“Último Tango”, “Dios” y “Leyenda”: la repercusión de la despedida de Lionel Messi en los medios del mundo

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La despedida de Lionel Messi de la selección argentina ante Benín, con un gol y dos asistencias en el 3-0 en el Monumental, ocupó un lugar central en los medios deportivos y generalistas del mundo. La cobertura coincidió en el impacto de la noche, aunque cada país propuso una lectura distinta: España profundizó en el vínculo entre Messi y la Argentina; Italia apeló de forma reiterada a la imagen del “último tango”; Francia resaltó la ceremonia y la dimensión popular; los medios anglosajones ordenaron el adiós a partir de los récords, y Brasil lo ubicó dentro de la discusión sobre su lugar en la historia sudamericana.

El partido cerró 21 años de Messi con la Albiceleste. El capitán jugó los 90 minutos, asistió a Nicolás Otamendi y Nico Paz, y marcó de penal el tercer tanto. La despedida incluyó una interrupción en el minuto 10, música, fuegos artificiales, homenajes de los rivales, un espectáculo de drones y un discurso en el que recordó a su padre, Jorge Messi, fallecido en agosto.

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La mayoría de los medios coincidió en que el resultado quedó relegado. El encuentro ante Benín sirvió como escenario para el cierre de una etapa que dejó a Messi como máximo goleador y jugador con más presencias de la historia de la selección argentina, con 208 partidos y 126 goles.

La prensa española, marcada por la extensa relación del futbolista con Barcelona y La Liga, dedicó una cobertura amplia al partido. El tono osciló entre la crónica deportiva, la celebración de los registros y la reconstrucción de la relación que Messi sostuvo con la selección argentina desde su debut en 2005.

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“El ‘dios’ Messi se despide de Argentina con un gol y dos asistencias”, tituló el diario Marca. El rotativo de la capital destacó que el rosarino se despidió de la Albiceleste siendo el mejor de la cancha, lo que fue una costumbre a lo largo de su carrera. Sport presentó el encuentro como “el adiós que se merecía” y observó una señal hacia el futuro en la asistencia a Nico Paz. Para el diario catalán, la jugada que derivó en el 2-0 mostró que la selección de Lionel Scaloni deberá iniciar una renovación.

Mundo Deportivo destacó la paradoja de una despedida que llegó cuando el futbolista todavía conservaba protagonismo dentro del campo. “Messi se despide a lo grande: un último baile con gol, asistencias y emoción”, tituló.

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En una línea más vinculada con el clima de Buenos Aires, ABC construyó su crónica a partir de la movilización popular alrededor del Monumental. El País combinó el desarrollo del partido con una mirada sobre el recorrido de Messi en la selección.

Por su parte, AS eligió un enfoque más enfático con el título “Inolvidable Messi” y ubicó el partido dentro de una trayectoria que enlazó Rosario, Barcelona y la consagración mundial con Argentina.

En Italia, el concepto más repetido fue el del “último tango”. La fórmula estuvo presente en títulos y crónicas de los principales diarios deportivos, que interpretaron la despedida en Buenos Aires como un episodio con elementos de ceremonia, música, nostalgia y fútbol.

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La Gazzetta dello Sport describió una noche atravesada por las lágrimas de Messi en el micro, la emoción de Scaloni, el recuerdo de Jorge Messi y el espectáculo de drones. “Drones, Scaloni entre lágrimas y el recuerdo de su padre: el último tango de Messi con Argentina”, tituló.

Corriere dello Sport definió el encuentro como un adiós “triste y orgulloso” y redujo el resultado a un elemento secundario frente a la despedida del futbolista. “Así se despidió el rey de Argentina”, sentenció.

Tuttosport apuntó a la combinación entre una despedida de alcance nacional y la reacción del público. “Adiós a la leyenda”, sentenció el rotativo de Turín.

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El Corriere della Sera reconstruyó la despedida desde las imágenes previas al partido. “Messi se despide de la selección nacional con un gol: Argentina se detiene para el último tango de la Pulga”, manifestó.

Los medios franceses resaltaron la dimensión multitudinaria del evento y la transformación de Buenos Aires en un espacio de homenaje. La cobertura también retomó el contraste entre el cierre de Messi en Argentina y su pasado reciente en París, donde jugó para el Paris Saint-Germain entre 2021 y 2023.

L’Équipe describió la jornada como el cierre de “la leyenda de todo un pueblo”. El diario destacó la participación de Messi en los tres goles, el agradecimiento del público y el espectáculo de drones que dibujó su rostro y el mensaje “Gracias Leo” sobre el Monumental. Le Figaro, por su parte, detalló las calles cubiertas de camisetas con el número 10, la fan zone organizada en Ciudad Universitaria y la interrupción del encuentro en el minuto 10.

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Sky Sports ofreció una crónica centrada en el desarrollo del encuentro y recogió las declaraciones de Messi, quien definió a la selección como “lo más lindo que le puede pasar” a un jugador. El medio también publicó las palabras de Scaloni, que consideró que el equipo deberá aprender a competir sin una presencia que calificó como incomparable.

The Independent y The Telegraph pusieron el foco en las lágrimas del capitán, el Monumental lleno y la presencia de su familia.

En Estados Unidos, Fox Sports presentó la última función como una “actuación de gala” y destacó la camiseta especial del jugador, con el número 10 dorado. Sports Illustrated eligió una lectura vinculada al relevo generacional. Interpretó el gol de Otamendi como una conexión con uno de los compañeros históricos de Messi y el tanto de Nico Paz como una posible señal hacia el futuro de la camiseta número 10.

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USA Today concentró su nota en el último gol de Messi, mientras que Bleacher Report reprodujo su discurso y la frase con la que definió la jornada como “el día más triste” de su carrera.

La cobertura brasileña tuvo un matiz propio. Varios medios reconocieron la dificultad que supone para parte del público brasileño admirar a un ídolo argentino, aunque ubicaron a Messi entre las grandes figuras de la historia del deporte.

Globo Esporte publicó una columna que tituló “Messi era el sueño hecho realidad para los argentinos, la vida que todo aficionado quería vivir”. UOL, en cambio, ofreció una narración detallada del partido, desde las lágrimas previas hasta las ocasiones que Messi tuvo en el primer tiempo.

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La Folha de S.Paulo planteó que el 3-0 quedó en un segundo plano frente a la carga emocional de la despedida. Recordó los años de cuestionamientos a Messi, su renuncia temporal en 2016 y el cambio de percepción que llegó con la Copa América de 2021 y el Mundial de Qatar.

Lance! eligió el rótulo de “última danza” y remarcó que el segundo tiempo mostró a Messi como organizador y definidor. O Globo, en cambio, sostuvo que la victoria fue “mero acompañamiento” de una noche dominada por los homenajes, el público y el cierre del ciclo, que cataló como un “último tango”.

En Nigeria, la despedida también llegó a la portada de Punch Sports Extra. El diario deportivo publicó una foto de Messi con la Copa del Mundo y tituló en español “Adiós, Lionel”. La tapa repasó sus logros con Argentina, entre ellos el Mundial de Qatar 2022, las Copas América de 2021 y 2024, la Finalissima, el oro olímpico de Beijing 2008 y el Mundial sub-20 de 2005, además de sus récords como máximo goleador y jugador con más partidos de la Albiceleste.

Así reflejaron los principales medios del mundo la despedida de Lionel Messi de la selección argentina:

Punch Sports Extra de Nigeria destacó la despedida de Lionel Messi de la selección argentina

GE realizó una placa de la carrera de Lionel Messi en la selección argentina

El homenaje de BBC Sports a Lionel Messi