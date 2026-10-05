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EN VIVO: expectativa por la última práctica de Messi en Ezeiza con la Selección

El astro rosarino cerrará su legado en el combinado albiceleste el martes contra Benín. El combinado de Lionel Scaloni se ejercita en el predio de Ezeiza en la jornada del lunes

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20:30 hsHoy

¡En minutos comenzará la última práctica de Lionel Messi en el predio de Ezeiza con la selección argentina!

El penúltimo entrenamiento de Messi con la selección argentina
Antes de su despedida en el Monumental, el capitán estará en la práctica del martes (Instagram: @afaseleccion)
20:25 hsHoy

El legado de Lionel Messi en la selección argentina

En las dos décadas que representó al combinado nacional acumuló un total de 207 partidos, 125 goles, 68 asistencias y una colección de títulos que ningún otro jugador albiceleste logró reunir: el Mundial de Qatar 2022, dos Copas América (2021 y 2024), una Finalissima (2022), Mundial Sub 20 (2005) y la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008. A todo esto se suman dos subcampeonatos del mundo (2014 y 2022) y tres del continente (2007, 2015 y 2016).

Argentina se alista para despedir a su capitán, Lionel Messi.
Messi afrontará su último entrenamiento con la selección argentina en el predio de Ezeiza
20:20 hsHoy

Los campeones del mundo que estarán en la despedida de Messi de la Selección y los que faltarán: la situación del Papu Gómez

El delantero, de 39 años, le dirá adiós a la Albiceleste este martes ante Benín en el estadio Monumental

La sonrisa de la Pulga, a la espera de su despedida de la Albiceleste (Instagram: @afaseleccion)
La sonrisa de la Pulga, a la espera de su despedida de la Albiceleste (Instagram: @afaseleccion)

Este martes, en el estadio Monumental, Lionel Messi cerrará su historia con la camiseta de Argentina en un amistoso ante Benín que arranca a las 20. La AFA invitó a todos los campeones del mundo de 2022 para que acompañen al capitán en su última noche, pero las distancias, los calendarios y las decisiones de los clubes hacen que la lista de presentes tenga más de un hueco difícil de llenar.

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20:15 hsHoy

Dibu Martínez mostró la intimidad del último asado de la selección argentina antes de la despedida de Messi

El arquero, como ya es un clásico, reveló todos los cortes en la parrilla a cargo del histórico cocinero Diego Iacovone

Un video publicado en redes sociales por el futbolista Emiliano Martínez muestra la preparación de un asado en el predio de la Selección argentina. En las imágenes se observa una parrilla de grandes dimensiones con diversos cortes de carne, pollo y limones sobre las brasas, junto al personal encargado de la cocción de los alimentos.

Este martes 6 de octubre no será uno más en la historia grande de la selección argentina. A las 20, con el estadio Monumental en Núñez como epicentro, se despedirá una de las máximas glorias del combinado nacional. Lionel Messi dirá adiós al equipo después de jugar un Mundial a un altísimo nivel y ser el bastión del conjunto de Scaloni que llegó a una nueva final en la Copa del Mundo tras la histórica gesta de Qatar en 2022.

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20:10 hsHoy

Se dio a conocer cómo será la camiseta edición especial que la selección argentina utilizará en la despedida de Lionel Messi

El martes 6 de octubre el capitán firmará su adiós con un amistoso ante Benín en el Estadio Monumental

La camiseta especial que utilizará Argentina ante Benín en la despedida de Messi
La camiseta especial que utilizará Argentina ante Benín en la despedida de Messi

La selección argentina presentó este viernes una camiseta de edición especial que el equipo nacional lucirá en el partido de despedida de Lionel Messi ante Benín, el martes 6 de octubre en el Estadio Monumental. La prenda toma al Sol de Mayo como figura central y añade detalles en dorado en el escudo de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), la numeración y los remates de la indumentaria, en un diseño creado para una noche que no tendrá repetición.

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20:05 hsHoy

Se despide Messi de la selección argentina: de la última práctica al “súper” equipo que planea Scaloni ante Benín

El combinado nacional realizó una nueva práctica en Ezeiza antes del amistoso contra Benín y del homenaje previsto para este martes

Lionel Messi se sumó este domingo a los entrenamientos con la selección argentina (@Argentina)
Lionel Messi se sumó este domingo a los entrenamientos con la selección argentina (@Argentina)

La selección argentina volvió a entrenarse en el predio de Ezeiza ahora con Lionel Messi, a pocas horas de la despedida que tendrá al capitán como protagonista en el estadio Monumental. El rosarino llegó recientemente para participar en una de sus últimas prácticas con la camiseta albiceleste antes del amistoso frente a Benín, el tercero de esta fecha FIFA. El encuentro se jugará el martes 6 de octubre desde las 20:00, con las entradas agotadas, y será la presentación número 208 del ídolo con el seleccionado nacional.

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20:00 hsHoy

¡Bienvenidos al último entrenamiento de Lionel Messi con la selección argentina!

El astro rosarino afronta su última práctica en el predio de Ezeiza ante de su despedida contra Benín en la jornada del martes. También forma parte del cierre de la fecha FIFA de septiembre-octubre del combinado conducido por Lionel Scaloni.

Messi afronta su último entrenamiento con la selección argentina (@Argentina)
Messi afronta su último entrenamiento con la selección argentina (@Argentina)

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