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Juan Guillermo Cuadrado debutó con Millonarios y presentó su primera queja: “Uno no tiene el tiempo de descansar bien”

El jugador disputó su primer encuentro como titular, con la cinta de capitán en el empate 2-2 ante el Medellín, cuya hinchada lo recibió de manera hostil

Juan Guillermo Cuadrado
Juan Guillermo Cuadrado jugó con Millonarios ante el Medellín, conjunto en el que debutó como profesional en 2008 - crédito Colprensa
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Juan Guillermo Cuadrado debutó con Millonarios luego de casi 20 días desde el anuncio de su contratación, el 10 de septiembre, y frente al Independiente Medellín, el club en el que inició su carrera como profesional en 2008; se convirtió en referente y los hinchas no perdonaron ese cambio de institución.

Sin embargo, el jugador afirmó que se siente inconforme con respecto al fútbol colombiano, en el que no jugaba hace 17 años, y presentó su primera queja, aunque solo sumó menos de 60 minutos con los embajadores en el duelo de la cuarta fecha en el estadio El Campín.

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De otro lado, al mediocampista le tocó sufrir las críticas, chiflidos y comentarios de los aficionados del Medellín al momento de pisar la cancha del Atanasio Girardot, además de un cartel en el que fue calificado como “Judas” por no firmar con el rojo y pasarse a la escuadra azul.

“Hay muchos lesionados”

Al término del compromiso, se le vio al volante y lateral derecho satisfecho con su primera presentación con los azules, ya que las expectativas en él son altas por su experiencia en Europa, los éxitos en Italia y ser uno de los referentes históricos de la selección Colombia.

En charla con los medios Mundo Millos y Azul Total, habló acerca de los problemas en el fútbol colombiano por el calendario de encuentros, sobre todo en el segundo semestre de 2026, que deja poco espacio al descanso de los jugadores por los encuentros aplazados y la Copa Colombia.

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Juan Guillermo Cuadrado
Juan Guillermo Cuadrado criticó que la Liga BetPlay tenga tantos partidos en poco tiempo, durante el segundo semestre de 2026 - crédito Colprensa

“El fútbol colombiano sigue evolucionando; acá el fútbol es mucha técnica y mucha táctica. Algo que deberíamos cambiar un poco es tantos partidos tan seguidos; podemos ver que hay muchos lesionados, no solo en Millonarios, también en Nacional, acá en el Medellín”, dijo.

Sobre el desgaste de los traslados de ciudad a ciudad, Cuadrado explicó que “también es mucho el esfuerzo de los viajes y estar jugando cada 3 o 4 días y se hace difícil. Uno ni tiene el tiempo de descansar bien para llegar bien a la competencia, para que sea intensa y mucho más emocionante para el hincha. A medida que vayamos viendo todo eso, va a ir cambiando”.

Juan Guillermo Cuadrado
Juan Guillermo Cuadrado sumó sus primeros minutos en el fútbol colombiano para adaptarse a Millonarios y el nivel de la Liga BetPlay - crédito Colprensa

“Tuve la oportunidad de tocar la puerta acá y nunca se dio esa propuesta”

Cuadrado también aprovechó para responder a los mensajes en su contra por jugar con el Embajador y no con el Medellín: “Cuando venía en el bus hacia el estadio, había emociones encontradas, porque acá fue donde salí, de esta gran hinchada Poderosa. A veces son cosas del fútbol que pasan. Dios me abrió la puerta en Millonarios, estoy muy contento, muy feliz”.

A veces la gente no lo entiende; son cosas que pasan. Tuve la oportunidad de tocar la puerta acá y nunca se dio esa propuesta en sí y después, gracias a Dios, se dio esto de Millonarios. Estoy muy feliz, mi familia está feliz y confiando en que con la ayuda de Dios nos vaya muy bien”, afirmó.

-crédito David Jaramillo/Colprensa
Con un cartel, la hinchada del Medellín recibió a Juan Guillermo Cuadrado en el estadio Atanasio Girardot - crédito David Jaramillo/Colprensa

Sobre su debut, el jugador aseguró que se sintió “contento y agradecido con Dios. Llevaba tiempo sin entrenar mucho; tuve apenas como 4 entrenamientos con el equipo. El profe me habló y me dio la confianza de que tenía que empezar para ir sumando minutos. Creo que el balance es bueno. A medida que pueda seguir entrenando con el equipo, voy a llegar a mi 100% con la ayuda de Dios y poder destacar por mis características”.

“Cuando uno viene de un tiempo sin jugar, obviamente se tiene que ir adaptando. La idea es ir cogiendo minutos para llegar al 100% del estadio físico. Poco a poco, agradecido con Dios, contento y creo que se sacó un empate importante”, dijo para el espacio digital.

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