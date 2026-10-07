Deportes

Tevez recordó a “Cabañas”, su compañero de Fuerte Apache que era mejor que él y afirmó: “La mayoría de mis amigos de la infancia están muertos”

El ex futbolista repasó cómo fueron sus inicios en el barrio que lo vio nacer y formarse

Carlos Tevez: "La mayoría de los amigos que me cuidaban hoy están muertos"
Guardar

Carlos Tevez nació en Fuerte Apache y desde muy pequeño se vinculó al fútbol. A su lado siempre tuvo a su amigo Darío “Cabañas” Coronel, protagonista principal en la serie que estrenó hace unos años en una reconocida plataforma y al que perdió cuando eran jóvenes. En una entrevista, repasó situaciones crudas de la realidad de su barrio y cómo su entorno lo acobijó pese a estar rodeado de malas influencias.

“Nunca me dejaron meter en líos los pibes, mi grupo. Todo el grupo que tengo amigo, con el que me crié acá en el barrio, la mayoría están muertos. Son pibes que me cuidaron muchísimo, ya se veía que yo... También porque mi viejo era un tipo que trabajaba mucho y era muy respetado. Era albañil. Antes en los barrios, cuando se veía a alguien que era buen tipo, laburante, se lo respetaba muchísimo, se la cuidaba a la gente”, recordó Tevez, en la entrevista que publicó el ex jugador de rugby de Los Pumas Agustín Creevy.

PUBLICIDAD

Y sentenció sobre el cambio de realidad en su barrio: “Si alguien era chorro y quería afanar, ‘jugátela afuera’, nada de ir a robar en el barrio. A esos se los llamaba rastreros, en el barrio los cagaban a piñas, a tiros y no aparecía nadie. Hoy los códigos cambiaron. Yo voy a Fuerte Apache y han cambiado. Antes el tema de la droga era diferente. Hoy los pibes están totalmente perdidos, yo lo veo así. Lo veo ahí. A mí me respetan. Por ahí conocí al padre o al abuelo de un pibito que anda ahí re loco y duele, pero es la realidad del barrio”.

Por otra parte, se refirió a las condiciones que tenía su íntimo amigo, Darío, a la hora de jugar al fútbol: “Él era mejor que yo. Era bueno, bueno. Sí, lo veía como una bestia. Típico sangre paraguaya, pero mamando todo lo de los argentinos. El barrio. Yo estaba todo el día con él, era mi hermano, estábamos siempre juntos. Primero íbamos al baby, a futsal y después a cancha de once. También al colegio, estábamos juntos todo el tiempo. Teníamos 15 o 16 y nos tomábamos el colectivo con el guardapolvo puesto para pagar el boleto escolar de 10 centavos, ja”. Mientras Tevez consolidó su camino en Boca y luego en el fútbol internacional, Coronel dejó los clubes formativos, atravesó consumos problemáticos y murió a los 17 años, tras una persecución policial.

PUBLICIDAD

Raúl Osella, ex compañeros de Tevez en Boca y quien forjó una amistad paralela, relató hace un tiempo para Infobae: “Sé que (Darío) era amigo de la infancia de él y del barrio. Supe de la muerte porque pasó cuando volvimos del Mundial Sub 17 con la Selección, pero yo nunca lo conocí. Eran muy amigos. Me acuerdo que comentó algo cuando volvimos de Trinidad y Tobago que había muerto un amigo, pero nunca pensé que era ese amigo de la serie”.

La historia de Darío “Cabañas” Coronel, amigo de la infancia de Tevez

Carlos Tevez habla del mejor amigo que perdió en su infancia

Nacido en 1984, como Tevez, Coronel era conocido en el barrio Ejército de los Andes por su habilidad. Quienes compartieron partidos con ambos lo recuerdan como un volante ofensivo de gran capacidad para el uno contra uno. Su apodo aludía a su parecido físico con el ex delantero paraguayo Roberto Cabañas.

Los dos asistieron a la Escuela 50 de Fuerte Apache y jugaron juntos en Santa Clara y en el baby fútbol de All Boys. En esa etapa, Coronel usaba la camiseta número 10 y Tevez la 9. Viajaban a entrenarse en la camioneta de Norberto Tano Propato, uno de los adultos que acompañaba a los chicos del barrio.

El periodista Sebastián Varela del Río consignó en el libro Tevez, corazón apache que, para muchos vecinos de Ciudadela, Coronel era el futbolista con mayor proyección de ese grupo. Eduardo Pino Hernández, ex jugador de Vélez y San Lorenzo, sostuvo ante Infobae que tenía condiciones para llegar a Primera División: “Pintaba bien para la Primera. No solo jugaba bien con la pelota en los pies, sino que era muy luchador”.

Hernández llevó a varios de aquellos chicos a Villa Real, un club cercano al barrio. En marzo de 1994, Vélez los convocó para una prueba en cancha de once. Coronel quedó en el club; Tevez, de menor contextura física, siguió otro recorrido. Darío permaneció hasta los 15 años, cuando quedó libre en la octava división. Coronel también pasó por Banfield y Argentinos Juniors, pero no logró sostener una rutina deportiva. Su vida se había deteriorado desde niño: a los 11 años quedó sin el acompañamiento de su madre y vivía con un padrastro al que las reconstrucciones de su vida describen como violento.

Darío "Cabañas" Coronel, el mejor amigo de Tevez que falleció cuando eran chicos
Darío "Cabañas" Coronel, el mejor amigo de Tevez que falleció cuando eran chicos

En paralelo, se vinculó con un grupo de jóvenes del barrio conocido como BSB o Los Guachos. La banda cometía delitos y, de acuerdo con el relato de antiguos conocidos recogido por el medio, muchos de sus integrantes terminaron presos o murieron en enfrentamientos y disputas con otros grupos. Coronel atravesó además el consumo de sustancias y pasó por institutos de menores. Pese a esas dificultades, mantuvo durante un tiempo la intención de volver a jugar. Propato recordó que, durante la temporada 1999/2000, el joven se presentó en Comunicaciones y le pidió una oportunidad. “El único que me puede salvar sos vos”, le dijo, según el testimonio citado en el libro Tevez, la verdadera historia, de Diego Chavo Fucks. El entrenador aceptó incorporarlo, aunque la experiencia duró cerca de dos meses. Para entonces, Tevez ya llevaba dos años en las divisiones inferiores de Boca y estaba integrado a las selecciones juveniles argentinas.

En 2001, cuando Tevez se preparaba para disputar el Sudamericano Sub 17 con Argentina en Arequipa, Perú, un conocido de ambos encontró a Coronel sentado en una vereda de Fuerte Apache. Tenía una foto de su amigo con la selección y una bolsa de pegamento, según relató Fucks. “Cómo puede ser, explicame. Yo no puedo entender cómo ese pelotudo llegó a Primera y a mí me está buscando toda la Policía”, le dijo Coronel a Didí Ruiz, de acuerdo con ese libro. La frase expresaba la distancia entre dos chicos que habían compartido la misma cancha, pero contaban con redes de contención muy distintas.

Tevez tuvo el respaldo de sus tíos Segundo y Adriana Martínez, a quienes ha reconocido como figuras centrales en su formación. Coronel, en cambio, atravesó una sucesión de conflictos familiares, abandonos y delitos que interrumpieron su carrera. Propato contó que se enteró días después de la muerte de Coronel. El adolescente había participado de un robo y quedó cercado durante una persecución policial en las inmediaciones de Fuerte Apache. En ese contexto, se quitó la vida. La muerte ocurrió poco antes de que Tevez viajara al Mundial Sub 17 de Trinidad y Tobago. El delantero había prometido llevarle a su amigo una camiseta de la selección argentina. Al regresar, su tío le comunicó la noticia.

En el barrio, integrantes de BSB compusieron la canción “Cuando un amigo se va” como homenaje a Coronel, cuya historia también inspiró al personaje de Danilo El Uruguayo en la serie Apache, aunque la producción aclaró que no se trataba de una representación literal.

Temas Relacionados

Carlos TevezFuerte Apache

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La misteriosa desaparición de un icónico auto que Williams prestó tras superar a Schumacher en la F1 y acabó en una millonaria batalla legal

La escudería reclama ante la justicia británica por la pérdida de un monoplaza de la temporada 2001

La misteriosa desaparición de un icónico auto que Williams prestó tras superar a Schumacher en la F1 y acabó en una millonaria batalla legal

El diario inglés que remarcó la diferencia entre el “berrinche” de Cristiano Ronaldo y la “elegante” despedida de Messi

El homenaje en Buenos Aires y la disputa con Jorge Jesus expusieron dos formas opuestas de transitar el tramo final de una carrera internacional

El diario inglés que remarcó la diferencia entre el “berrinche” de Cristiano Ronaldo y la “elegante” despedida de Messi

Un futbolista de la selección argentina le pidió intercambiar el poncho a La Sole mientras Messi daba su discurso de despedida

Agustín Giay aprovechó el momento para hacer el trueque. En su lugar, él le dio el camperón nacional

Un futbolista de la selección argentina le pidió intercambiar el poncho a La Sole mientras Messi daba su discurso de despedida

Los tres regalos que le dio el plantel de Benín a Lionel Messi: el significado de la particular estatuilla que le entregaron

El seleccionado africano le obsequió varios objetos al astro rosarino antes de su despedida de la selección argentina

Los tres regalos que le dio el plantel de Benín a Lionel Messi: el significado de la particular estatuilla que le entregaron

“Último Tango”, “Dios” y “Leyenda”: la repercusión de la despedida de Lionel Messi en los medios del mundo

El eterno capitán de la Albiceleste cerró su etapa en el combinado nacional con la victoria por 3-0 ante Benín

“Último Tango”, “Dios” y “Leyenda”: la repercusión de la despedida de Lionel Messi en los medios del mundo

MALDITOS NERDS

‘GrimKeep’ cambia las cartas por dados y llega a PlayStation 5 y PC el 30 de noviembre

‘GrimKeep’ cambia las cartas por dados y llega a PlayStation 5 y PC el 30 de noviembre

Auroch Digital lanzará ‘Warhammer Survivors’ en noviembre con demo para PC

Los despidos en Ninja Theory amenazan el desarrollo de ‘Senua’

La nueva laptop Zenbook DUO de ASUS ya está disponible en Argentina

Damon Lindelof confirma que ‘Lanterns’ ya trabaja en nuevos episodios para HBO

ENTRETENIMIENTO

¡Reina de Mesoamérica! El impresionante traje típico con el que El Salvador brilló en Miss Grand International 2026

¡Reina de Mesoamérica! El impresionante traje típico con el que El Salvador brilló en Miss Grand International 2026

¿Dónde quedó la reconciliación de Oasis? Los directores del documental explicaron por qué Liam y Noel nunca tuvieron “la charla” frente a las cámaras

Gloria y Emilio Estefan revelan qué sostiene su matrimonio después de 48 años juntos: "Se siente como si nos hubiéramos casado ayer"

Por qué la muerte de Paul Walker todavía genera debate: la velocidad que señalaron las autoridades y las fallas de diseño que planteó su hija

Joey Swoll revela a sus fans que fue hospitalizado de urgencia por un problema cardíaco

INFOBAE AMÉRICA

Ante el aumento de casos de tosferina y virus sincitial el Ministerio de Salud adelanta a 28 semanas la vacunación de las embarazadas en Panamá

Ante el aumento de casos de tosferina y virus sincitial el Ministerio de Salud adelanta a 28 semanas la vacunación de las embarazadas en Panamá

Gobierno dominicano destina 498 millones de USD para ampliar el riego tecnificado en fincas lecheras ante la sequía

Embalse Los Laureles podría alcanzar el 80 % de su capacidad por lluvias de la Semana Morazánica en Honduras

Más de 240 milímetros de diferencia entre comunidades: lo que reveló el monitoreo climático de septiembre en El Salvador

La planta ornamental que se convirtió en una amenaza para la biodiversidad y alarga la temporada de alergias en un país europeo