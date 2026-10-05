“Catástrofe”: el duro análisis de dos estrellas del fútbol sobre el escándalo de Cristiano Ronaldo en la selección de Portugal

Lothar Matthäus y Bixente Lizarazu opinaron sobre el conflicto de Cristiano Ronaldo con Jorge Jesus (@AlNassrFC)

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Las leyendas Lothar Matthaus y Bixente Lizarazu coincidieron en que la salida de Cristiano Ronaldo de la concentración de Portugal antes del partido frente a Dinamarca dejó al descubierto una crisis que compromete la imagen de la selección y plantea dudas sobre el lugar que el capitán puede ocupar en el tramo final de su carrera internacional.

El conflicto se instaló después de una conferencia de prensa de Jorge Jesus en Copenhague y derivó en la salida de Ronaldo de la selección portuguesa durante la Liga de Naciones. En paralelo, el entrenador dejó abierta la posibilidad de que el atacante regrese si continúa en actividad. “Si Cris quiere y juega para el Al Nassr, estará en la próxima convocatoria. Para llegar a un acuerdo entre dos personas, ambas deben hablar y ponerse de acuerdo. Eso no me corresponde a mí (...) No me disculpo con nadie”, afirmó Jesus, de acuerdo con declaraciones recogidas por A Bola.

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Para Lothar Matthaus, el episodio no se explica solamente por la suplencia de Ronaldo ni por su ausencia en el encuentro ante Noruega. El ex internacional alemán, que trabaja como comentarista en televisión para el canal RTL consideró: “Hizo tanto por el fútbol que solo podemos estar agradecidos con él. Tal vez por esa misma razón, su salida de la selección debería haber sido más digna. Él no merecía esto”.

Ambas leyendas coincidieron en el rol que cumple el delantero en Portugal (@AlNassrFC)

La leyenda del Bayern sostuvo que la tensión también puede involucrar al resto de los integrantes de la selección, un aspecto que colocó en el centro de la discusión. “Se pueden mirar a los ojos. Porque, en mi opinión, el problema no se trata solo del hecho de que lo dejó en el banquillo. No creo que Ronaldo tenga la simpatía de sus propios compañeros de equipo”, expresó el alemán.

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El delantero portugués había calentado durante media hora sin ingresar al campo durante el partido disputado en Oslo el 27 de septiembre, que terminó con derrota portuguesa por 2-1. Después de abandonar la concentración, el capitán anticipó que ofrecería su propia versión de los hechos, aunque todavía no detalló las razones de su partida.

“A su debido tiempo, diré la verdad a todos los portugueses sobre las razones que motivaron mi salida de la selección nacional, a la que siempre me he dedicado”, afirmó Ronaldo en un comunicado. La frase mantuvo abierta la controversia y alimentó el debate entre la prensa local y los aficionados portugueses.

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Cristiano Ronaldo anunció su salida de la selección de Portugal durante la Liga de Naciones (Johan Nilsson/TT Agencia de Noticias vía Reuters)

Jorge Jesus negó que el conflicto con Cristiano Ronaldo respondiera a una disputa por su autoridad y afirmó: “Hay principios como entrenador que no son negociables. ¿Cuántos jugadores calentaron hoy y no entraron? ¿Habrá un problema? No. Con Cris es diferente, es un símbolo”. El seleccionador también rechazó que deba ofrecer disculpas por lo ocurrido tras el duelo contra Noruega: “No me disculpo con nadie. El problema que causó todo esto fue el calentamiento del jugador. Culpo a la decisión y a lo sucedido. ¿Pero disculparme por qué? ¿A quién? Eso es mentira”.

Bixente Lizarazu, ex campeón mundial y europeo francés, analizó el caso en el programa Téléfoot l’After y atribuyó responsabilidades compartidas. “Si esta novela continúa, es un grave error de los tres partidos: de la Federación, de Jorge Jesus y de Cristiano Ronaldo”, comenzó el comentarista vasco.

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El ex defensor cuestionó que la historia de Ronaldo con Portugal pudiera terminar bajo esas condiciones, debido al peso que el delantero tiene en el fútbol de su país. “No es posible, con un jugador como él y con lo que representa para Portugal, que esto termine de esta manera. Es una catástrofe para la imagen”, dijo Lizarazu. “Lo que es difícil cuando eres un jugador que envejece, y especialmente cuando eres Cristiano Ronaldo y has construido una imagen de indestructible, no es aceptar que seas menos fuerte, menos rápido y, desafortunadamente, así es la vida”, agregó la leyenda.

El posteo de Al-Nassr para anunciar la incorporación de CR7 a los entrenamientos (@AlNassrFC)

El francés se refirió a una conversación transparente que establezca con claridad las expectativas sobre Ronaldo: “Si hubiera una conversación entre él, el entrenador y la Federación, para que las cosas vayan bien y le digan: ‘Eres importante para mí, pero vas a jugar un papel en este juego y voy a volver a eso’, sería lo ideal. El jugador necesita estar involucrado y saber exactamente lo que se espera de él. Si, por otro lado, le dices que jugará y luego no entra, se pierde la confianza”.

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En la parte final de su intervención, Lizarazu relacionó la ambición que llevó a Cristiano Ronaldo a alcanzar sus marcas: “Fue porque estaba este ‘yo’ que era Cristiano Ronaldo, porque su ego le hizo trabajar como un loco para batir todos los récords. Solo tú llegas a un momento en que ese es tu peor enemigo. Fue tu fuerza, pero ahora es tu peor enemigo porque tienes la edad en la que estás y vas a terminar en el cementerio de elefantes, ¡te lo aseguro!“, explicó el francés.

Mientras la discusión continuaba en Portugal, Ronaldo volvió este lunes a los entrenamientos de Al-Nassr tras dejar la concentración nacional el 30 de septiembre. El club saudí confirmó su regreso con un mensaje en la red social X: “El más grande de los deportistas... En el corazón de Néyed”. El delantero, de 41 años, suma 979 goles oficiales, mientras Jorge Jesus sostuvo tras la victoria por 2-1 ante Noruega en Oporto que la decisión sobre una futura convocatoria dependerá del propio jugador: “No sé qué va a pasar, para mí todo está en abierto. Tiene que decidir sobre su vida antes de la convocatoria; si está jugando y quiere estar en la selección, volverá cuando quiera, ¿por qué no?”.

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