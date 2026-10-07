Un futbolista de la selección argentina le pidió intercambiar el poncho a La Sole mientras Messi daba su discurso de despedida

Agustín Giay se acercó a la artista para solicitarle su poncho y a cambio le dio su camperón

Guardar

La noche de homenaje a Lionel Messi en el estadio Monumental dejó una escena que no pasó desapercibida para los usuarios en las redes sociales. Después de que Soledad Pastorutti interpretara “Brindis” para el capitán, el defensor Agustín Giay le propuso intercambiar el camperón oficial que llevaba puesto por el poncho celeste y blanco de la artista. El acuerdo se concretó en el círculo central, ante las risas de los jugadores que acompañaban el cierre de la ceremonia.

En un video que compartió la periodista e influencer Sara Sklate se pudo ver cuando la cantante de Arequito había quedado junto al plantel luego de su participación musical. Messi tomó el micrófono para dirigirse a los hinchas presentes y, mientras se desarrollaba ese mensaje, Giay se acercó a la artista con la propuesta.

PUBLICIDAD

El lateral, surgido de San Lorenzo y actual futbolista de Palmeiras, ofreció el abrigo de la Selección Argentina que llevaba puesto. Pastorutti aceptó el pedido y se colocó la campera albiceleste. Giay recibió a cambio el poncho que la cantante había utilizado durante el homenaje. “¿Quién salió ganando?”, preguntó Sarita.

La participación de Soledad Pastorutti formó parte de los momentos centrales de la despedida de Messi. La artista cantó “Brindis” frente al futbolista rosarino antes de que los integrantes de la Selección se reunieran en el campo de juego.

El poncho con el que La Sole se presentó al evento

Tras la interpretación, la cantante permaneció en el césped, cerca de los jugadores. Allí siguió el mensaje final de Messi a los fanáticos que se acercaron al Monumental para acompañar al capitán en su despedida de la selección nacional. La escena también remitió a otro momento de la carrera de Pastorutti. La cantante ya había interpretado la misma canción para Diego Maradona en 2006. En esta ocasión, la obra volvió a estar vinculada con una figura central de la Selección Argentina, en una jornada que reunió música, fútbol y homenajes.

PUBLICIDAD

El intercambio con Giay ocurrió después de esa actuación. Las cámaras de la transmisión oficial no registraron el momento en que el defensor recibió el poncho y lo dobló antes de retirarse del círculo central. El futbolista se quedó con la prenda celeste y blanca, mientras la artista usó el camperón oficial de la AFA.

La pieza fue realizada por Rua Chaky

Cabe destacar que Giay y Pastorutti comparten origen santafesino. El jugador nació en San Carlos Centro y la cantante es oriunda de Arequito. Ese dato sumó un elemento particular al intercambio que realizaron durante el acto de despedida.

El defensor, de 22 años, se incorporó a la secuencia mientras el plantel rodeaba a Messi. Los futbolistas que estaban cerca reaccionaron con risas cuando vieron que Pastorutti aceptaba el cambio y se ponía la campera de la Selección. El trueque entre el camperón de Giay y el poncho de La Sole quedó registrado en video y circuló en las redes sociales. La secuencia se sumó a las imágenes del abrazo entre la cantante y Messi, a la interpretación de “Brindis” y al discurso del capitán ante el público.

PUBLICIDAD

El poncho entregado por Pastorutti era una réplica artesanal del Poncho Bandera Catamarqueño, de acuerdo con la información brindada del Miniesterio de Cultura, Turismo y Deporte de Catamarca: “El poncho bandera es una creación de Rua Chaky (familia de tejedores de Belén) y fue un obsequio que la Sole recibió en la última edición de la Fiesta Nacional del Poncho”.

“En el 2010, por medio de Emprendedores de Nuestra Tierra nos convocan al festejo del Bicentenario de la Patria, que se realizó en Plaza de Mayo, y se nos ocurrió hacer ese diseño. Dentro de la colección de ponchos que presentamos, se nos ocurrió esta creación del Poncho Bandera para homenajear a dicho acontecimiento, la cual tuvo mucha aceptación”, reconoció Ramón Baigorria en diálogo con Infobae en 2023.

PUBLICIDAD