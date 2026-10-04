Así fue la agresión al micro de Belgrano en la previa del clásico con Talleres: al menos dos detenidos

El bus en el que se trasladaba el Pirata fue agredido

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Hinchas de Talleres apedrearon el micro que trasladaba a la delegación de Belgrano en su llegada al estadio Mario Alberto Kempes, previo al clásico cordobés. El ataque rompió uno de los cristales laterales del vehículo, aunque no se registraron heridos entre los jugadores ni el resto de la comitiva.

Los incidentes ocurrieron en las inmediaciones del estadio, mientras el plantel del Pirata se aproximaba para disputar el encuentro frente al Matador. Según relataron testigos presentes, el recorrido había transcurrido con normalidad hasta ese momento. El impacto se produjo cuando el micro ya bajaba la velocidad para ingresar a la zona del predio deportivo y la ventana afectada fue la de Lautaro Gutiérrez.

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Rodrigo Rufeil, miembro de la Comisión Directiva de Belgrano, brindó declaraciones en el lugar poco después del hecho. “El transcurso fue tranquilo hasta que llegamos acá. Al llegar a las inmediaciones del estadio, cuando bajamos vino un piedrazo. Buena puntería el muchacho, rompió un cristal justo al medio del micro de los jugadores”, relató el dirigente en diálogo con Showsport.

El micro de Belgrano fue atacado antes del clásico con Talleres

La custodia policial desplegada en la zona no logró evitar el lanzamiento de piedras, pero sí reaccionó de inmediato tras el episodio. Tal lo reportado TyC Sports, al menos dos personas fueron detenidas en el acto como presuntos responsables del ataque. No se difundieron precisiones sobre su identidad ni sobre la situación procesal en la que quedaron.

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Rufeil remarcó que el hecho no debía interpretarse como una postura institucional del club local. “Esto lo hace en nombre propio, no es en nombre de Talleres. No tenemos quejas en contra del club ni de la Policía. Entre tanta gente, hay un tarado que no sé si cree que va a sacar alguna ventaja con esto”, señaló.

El dirigente agregó que episodios de este tipo afectan el clima en torno a los clásicos cordobeses. “Afortunadamente no tuvo consecuencias más que el susto y la molestia de eso. Pasó de vuelta, es increíble. Sé que no es fácil controlar esto, nunca falta un estúpido que lo haga”, sostuvo.

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El impacto del proyectil quedó plasmado en la vidriera rota del vehículo, documentada en videos que circularon tras el arribo del plantel. “No sé qué piensan ni me interesa tampoco. Le pone un puntito negro a una jornada que tiene que ser una fiesta del fútbol. Hay dos detenidos y no tenemos heridos”, concluyó el dirigente antes de ingresar a la zona de vestuarios del estadio.

La situación guarda similitudes con otro episodio registrado en mayo de este año, en la previa de un cruce entre ambos equipos por los octavos de final del Torneo Apertura, cuando también se produjeron incidentes alrededor de la llegada de las delegaciones al estadio.

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En cuanto a lo deportivo, el clásico cordobés comenzó en 1914, cuando el Pirata ganó 1-0 por la Liga Cordobesa. Desde entonces se convirtió en uno de los duelos más tradicionales y jugados del fútbol argentino. En torneos organizados por AFA, el registro es de 46 partidos, con 11 triunfos por lado y 25 igualdades. El antecedente más reciente fue el 9 de mayo de 2026: Belgrano se impuso 1-0 en el Kempes, por los octavos de final del Apertura, con gol de Francisco González Metilli.