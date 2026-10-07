Tevez recordó a “Cabañas”, su compañero de Fuerte Apache que era mejor que él y afirmó: “La mayoría de mis amigos de la infancia están muertos”

Carlos Tevez: "La mayoría de los amigos que me cuidaban hoy están muertos"

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Carlos Tevez nació en Fuerte Apache y desde muy pequeño se vinculó al fútbol. A su lado siempre tuvo a su amigo Darío “Cabañas” Coronel, protagonista principal en la serie que estrenó hace unos años en una reconocida plataforma y al que perdió cuando eran jóvenes. En una entrevista, repasó situaciones crudas de la realidad de su barrio y cómo su entorno lo acobijó pese a estar rodeado de malas influencias.

“Nunca me dejaron meter en líos los pibes, mi grupo. Todo el grupo que tengo amigo, con el que me crié acá en el barrio, la mayoría están muertos. Son pibes que me cuidaron muchísimo, ya se veía que yo... También porque mi viejo era un tipo que trabajaba mucho y era muy respetado. Era albañil. Antes en los barrios, cuando se veía a alguien que era buen tipo, laburante, se lo respetaba muchísimo, se la cuidaba a la gente”, recordó Tevez, en la entrevista que publicó el ex jugador de rugby de Los Pumas Agustín Creevy.

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Y sentenció sobre el cambio de realidad en su barrio: “Si alguien era chorro y quería afanar, ‘jugátela afuera’, nada de ir a robar en el barrio. A esos se los llamaba rastreros, en el barrio los cagaban a piñas, a tiros y no aparecía nadie. Hoy los códigos cambiaron. Yo voy a Fuerte Apache y han cambiado. Antes el tema de la droga era diferente. Hoy los pibes están totalmente perdidos, yo lo veo así. Lo veo ahí. A mí me respetan. Por ahí conocí al padre o al abuelo de un pibito que anda ahí re loco y duele, pero es la realidad del barrio”.

Por otra parte, se refirió a las condiciones que tenía su íntimo amigo, Darío, a la hora de jugar al fútbol: “Él era mejor que yo. Era bueno, bueno. Sí, lo veía como una bestia. Típico sangre paraguaya, pero mamando todo lo de los argentinos. El barrio. Yo estaba todo el día con él, era mi hermano, estábamos siempre juntos. Primero íbamos al baby, a futsal y después a cancha de once. También al colegio, estábamos juntos todo el tiempo. Teníamos 15 o 16 y nos tomábamos el colectivo con el guardapolvo puesto para pagar el boleto escolar de 10 centavos, ja”. Mientras Tevez consolidó su camino en Boca y luego en el fútbol internacional, Coronel dejó los clubes formativos, atravesó consumos problemáticos y murió a los 17 años, tras una persecución policial.

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Raúl Osella, ex compañeros de Tevez en Boca y quien forjó una amistad paralela, relató hace un tiempo para Infobae: “Sé que (Darío) era amigo de la infancia de él y del barrio. Supe de la muerte porque pasó cuando volvimos del Mundial Sub 17 con la Selección, pero yo nunca lo conocí. Eran muy amigos. Me acuerdo que comentó algo cuando volvimos de Trinidad y Tobago que había muerto un amigo, pero nunca pensé que era ese amigo de la serie”.

La historia de Darío “Cabañas” Coronel, amigo de la infancia de Tevez

Carlos Tevez habla del mejor amigo que perdió en su infancia

Nacido en 1984, como Tevez, Coronel era conocido en el barrio Ejército de los Andes por su habilidad. Quienes compartieron partidos con ambos lo recuerdan como un volante ofensivo de gran capacidad para el uno contra uno. Su apodo aludía a su parecido físico con el ex delantero paraguayo Roberto Cabañas.

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Los dos asistieron a la Escuela 50 de Fuerte Apache y jugaron juntos en Santa Clara y en el baby fútbol de All Boys. En esa etapa, Coronel usaba la camiseta número 10 y Tevez la 9. Viajaban a entrenarse en la camioneta de Norberto Tano Propato, uno de los adultos que acompañaba a los chicos del barrio.

El periodista Sebastián Varela del Río consignó en el libro Tevez, corazón apache que, para muchos vecinos de Ciudadela, Coronel era el futbolista con mayor proyección de ese grupo. Eduardo Pino Hernández, ex jugador de Vélez y San Lorenzo, sostuvo ante Infobae que tenía condiciones para llegar a Primera División: “Pintaba bien para la Primera. No solo jugaba bien con la pelota en los pies, sino que era muy luchador”.

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Hernández llevó a varios de aquellos chicos a Villa Real, un club cercano al barrio. En marzo de 1994, Vélez los convocó para una prueba en cancha de once. Coronel quedó en el club; Tevez, de menor contextura física, siguió otro recorrido. Darío permaneció hasta los 15 años, cuando quedó libre en la octava división. Coronel también pasó por Banfield y Argentinos Juniors, pero no logró sostener una rutina deportiva. Su vida se había deteriorado desde niño: a los 11 años quedó sin el acompañamiento de su madre y vivía con un padrastro al que las reconstrucciones de su vida describen como violento.

Darío "Cabañas" Coronel, el mejor amigo de Tevez que falleció cuando eran chicos

En paralelo, se vinculó con un grupo de jóvenes del barrio conocido como BSB o Los Guachos. La banda cometía delitos y, de acuerdo con el relato de antiguos conocidos recogido por el medio, muchos de sus integrantes terminaron presos o murieron en enfrentamientos y disputas con otros grupos. Coronel atravesó además el consumo de sustancias y pasó por institutos de menores. Pese a esas dificultades, mantuvo durante un tiempo la intención de volver a jugar. Propato recordó que, durante la temporada 1999/2000, el joven se presentó en Comunicaciones y le pidió una oportunidad. “El único que me puede salvar sos vos”, le dijo, según el testimonio citado en el libro Tevez, la verdadera historia, de Diego Chavo Fucks. El entrenador aceptó incorporarlo, aunque la experiencia duró cerca de dos meses. Para entonces, Tevez ya llevaba dos años en las divisiones inferiores de Boca y estaba integrado a las selecciones juveniles argentinas.

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En 2001, cuando Tevez se preparaba para disputar el Sudamericano Sub 17 con Argentina en Arequipa, Perú, un conocido de ambos encontró a Coronel sentado en una vereda de Fuerte Apache. Tenía una foto de su amigo con la selección y una bolsa de pegamento, según relató Fucks. “Cómo puede ser, explicame. Yo no puedo entender cómo ese pelotudo llegó a Primera y a mí me está buscando toda la Policía”, le dijo Coronel a Didí Ruiz, de acuerdo con ese libro. La frase expresaba la distancia entre dos chicos que habían compartido la misma cancha, pero contaban con redes de contención muy distintas.

Tevez tuvo el respaldo de sus tíos Segundo y Adriana Martínez, a quienes ha reconocido como figuras centrales en su formación. Coronel, en cambio, atravesó una sucesión de conflictos familiares, abandonos y delitos que interrumpieron su carrera. Propato contó que se enteró días después de la muerte de Coronel. El adolescente había participado de un robo y quedó cercado durante una persecución policial en las inmediaciones de Fuerte Apache. En ese contexto, se quitó la vida. La muerte ocurrió poco antes de que Tevez viajara al Mundial Sub 17 de Trinidad y Tobago. El delantero había prometido llevarle a su amigo una camiseta de la selección argentina. Al regresar, su tío le comunicó la noticia.

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En el barrio, integrantes de BSB compusieron la canción “Cuando un amigo se va” como homenaje a Coronel, cuya historia también inspiró al personaje de Danilo El Uruguayo en la serie Apache, aunque la producción aclaró que no se trataba de una representación literal.