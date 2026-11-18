Argentina y España acumulan más de 43.000 millones de euros de inversión cruzada, una relación económica que creció en las dos direcciones en los últimos años

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En un año marcado por tensiones arancelarias, conflictos geopolíticos y una reconfiguración profunda de las cadenas globales de valor, América Latina —y Argentina en particular— exportó más.

El alza no se explica por una suba de precios internacionales, sino por un aumento real de los volúmenes exportados: los países de la región produjeron y vendieron más cantidad. Esa distinción, técnica pero significativa, es uno de los hallazgos centrales del Informe Global LATAM+ 2026, presentado este martes en la Embajada de España en Buenos Aires por ICEX España Exportación e Inversiones —entidad integrada en el Ministerio de Economía español—, junto al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB).

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Según el estudio, las exportaciones argentinas de bienes crecieron 24,4% en el primer semestre del año, casi 10 puntos por encima del promedio mundial, con el petróleo, los cereales y la minería como principales motores.

La clave para entender el desempeño exportador argentino está, según el relevamiento, en el contexto internacional. La reconfiguración de las cadenas globales de valor, la presión arancelaria entre grandes potencias y la demanda estadounidense de infraestructura para inteligencia artificial crearon dos motores diferenciados dentro de América Latina: México, que exporta más equipos y componentes tecnológicos hacia Estados Unidos, y Sudamérica, que se beneficia de mejores precios y mayor demanda de materias primas.

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Kathia Michalczewsky, consultora del BID, explicó durante la presentación que el crecimiento regional responde a factores específicos y no a una mejora estructural generalizada. “El comercio internacional sigue creciendo y América Latina y el Caribe han logrado mantener un fuerte crecimiento de sus exportaciones”, señaló, aunque advirtió que la tendencia está atada al ciclo de inversiones en inteligencia artificial y al ciclo de precios de commodities. Para sostener ese diagnóstico, el BID desarrolló el Latin American Trade Indicator (LATI), un índice de seguimiento del comercio regional que busca anticipar cambios de tendencia en los flujos exportadores. Las últimas estimaciones no detectan una reversión en el corto plazo, sino que proyectan un crecimiento de entre 20% y 30% interanual para los meses de agosto y septiembre de 2026, y anticipan que la tendencia se mantendría al menos hasta inicios de 2027.

Kathia Michalczewsky, consultora del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)

De cara al corto y mediano plazo, la entrada en vigor provisional del acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur abre perspectivas concretas para el comercio bilateral. El intercambio entre ambos bloques totalizó 14.531 millones de euros en 2025, con un crecimiento del 43 % desde 2020. España ocupa una posición de liderazgo europeo en el bloque, con más de 100.000 millones de euros invertidos en los países del Mercosur.

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Los sectores que mueven las exportaciones argentinas hacia Europa

El crecimiento exportador argentino tuvo tres motores sectoriales bien definidos: el petróleo crudo, el complejo de cereales, oleaginosas y aceites, y la minería, incluido el oro. Las exportaciones totales de bienes del país alcanzaron los USD 87.000 millones en 2025, con un crecimiento del 9,3% respecto al año anterior, cifra que se aceleró marcadamente en la primera mitad de 2026.

El patrón de intercambio con España refleja esa estructura productiva. La Argentina le vende principalmente derivados de soja y crustáceos. España, en cambio, exporta hacia el mercado argentino bienes con mayor valor agregado: autopartes y accesorios de vehículos, libros y folletos y perfumes. En 2025, las exportaciones españolas a Argentina sumaron 1.076 millones de euros y las importaciones desde el país, 1.247 millones, con un saldo favorable a la Argentina de 171 millones de euros.

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Joaquín María de Arístegui, embajador de España en Argentina, participó del evento y destacó la magnitud de la presencia española en el país y en la región. “España es uno de los dos primeros inversores en esta región, luego de Estados Unidos”, afirmó, y subrayó que el stock acumulado en América Latina supera los 236.000 millones de euros, con más de un millón de empleos directamente asociados.

El Embajador de España en la Argentina, Joaquín María de Arístegui

En el caso específico de la Argentina, el stock de inversión española asciende a 31.300 millones de euros, lo que convierte al país en el segundo destino de IED española en América Latina, solo detrás de México. Por número de proyectos, España es el segundo mayor inversor extranjero en la Argentina, con 229 proyectos y un empleo estimado de 28.800 personas, únicamente superado por Estados Unidos.

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Sin embargo, el flujo inversor ya es bidireccional. La Argentina es la segunda mayor inversora latinoamericana en España en términos de stock acumulado, con 12.300 millones de euros, solo detrás de México. En 2025, la inversión argentina en España creció un 180% hasta los 480 millones de euros.

El dato diferencial, en tanto, es otro. Por número de proyectos greenfield, la Argentina supera a Brasil y a México y es el principal inversor latinoamericano en España. Adrián Blanco, jefe del Departamento de Contenidos Globales de ICEX, lo atribuyó durante su exposición a la globalización del talento tecnológico argentino, que utiliza España como puerta de entrada al mercado europeo. “El talento tecnológico argentino se está globalizando y está utilizando España como puerta de entrada a los emprendimientos en Europa”, afirmó.

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España como primer paso

Detrás de los números del estudio hay historias concretas. Cuatro empresas argentinas de sectores distintos compartieron este martes en la Embajada española en Buenos Aires cómo tomaron la decisión de usar España como base para expandirse al mercado europeo.

Globant fue una de las primeras en hacer ese camino. Francisco Michref, director Global de Asuntos Públicos de la compañía, explicó que la firma tecnológica fundada en Buenos Aires en 2003 llegó a España en 2014, cuando ya operaba en Estados Unidos y Reino Unido. “Entendieron que la puerta de entrada a Europa para los mercados europeos era España”, señaló Michref. Hoy la compañía tiene 1.600 colaboradores en cuatro ciudades —Madrid, Barcelona, Málaga y Logroño—, adquirió cuatro empresas españolas y creó junto a La Liga un joint venture llamado Sportia para llevar tecnología deportiva a otras ligas del mundo.

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Globant, Insud Pharma, PTP Group y Havanna eligieron España como base para llegar a Europa, por la lengua común, la idiosincrasia compartida y las ventajas logísticas del mercado ibérico

Insud Pharma tiene una historia que recorre el camino inverso. Graciela Ciccia, directora de Innovación y Desarrollo Tecnológico del grupo, contó que la compañía nació en España en la década del 70, cuando sus fundadores emigraron desde Argentina, y que desde entonces el flujo de inversión entre ambos países nunca se detuvo. El hito más reciente fue MAP Science, la primera planta argentina de producción de anticuerpos monoclonales, que fabricó la vacuna de AstraZeneca durante la pandemia desde sus instalaciones en Argentina y España. La visibilidad internacional que generó ese proyecto derivó en la compra del 100% de MAP Science por parte de la alemana Fresenius. Hoy el grupo opera cuatro plantas en España y tiene en marcha en Madrid una nueva empresa biotecnológica, Algenex, que trabaja en proteínas recombinantes.

La operadora portuaria PTP Group llegó a España por una necesidad que la pandemia volvió urgente. Guillermo Misiano, CEO de la compañía, explicó que el grupo —especializado en logística de alimentos perecederos— operaba en la región sudamericana hasta que la crisis sanitaria reveló que sus clientes necesitaban cobertura también en los puertos de destino. Eligieron Cádiz como cabecera europea por ser el puerto más cercano a Sudamérica y Sudáfrica, sus principales mercados. Desde allí desplegaron una red que hoy incluye Tarragona para el Mediterráneo y Róterdam para el norte de Europa. “No hubiéramos arrancado nunca por Róterdam”, admitió Misiano. “Por un tema de idiosincrasia se nos hizo mucho más sencillo tomar la decisión de hacer la base en España”.

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El caso más reciente es el de Havanna. Guillermo Stanley, director de la empresa marplatense fundada en 1947, contó que en 2023 tomaron contacto con ICEX por primera vez y que el organismo fue “un gran facilitador” para identificar la región más conveniente para instalar su planta. Eligieron Valencia —por sus facilidades logísticas y la cercanía al puerto— y en julio de 2026 comenzaron la producción local de alfajores. Hoy todos los alfajores que se venden en España y en el resto de Europa salen de esa planta valenciana. “España, idioma, idiosincrasia, hermandad, fue muy importante en la elección”, dijo Stanley, quien también mencionó que el grupo explora los mercados de India y China como próximos destinos.