Dos amparos contra el nuevo presidente del Banco de Guatemala obligan a Arévalo a justificar el nombramiento en 48 horas

El presidente Bernardo Arévalo saluda a un representante durante un encuentro oficial frente a la bandera de Guatemala. (Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia de Guatemala)

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El Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif) presentó un amparo contra la designación de Jonathan Menkos como presidente del Banco de Guatemala (Banguat) y de la Junta Monetaria, mientras la Corte de Constitucionalidad dio al presidente Bernardo Arévalo 48 horas para justificar el nombramiento.

La disputa se centra en que Menkos mantiene su calidad de diputado, una condición que el sector empresarial considera incompatible con la conducción del banco central.

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La entidad pidió que se suspendan los efectos de la juramentación hasta que el tribunal resuelva el fondo de la acción. Como medida provisional, propuso que el vicepresidente del Banguat asuma de manera interina la dirección de la institución.

El requerimiento ante la Corte se sumó a un segundo amparo presentado por el diputado Allan Rodríguez. Ambas acciones cuestionan que Menkos continúe vinculado a su curul legislativa mientras encabeza la Junta Monetaria y el banco central.

El presidente Bernardo Arévalo saluda a un representante durante un encuentro oficial frente a la bandera de Guatemala. (Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia de Guatemala)

La incompatibilidad entre una curul y la presidencia del banco central

Menkos fue electo diputado por el Movimiento Semilla para la Legislatura 2024-2028, aunque ejerció el cargo durante solo dos días. El 19 de enero de 2024, el Congreso le concedió con 100 votos un permiso para ausentarse de sus funciones parlamentarias y asumir como ministro de Finanzas Públicas.

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El funcionario dirigió esa cartera hasta el 30 de septiembre pasado. Cacif sostiene que el permiso no eliminó su condición de diputado ni extinguió su curul, por lo que persiste una incompatibilidad para ejercer la presidencia del Banguat.

La organización fundamentó su planteo en el artículo 112 de la Constitución, que prohíbe desempeñar más de un cargo público remunerado, salvo las excepciones previstas por la propia norma.

También invocó el artículo 31 de la Ley Orgánica del Banco de Guatemala, que declara incompatibles los cargos de presidente y vicepresidente de la institución con cualquier otro empleo público o privado, remunerado o ad honorem, excepto en los casos expresamente contemplados.

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Cacif expuso su interpretación en un pronunciamiento: “Un permiso para ejercer un cargo ejecutivo no extingue la calidad de diputado ni la curul; únicamente suspende temporalmente su ejercicio. Por ello, esta calidad es un impedimento legal”.

El permiso indefinido defendido por Arévalo y el Congreso

El presidente del Congreso, Luis Contreras, afirmó que la autorización concedida a Menkos en 2024 tiene carácter indefinido. Bajo esa lectura, el funcionario no requería un nuevo aval legislativo para asumir la presidencia de la Junta Monetaria.

Arévalo respaldó esa posición durante su conferencia semanal, La Ronda. El mandatario sostuvo que el permiso “no está ligado al cargo de ministro de Finanzas Públicas” y que Menkos no debía retornar al Legislativo para tramitar una autorización adicional.

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Menkos fue nombrado por Arévalo el 29 de septiembre para conducir el Banguat y la Junta Monetaria desde el 1 de octubre de 2026 hasta el 30 de septiembre de 2030. Reemplazó a Álvaro González Ricci.

La juramentación se efectuó el 1 de octubre junto con la de José Alfredo Blanco Valdés, quien continuó como vicepresidente de la entidad, y Juan Carlos Catalán Herrera, quien asumió como titular de la Superintendencia de Bancos.

El Banguat evitó pronunciarse sobre la controversia de fondo y afirmó: “Como institución, reafirmamos nuestro compromiso con el Estado de Derecho y reconocemos el derecho de toda persona, individual o jurídica, de promover las acciones que estime pertinentes”.

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La institución agregó que actuará conforme al marco jurídico aplicable y respetará las decisiones de las autoridades competentes, sin anticipar una posición sobre los asuntos sometidos a la Corte de Constitucionalidad.

Analistas económicos consultados por medios guatemaltecos advirtieron que el litigio genera incertidumbre entre inversionistas y actores del mercado financiero.