendiendo una camiseta y una gratitud que, según sus propias palabras, no cabe en ningún posteo.

“Ya está todo dicho. Y ahora, todo está hecho. Y las únicas palabras que me salen del corazón son: gracias, Argentina”, escribió el astro rosarino, cerrando con esa frase el ciclo más exitoso en la historia del fútbol argentino.

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La publicación cosechó más de 9 millones de “Me gusta” en cinco horas y generó un sinfín de comentarios de compañeros, celebridades y figuras del deporte mundial.

El martes por la noche, en el estadio Monumental de Núñez ante más de 90.000 personas, la Argentina venció 3 a 0 a Benín en un amistoso que desde el primer minuto tuvo más de ceremonia que de partido. Messi convirtió de penal —su gol 126 con la camiseta nacional, en su partido número 208— y se despidió del campo entre lágrimas y ovaciones. Pero las emociones más hondas llegaron después, cuando el capitán tomó el micrófono.

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“Es difícil decir algo hoy. Hay muchas emociones y se me cruzan muchas cosas. En lo primero que pienso es en mi viejo”, afirmó en el campo, con la voz quebrada, a días del fallecimiento de su padre Jorge Messi, ocurrido el pasado 8 de agosto. Y luego admitió algo que pocos jugadores de su talla se permiten decir: “El no venir más me va a costar mucho. Les juro que me gustaría. Jugar con la selección argentina es lo más lindo que te puede pasar. Siento que es el momento”.

Sin embargo, las palabras que tenía guardadas eran demasiadas para un discurso en cancha. Y ayer eligió la carta para decirlas.

“Ayer fue mi último partido y ya extraño vestir la celeste y blanca. Sé que estoy tomando la decisión correcta. Fue un camino increíble, lleno de alegrías y también de algunas tristezas, pero tengo claro que valió la pena cada paso que di”, abrió su mensaje. Y reconoció, con la honestidad de quien sabe que no hay forma de resumir lo que vivió: “Y me quedaron muchas cosas por decir. Me es imposible expresar todo lo que siento en unas palabras o en un posteo”.

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El icónico festejo contra el Real Madrid del 23 de abril de 2017 que Messi imitó en su publicación (Reuters / Stringer Livepic)

El recuerdo de Maradona, la familia y los clubes que le abrieron la puerta

La carta avanzó en destellos de gratitud. Primero, hacia los suyos: “Este viaje habría sido imposible sin mi familia, que siempre estuvo a mi lado y me bancó, sobre todo en los momentos difíciles, cuando más lo necesitaba”. Luego, hacia los protagonistas de cada vestuario que compartió: “También fueron imprescindibles mis amigos, todos los compañeros y técnicos que tuve, junto con sus cuerpos técnicos”.

Y entonces llegó el párrafo que tal vez más resonó entre los hinchas argentinos. Messi eligió nombrar a Diego Maradona con una convicción que no admite distancias ni formalidades: “No quiero olvidarme del Diego, que puso a nuestro país donde se merecía estar y que, como siempre digo, sé que nos ayudó estando acá con nosotros y también desde el cielo, en cada paso que dimos”.

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Hubo también un reconocimiento hacia los clubes que, a lo largo de su carrera, le permitieron anteponer la camiseta nacional cuando era el momento de ponérsela. “Gracias a los clubes en los que jugué, por respetar siempre mis sentimientos y permitirme dedicarme a mi país cuando tocaba ponernos la camiseta de la Selección”, escribió. Y cerró con una mención a la fe que, según él, estuvo detrás de todo: “Y, por supuesto, gracias a Dios: sin su guía y su voluntad, ni siquiera estaríamos soñando con haber llegado hasta acá. Soy un agradecido. Los quiero mucho, los voy a extrañar y siempre voy a darles las gracias por haber estado a nuestro lado, a mi lado”.

La vitrina que Messi deja en su paso por la Albiceleste incluye el Mundial de Qatar 2022, las Copas América de 2021 y 2024, una Finalissima, la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008 y el Mundial Sub 20 de Holanda 2005. La cinta de capitán pasará ahora a manos de Cristian “Cuti” Romero, quien deberá cargar con la herencia de un ciclo que difícilmente tenga comparación en el fútbol sudamericano.

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Este miércoles, Messi volvió a las redes para agradecer. Y lo hizo con una imagen mostrando su dorsal, en una escena que imitó una de las escenas más icónicas de su historia: el festejo por su gol para el Barcelona ante el Real Madrid en el Bernabéu en 2017. En aquel encuentro, el conjunto blaugrana ganó 3-2. En esta oportunidad, la Pulga se ganó los corazones de todos los argentinos.