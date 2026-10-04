El increíble punto entre Novak Djokovic y Alexander Zverev en China que se postula como uno de los mejores de la temporada

El puntazo entre Novak Djokovic y Zverev

Guardar

Hay partidos que se ganan desde la táctica y otros que se graban en la retina del público por un solo instante de genialidad pura. El choque de cuartos de final del ATP 500 de Pekín entre Novak Djokovic y Alexander Zverev tuvo ambas cosas, pero quedó definitivamente marcado por un “Hot Shot” caótico que ya se postula como uno de los mejores puntos de toda la temporada.

El encuentro venía sumamente caldeado tras una fuerte polémica reglamentaria por una interrupción (hindrance) debido a las pantallas LED. Sin embargo, el tenis total terminó imponiéndose. En pleno desarrollo del juego, Zverev tomó la iniciativa con derechas profundas que obligaron a Djokovic a tirar de su clásico manual de supervivencia: deslizamientos al límite y una elasticidad que desafía los mapas biológicos.

PUBLICIDAD

El punto en cuestión se dio durante el inicio del segundo set. Tras un primer peloteo, el serbio dejó la pelota corta para que Zverev subiera a la red. El alemán pudo responder, y la segunda pelota resultó más espectacular que la anterior.

Zverev fue a buscar un globo al fondo de la red y devolvió la pelota al otro lado haciendo la “Gran Willy”, un tiro que sorprendió a Djokovic, que no hizo más que poner su raqueta para que la pelota rebotara. Fue entonces cuando el alemán corrió nuevamente hacia adelante y remató, sin imaginar que el serbio iba a tener los suficientes reflejos para devolver su disparo y sentenciar el increíble punto. El estadio de Pekín estalló en una ovación ensordecedora, mientras Zverev, incrédulo, solo pudo sonreír y aplaudir con su raqueta ante el muro de Belgrado.

PUBLICIDAD

Djokovic y Zverev bromearon tras el punto (Reuters)

El cruce en la capital china presentaba un escenario de contrastes absolutos en el circuito. Por un lado, Alexander Zverev llegaba al torneo como el máximo favorito (cabeza de serie número 1) y actual número 2 del ranking mundial, consolidado en la élite y mostrando un tenis avasallante en las rondas previas.

Por el otro, Novak Djokovic encaraba el torneo desde la posición número 11 del escalafón global, tras una temporada irregular y de transición. Sin embargo, Pekín despierta una mística especial en el serbio, un territorio donde parece volverse invulnerable.

El encuentro comenzó cuesta arriba para el ex número uno, con un Zverev muy firme que se llevó el primer parcial por 6-4. Lejos de entregarse, Djokovic ajustó la devolución, resistió los embates físicos y terminó sellando la victoria por 4-6, 6-4 y 6-4 tras más de dos horas y media de batalla.

PUBLICIDAD

Este triunfo no fue uno más para el serbio: significó estirar su histórico invicto a 32-0 en el China Open, rompiendo el récord absoluto de Rafael Nadal (quien ostentaba 31 victorias seguidas en el arranque de Roland Garros) como el tenista con el mejor inicio histórico en un mismo torneo en la Era Open.

Tras dejar en el camino al principal candidato al título, el camino de Djokovic en Pekín no da tregua. En las semifinales se medirá cara a cara contra el ruso Daniil Medvedev, en un duelo de estrategas del fondo de la cancha que promete alta tensión y que definirá a uno de los grandes finalistas del torneo asiático.

PUBLICIDAD