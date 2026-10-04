La decisión que tomó Cristiano Ronaldo tras el escándalo en la selección de Portugal: el operativo “puente”

Ronaldo, en uno de sus últimos entrenamientos con Portugal (Johan Nilsson/TT News Agency via REUTERS)

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Mientras Portugal se prepara para recibir este domingo a Noruega por la cuarta fecha de la UEFA Nations League, Cristiano Ronaldo ya aterrizó en Riad para reincorporarse al Al-Nassr. El delantero de 41 años abandonó la concentración de la selección portuguesa en medio de un conflicto abierto con el entrenador Jorge Jesus y, tras una breve estadía en Madrid, volvió a su rutina de club en Arabia Saudita, sin haber participado del triunfo por 4-2 ante Dinamarca ni del duelo que se disputará este fin de semana.

La salida de Ronaldo del grupo nacional se precipitó luego de que Jesus diera una conferencia de prensa en la que descartó cualquier posibilidad de ceder ante la presión de su figura más emblemática. El DT había optado por dejarlo en el banco durante el partido previo ante Noruega en Oslo, donde CR7 realizó ejercicios de entrada en calor durante aproximadamente media hora sin llegar a ingresar. El periodista Edu Aguirre, muy cercano al jugador, calificó aquella situación como un “ninguneo” y aseguró que el técnico le pidió perdón en privado al delantero, aunque nunca lo hizo públicamente.

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Fue entonces cuando Jesus expuso su postura sin margen para la ambigüedad: “Soy el entrenador, le dije al jugador que no iba a jugar. ‘Te pondré en el banquillo. Si te necesito durante 30 minutos, jugarás; si no, no’. Ningún jugador me hará cambiar de opinión. Ni él, ni nadie en el fútbol. Ni ningún presidente. Jamás, absolutamente nadie”, afirmó el técnico.

La respuesta de Ronaldo llegó horas después, a través de un mensaje publicado en sus redes sociales desde Copenhague: “Después de la rueda de prensa del entrenador de la Selección Nacional, y tras una conversación con el presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol, decidí abandonar el campo de entrenamiento de la selección. A su debido tiempo contaré la verdad a todos los portugueses sobre las razones que me motivaron a dejar la selección, a la que siempre me dediqué. Ahora es el momento de desear buena suerte a Portugal y a todos mis compañeros de equipo, sin excepción”, escribió.

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Según informó el diario Marca, cerca de la medianoche hubo un último intento por retenerlo. “En tierra quedaban también dos protagonistas de la historia, que hicieron una última intentona de convencer al futbolista. Jorge Jesus, seleccionador, y Pedro Proença, presidente de la Federación, se fueron tras Cristiano al aeropuerto para intentar retenerle en Copenhague, junto al resto de los jugadores convocados. Pero pese a sus intentos, el gran capitán de Portugal no atendió a razones, se montó en el avión y les dejó plantados”, según el relato del periodista Nuno Luz para el diario español.

Desde entonces, Ronaldo viajó primero a Madrid, donde aprovechó para desconectarse y entrenarse junto a su entorno, antes de tomar rumbo a Arabia Saudita. Su regreso anticipado a Riad tiene un objetivo concreto e inmediato: el próximo viernes 9 de octubre, el Al-Nassr recibe al Al-Diriyah por la Saudi Pro League, y ese partido abre una agenda de octubre sobrecargada que incluye también compromisos por la AFC Champions League Elite. Ronaldo no puede darse el lujo de perder más tiempo.

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El capitán efectivo de la selección, Bruno Fernandes, fue el encargado de manejar públicamente la situación desde adentro. En la conferencia de prensa previa al partido ante Noruega, el mediocampista del Manchester United reveló que habló con Ronaldo en las últimas horas y fue directo sobre lo que le transmitió: “Lo que le dije es lo que repito aquí: lo más importante es que, pase lo que pase, Cristiano Ronaldo nunca dejará de ser el mayor símbolo de nuestra selección, de nuestro fútbol y del país”, declaró Fernandes en palabras recogidas por el diario portugués A Bola.

El mediocampista también pidió unidad al interior del plantel y llamó a no magnificar la crisis: “Lo más importante es que dejemos de crear divisiones; en la selección nacional no hay divisiones. Es una sola y seguirá siéndolo, a pesar de cualquier ruido que pueda venir de fuera. Toda organización debe resolver sus problemas a puerta cerrada”, señaló. Y añadió: “Cris es y será el mayor ícono de nuestra selección, se merece el respeto de todos, independientemente de a quién le guste más o menos”.

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La Federación tiende puentes para que CR7 se despida en 2027

Más allá del cortocircuito, la ruptura no parece definitiva. Según informó el periodista portugués Miguel Pereira, ya se están “tendiendo puentes” entre el entorno de Ronaldo, el de Jesus y la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF) para intentar acercar posiciones. El propio seleccionador habría aceptado participar de una reunión impulsada por la FPF con ese fin.

El horizonte que se baraja apunta a 2027: la idea sería que Ronaldo regrese para un último partido con la camiseta portuguesa, impulsado por una meta que lo obsesiona. El atacante lleva 979 goles en su carrera profesional —833 con sus clubes y 146 con la selección— y está a solo 21 tantos de convertirse en el primer jugador de la historia en alcanzar el millar en competencias oficiales. Antes del conflicto con Jesus, el propio CR7 había sido claro al respecto: “Uno de mis objetivos es lograr ambas cosas: llegar a los 1.000 goles y que la selección gane esta Nations League”, declaró en el Portugal Football Summit, sede de la Federación Portuguesa. También dejó en claro dónde querría conseguirlo: alcanzar esa cifra vistiendo la camiseta lusa sería, en sus palabras, “la guinda del pastel”. Parte de ese plan pasaría por conseguir ese hito con el equipo que lo vio ganar la Eurocopa 2016 y las Nations League de 2019 y 2025.

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Por ahora, Portugal sigue su camino sin él. El equipo que dirige Jesus actuará domingo ante Noruega en el Estadio do Dragão de Oporto, con el puntaje ideal tras las primeras tres fechas. Después del partido, el propio entrenador anticipó que se referirá a la situación de Ronaldo “sin eludir la pregunta”. Lo que diga —o lo que omita— podría dar pistas sobre si el regreso del Bicho tiene alguna posibilidad real de concretarse.