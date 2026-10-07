Las divertidas reacciones de Mateo Messi al ver los lujosos regalos que la Conmebol le dio a Lionel tras su retiro de la Selección

El presidente de la CONMEBOL, Alejandro Domínguez, le hizo entrega de varios obsequios a Lionel Messi tras su despedida de la selección argentina

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Lionel Messi vivió una noche inolvidable en el Monumental, donde jugó su último partido con la selección argentina en el triunfo 3-0 ante Benín. El astro rosarino de 39 años convirtió un tanto de penal y se retiró de la Albiceleste con un emotivo discurso. En medio de todos los regalos y sorpresas que recibió, se destacaron los obsequios que Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, le obsequió en uno de los pasillos del estadio.

“De parte de todo el fútbol sudamericano, para Leo Messi y su familia. Sabemos que ningún regalo alcanza para agradecer todo lo que Leo le dio al fútbol, pero quisimos que su historia y sus conquistas quedaran guardadas para siempre. Y un agradecimiento muy especial a Antonela, por ser pilar de esta historia y por Creer en Grande junto a él en un sueño que terminó siendo gigante para todos. ¡Gracias por tanto, Leo! Tu legado será eterno", escribió Domínguez en la publicación que hizo en su cuenta personal de Instagram junto al video del encuentro con el capitán de Argentina.

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El presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol comenzó con el primer regalo: un anillo que estaba guardado en una caja azul. El dirigente paraguayo se lo mostró en primer lugar a Antonela Roccuzzo y le dijo: “Te puedo dar esto para dárselo al mejor de todos los tiempos”. A continuación, Messi se lo colocó en su dedo anular izquierdo. Luego llegó otro objeto de valor, muy significativo para Leo: el brazalete de capitán dorado y plateado, pero con el detalle de tener los colores de la bandera argentina, con el número diez. En medio de la ceremonia, Mateo, uno de sus hijos, observaba de cerca los movimientos y Lionel intentó ponerle el brazalete. El chico sonrió y quedó maravillado. Todas sus reacciones ante cada presente se hicieron virales.

Lionel Messi recibió regalos de parte del presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez (Captura video)

Pero había más regalos. El siguiente objeto que exhibió Domínguez fue una réplica de la Copa América que Messi ganó en dos oportunidades (2021 y 2024). “Ganaste la Copa del Mundo, ganaste la Finalísima. Esta es la Copa América. Especialmente para vos”, expresó el paraguayo. El máximo goleador de la historia de la Selección agradeció el gesto y le dio el trofeo a Mateo, quien lo tomó con cuidado para que no se le cayera al suelo.

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Por último, Messi recibió la pelota con la que jugó su última final de América, ante Colombia en Estados Unidos, el 14 de julio de 2024 en Miami. “Está firmada por todos tus compañeros. Nunca va a haber un gracias tan grande por todo lo que hiciste. Felicidades”, dijo Domínguez. Y cerró con un posteo en sus redes sociales, junto a una foto con el futbolista y Claudio Tapia, presidente de la AFA: “Quiero agradecer a Lionel Messi y a la Asociación del Fútbol Argentino por la invitación a la despedida de de Leo de la Selección. Un honor ser parte de un momento histórico. Fue una gran noche en el Monumental. Vivimos una noche inolvidable en Buenos Aires. Felicidades, Leo, y gracias de parte de todo el fútbol sudamericano. Sos el más grande de todos los tiempos”.

Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, le entregó una plaqueta a Lionel Messi por su trayectoria en la selección argentina (Instagram @alejandrodominguezws)

Tras el partido, que decantó en una cómoda victoria del seleccionado que conduce Lionel Scaloni ante su par africano, Messi brindó un emotivo discurso de nueve minutos y recordó a su padre, Jorge, fallecido el 8 de agosto. “En lo primero que pienso es en mi viejo”, expresó ante el público. El futbolista también repasó el orgullo de defender la camiseta argentina “hasta en los peores momentos” y los títulos obtenidos con el grupo: el Mundial, las Copas América y la Finalissima. Cerca del cierre, admitió: “Estoy hablando más que nunca y no me quiero ir de acá”.

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La frase que sintetizó su despedida llegó ante un estadio repleto: “Hoy, nuevamente acá, es el día más triste de mi carrera, porque voy a extrañar estar defendiendo los colores de la Selección”. El capitán anticipó que el equipo atravesará dificultades porque “no es normal lo que se hizo todo este tiempo” y pidió mantener la unidad para volver a competir por objetivos importantes. Sus palabras provocaron una de las ovaciones más intensas de la noche y el llanto de algunos de sus compañeros, como Enzo Fernández.

El emotivo discurso de Lionel Messi en su despedida de la Selección y las lágrimas de Enzo Fernández