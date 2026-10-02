La reacción de Lionel Messi por la goleada del CD Eldense de España después de haberse convertido en su nuevo propietario

La publicación del CD Eldense con Lionel Messi como protagonista

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Este jueves se confirmó la nueva adquisición de Lionel Messi y tal parece que le trajo suerte al Club Deportivo Eldense de España porque el flamante propietario de la institución siguió de cerca la goleada del equipo que milita en la Segunda División: venció este viernes 4-1 a Real Oviedo como local en el estadio Municipal Nuevo Pepico Amat para salir de los puestos de descenso.

“Una victoria importante conseguida entre TODOS”, escribió la cuenta oficial de los Azulgranas con una fotografía en la que se lo puede observar a Messi mirando el final del compromiso disputado en la región de Alicante a través de un dispositivo electrónico. Vale remarcar que Leo aterrizó en Argentina durante las primeras horas del sábado con su familia con vistas al amistoso del próximo martes contra Benín, que marcará su despedida definitiva con el seleccionado nacional.

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La estrella del Inter Miami de los Estados Unidos también posteó la imagen a través de una historia en su cuenta oficial de Instagram con un claro mensaje de apoyo. “Aúpa Deportivo”, reaccionó haciendo hincapié en uno de los apodos del club y agregó emojis de aplausos, sumado a arrobar a la entidad española en redes sociales.

La historia que subió Lionel Messi por la victoria de su nuevo club, CD Eldense

CD Eldense cortó una racha de dos derrotas consecutivas ante Eibar y Burgos, aunque debió trabajar más de la cuenta para llevarse los tres puntos contra Real Oviedo, que jugó en la Primera División durante la pasada temporada. El marcador abultado se contrastó con la desventaja inicial a causa del gol de Alberto Reina al minuto de juego. A pesar de ese golpe, el plantel de Javier Calleja remontó el compromiso en el segundo tiempo con los festejos de Roberto López, Fidel Chaves, Aingeru Olabarrieta y Jorge Rastrojo.

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Calleja había asumido el mando del primer equipo después de la salida de Claudio Barragán, quien acumuló dos derrotas y dos empates en el comienzo del campeonato. El triunfo contra Real Oviedo significó el primero de su ciclo tras las caídas contra Eibar y Burgos. Es la segunda victoria del elenco español en el torneo, luego del 1-0 al Sporting Gijón del 13 de septiembre pasado por la quinta jornada. Quedó en la 15ª colocación con 8 puntos con toda la fecha por completarse.

Cabe recordar que CD Eldense había logrado un histórico ascenso a Segunda División en 2023 después de 60 años. Sin embargo, no se pudo sostener en la antesala a la máxima categoría y bajó a Tercera para el curso 2025/26. De igual manera, el regreso fue inmediato: fueron líderes del Grupo II de la “Primera Federación” para volver a subir de cara a la presente temporada.

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Este nuevo desembarco de la Pulga lo lleva a tener participación activa en cinco clubes

El anuncio oficial de la llegada de Lionel Messi ocurrió este jueves a través de un comunicado de la institución fundada en 1921: “El Club Deportivo Eldense anuncia oficialmente la adquisición de la entidad por parte de Leo Messi, dando inicio a una nueva e ilusionante etapa en los más de cien años de historia de la institución”.

De esta manera, el ocho veces ganador del Balón de Oro amplía sus vínculos empresariales en el fútbol. Ya tenía participación en Deportivo LSM, junto a Luis Suárez en Uruguay; Leones FC de Rosario, club argentino fundado y gestionado por el entorno cercano de la familia Messi, que compite en los torneos de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA); Inter Miami, de Estados Unidos, y Unió Esportiva Cornellà, equipo de la quinta división de España.

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CD Eldense destacó el valor de contar dentro de su estructura con el campeón del mundo con la selección argentina en 2022: “La llegada al fútbol profesional español como propietario del CD Eldense de una de las figuras más importantes de la historia del deporte marca el comienzo de un proyecto con visión a largo plazo y con el objetivo de impulsar el desarrollo deportivo, institucional y social del club”.