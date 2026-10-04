Deportes

Así fue la agresión al micro de Belgrano en la previa del clásico con Talleres: al menos dos detenidos

El vehículo en el que se trasladaba el plantel del Pirata recibió un impacto que terminó por romper una ventana. No se reportaron heridos

El bus en el que se trasladaba el Pirata fue agredido
Guardar

Hinchas de Talleres apedrearon el micro que trasladaba a la delegación de Belgrano en su llegada al estadio Mario Alberto Kempes, previo al clásico cordobés. El ataque rompió uno de los cristales laterales del vehículo, aunque no se registraron heridos entre los jugadores ni el resto de la comitiva.

Los incidentes ocurrieron en las inmediaciones del estadio, mientras el plantel del Pirata se aproximaba para disputar el encuentro frente al Matador. Según relataron testigos presentes, el recorrido había transcurrido con normalidad hasta ese momento. El impacto se produjo cuando el micro ya bajaba la velocidad para ingresar a la zona del predio deportivo y la ventana afectada fue la de Lautaro Gutiérrez.

PUBLICIDAD

Rodrigo Rufeil, miembro de la Comisión Directiva de Belgrano, brindó declaraciones en el lugar poco después del hecho. “El transcurso fue tranquilo hasta que llegamos acá. Al llegar a las inmediaciones del estadio, cuando bajamos vino un piedrazo. Buena puntería el muchacho, rompió un cristal justo al medio del micro de los jugadores”, relató el dirigente en diálogo con Showsport.

El micro de Belgrano fue atacado antes del clásico con Talleres
El micro de Belgrano fue atacado antes del clásico con Talleres

La custodia policial desplegada en la zona no logró evitar el lanzamiento de piedras, pero sí reaccionó de inmediato tras el episodio. Tal lo reportado TyC Sports, al menos dos personas fueron detenidas en el acto como presuntos responsables del ataque. No se difundieron precisiones sobre su identidad ni sobre la situación procesal en la que quedaron.

PUBLICIDAD

Rufeil remarcó que el hecho no debía interpretarse como una postura institucional del club local. “Esto lo hace en nombre propio, no es en nombre de Talleres. No tenemos quejas en contra del club ni de la Policía. Entre tanta gente, hay un tarado que no sé si cree que va a sacar alguna ventaja con esto”, señaló.

El dirigente agregó que episodios de este tipo afectan el clima en torno a los clásicos cordobeses. “Afortunadamente no tuvo consecuencias más que el susto y la molestia de eso. Pasó de vuelta, es increíble. Sé que no es fácil controlar esto, nunca falta un estúpido que lo haga”, sostuvo.

El impacto del proyectil quedó plasmado en la vidriera rota del vehículo, documentada en videos que circularon tras el arribo del plantel. “No sé qué piensan ni me interesa tampoco. Le pone un puntito negro a una jornada que tiene que ser una fiesta del fútbol. Hay dos detenidos y no tenemos heridos”, concluyó el dirigente antes de ingresar a la zona de vestuarios del estadio.

La situación guarda similitudes con otro episodio registrado en mayo de este año, en la previa de un cruce entre ambos equipos por los octavos de final del Torneo Apertura, cuando también se produjeron incidentes alrededor de la llegada de las delegaciones al estadio.

En cuanto a lo deportivo, el clásico cordobés comenzó en 1914, cuando el Pirata ganó 1-0 por la Liga Cordobesa. Desde entonces se convirtió en uno de los duelos más tradicionales y jugados del fútbol argentino. En torneos organizados por AFA, el registro es de 46 partidos, con 11 triunfos por lado y 25 igualdades. El antecedente más reciente fue el 9 de mayo de 2026: Belgrano se impuso 1-0 en el Kempes, por los octavos de final del Apertura, con gol de Francisco González Metilli.

Temas Relacionados

Belgrano de CórdobaTalleres de CórdobaTorneo Clausura 2026deportes-argentina

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Antes de Estudiantes (RC)-Racing, Huracán venció 1-0 a Aldosivi y quedó líder de la zona B: la agenda completa del domingo

La Academia chocará con el León del Imperio desde las 21:30 en Córdoba. Argentinos Juniors se enfrentará con Tigre a las 19:15

Antes de Estudiantes (RC)-Racing, Huracán venció 1-0 a Aldosivi y quedó líder de la zona B: la agenda completa del domingo

El inesperado desafío de Dibu Martínez a Scaloni en la antesala de la despedida de Messi de la Selección

El arquero acompañó a su hermano Alejandro durante una jornada dedicada a los motores, donde también habló de una propuesta contra el entrenador de la selección argentina

El inesperado desafío de Dibu Martínez a Scaloni en la antesala de la despedida de Messi de la Selección

River salió subcampeón de LaLiga Futures: de la goleada a Boca al nieto de una leyenda de Alemania que brilló en el torneo

En el certamen para menores de 13, el Millonario llegó hasta la final tras eliminar al Xeneize y al Flamengo, pero cayó en la definición con el Real Betis

River salió subcampeón de LaLiga Futures: de la goleada a Boca al nieto de una leyenda de Alemania que brilló en el torneo

Video: el impactante accidente en el TCR South America que provocó que un neumático golpeara un espectador

El auto de Juan Manuel Casella sufrió un toque del vehículo de Camilo Trappa durante la primera carrera, y una goma de contención impactó sobre un aficionado

Video: el impactante accidente en el TCR South America que provocó que un neumático golpeara un espectador

“Nadie conoce las reglas”: el insólito contragolpe sin arquero que fue desperdiciado y se hizo viral

Ocurrió en el tiempo añadido del duelo entre Libia y Túnez, por las Eliminatorias para la Copa Africana de Naciones Juvenil 2027

“Nadie conoce las reglas”: el insólito contragolpe sin arquero que fue desperdiciado y se hizo viral

MALDITOS NERDS

‘Croc 2: Kingdom of the Gobbos’ ya tiene fecha para PlayStation, Xbox, Switch y PC

‘Croc 2: Kingdom of the Gobbos’ ya tiene fecha para PlayStation, Xbox, Switch y PC

‘The Boba Teashop: Refill¡ mezcla trabajo y horror psicológico en una tienda

Xbox Cloud Gaming dejará de funcionar en los televisores Samsung de 2020

‘Invincible VS’ inicia su temporada 2 con Angstrom Levy como nuevo luchador

REVIEW | La Hipótesis del Amor - Lili Reinhart y Tom Bateman en una nueva comedia romántica

ENTRETENIMIENTO

Elton John brinda una conmovedora despedida de México en un controversial Estadio Banorte: las luces y sombras del adiós al “Rocketman”

Elton John brinda una conmovedora despedida de México en un controversial Estadio Banorte: las luces y sombras del adiós al “Rocketman”

El peor debut de Tom Cruise en 19 años: así le fue a 'Digger' en taquilla

Final explicado de 'Te conozco', la serie turca que es lo más visto en Netflix

El día que Sylvester Stallone estuvo a punto de arrancarle los dientes a Richard Gere durante una audición

'Al este del Edén' en Netflix: de qué trata y cuántos capítulos tiene la nueva serie

INFOBAE AMÉRICA

Incautan más de 6,400 unidades de licores y bebidas energéticas de presunto contrabando en Costa Rica

Incautan más de 6,400 unidades de licores y bebidas energéticas de presunto contrabando en Costa Rica

Voraz incendio cobró la vida de una mujer tras consumir su vivienda en el oriente salvadoreño

Feriado Morazánico pone a prueba al turismo interno de Honduras

La comisión de Migrantes del Congreso reduce a diez los expedientes completos para dirigir Consejo Nacional del Migrante Guatemalteco

Cuba sufrió apagones durante al menos 23 días de septiembre en medio de la crisis eléctrica