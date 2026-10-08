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El mensaje de Daniel Osvaldo para Messi desde su internación: “Te voy a extrañar”

El ex delantero sigue en terapia intermedia, pero se tomó un tiempo para dedicarle unas palabras al astro rosarino

El mensaje de Daniel Osvaldo para Messi tras su despedidad de la selección argentina
El mensaje de Daniel Osvaldo para Messi tras su despedida de la selección argentina
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Daniel Osvaldo le dedicó un mensaje a Lionel Messi tras la despedida del capitán de la selección argentina, mientras continúa internado en terapia intermedia. El ex futbolista y músico encabezó su posteo en Instagram con una foto junto al rosarino durante un partido del evento Messi & Friends, en la que ambos visten las camisetas moradas del amistoso.

“Eternamente gracias Lionel Andrés. Te voy a extrañar con la celeste y blanca”, escribió Osvaldo en la publicación, acompañada de emojis de manos en oración y de los colores celeste y blanco, en referencia a la camiseta de la Selección.

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El mensaje de Osvaldo se conoció mientras el exjugador permanece internado en el Hospital del Bicentenario de Esteban Echeverría, en Monte Grande por una infección pulmonar grave que puso en riesgo su vida. El músico le contó a Infobae al Amanecer que una caries no tratada derivó en la afección, que comprometió con mayor fuerza su pulmón derecho y lo llevó a terapia intensiva.

El mensaje de Daniel Osvaldo para Messi tras su despedidad de la selección argentina
Osvalo continúa internado

El ex delantero explicó que al principio interpretó los síntomas como dolores musculares, lo que retrasó la consulta médica. Identificó después una caries sin tratamiento como la causa que desencadenó el cuadro pulmonar. Durante la internación, le extrajeron la pieza dental afectada, y a partir de esa intervención mostró una evolución más favorable.

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Los médicos le indicaron que la actividad física que realizó durante su vida como profesional contribuyó a la evolución de su organismo frente a la infección. Osvaldo también tenía las defensas bajas al momento de atravesar el cuadro, un factor que, según explicó, agravó la situación junto con el tabaquismo.

El músico continúa en terapia intermedia, donde recibe medicación mientras los médicos completan estudios y cultivos para descartar que otro factor haya intervenido en el cuadro. “Por suerte me siento bien y cada día mejor”, afirmó, y agregó que espera el traslado a una habitación común en los próximos días.

El ex jugador relató que dejó de fumar desde que ingresó al sanatorio. “No estoy fumando desde hace dos semanas”, contó, y agregó que recuperó la capacidad de percibir olores y que ahora duerme mejor. “No pienso fumar nunca más”, sostuvo.

El traslado a una habitación común dependerá de la evolución clínica y de los resultados de los análisis pendientes. El ex delantero espera el alta médica una vez que complete los controles y los médicos confirmen que puede continuar su recuperación fuera del sanatorio.

Con doble ciudadanía argentina e italiana, Osvaldo construyó una carrera futbolística que lo llevó por distintas ligas de Europa y Sudamérica. Surgió de las divisiones inferiores de Huracán en 2005 y poco después partió hacia Italia, donde jugó en Atalanta, Lecce, Fiorentina y Bologna. Su siguiente destino fue el Espanyol de Barcelona, club con el que marcó 20 goles en 44 partidos y se afianzó como uno de los delanteros más temidos de La Liga.

En 2011, la Roma pagó alrededor de 15 millones de euros por su ficha. En el club italiano disputó 56 encuentros y convirtió 27 goles, la etapa de mayor producción de su carrera. Más tarde pasó por el Southampton, de la Premier League, y jugó a préstamo en Juventus e Inter de Milán, con el primero de los cuales obtuvo el título de la Serie A 2013-2014.

El delantero, también conocido como Dani Stone, regresó entonces a la Argentina para sumarse a Boca Juniors, equipo con el que ganó el torneo local en 2015 y la Copa Argentina. Cerró su carrera profesional con un paso por el Porto, un breve retorno al club xeneize y sus últimos partidos en Banfield, en 2020. Según datos de Transfermarkt, acumuló 272 partidos oficiales y 88 goles como futbolista profesional. En paralelo, integró la selección de Italia, con la que jugó 14 partidos y marcó cuatro goles.

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