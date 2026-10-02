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Verstappen valoró los elogios de Colapinto y apuntó contra las críticas a los jóvenes en la F1: “No todos son mis enemigos”

El neerlandés defendió al argentino tras su accidente en Bakú y remarcó que “si la gente me hace preguntas, no oculto cosas”

El neerlandés explicó su forma de ser con los pilotos jóvenes en la Fórmula 1
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Max Verstappen agradeció los elogios de Franco Colapinto tras el accidente de Bakú y defendió la necesidad de comprender los errores de los pilotos jóvenes en la Fórmula 1. El neerlandés, campeón de la categoría en cuatro ocasiones, fue uno de los pilotos que consideró desproporcionado el pedido de Lando Norris de suspender al argentino luego del choque.

El incidente ocurrió cuando Colapinto perdió el control de su Alpine, dejó fuera de carrera a Pierre Gasly e involucró también al McLaren de Norris. El británico sostuvo que una maniobra de ese tipo debía recibir al menos una sanción de una carrera. Verstappen defendió al argentino al minimizar el impacto del accidente, algo que el pilarense valoró durante el fin de semana del Gran Premio de Baréin, que se lleva a cabo en Malasia.

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En diálogo con The Fast and the Curious, la entrevistadora mencionó las palabras de Colapinto y le preguntó a Verstappen si “se te da bien hablar con los jóvenes y darles apoyo, ¿es algo que gusta?”. El neerlandés fue tajante con su respuesta. “Creo que algunos pilotos lo valoran. Creo que soy así de forma natural. Ya sabes, si la gente me hace preguntas, no oculto cosas. Soy bastante transparente y aprecio cuando la gente es amable conmigo”, inició Max.

Al mismo tiempo, lanzó una contundente frase contra los pilotos experimentados que critican a los corredores más jóvenes: “Cuando me respetan, los respeto. No es muy difícil. Y no tengo esa mentalidad de que todos los que compiten en Fórmula 1 son mis enemigos. Así que para mí es algo natural hacerlo, para ser sincero”.

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El piloto argentino concedió una entrevista al periodista Juan Fossaroli para la cadena ESPN. Durante la conversación, desarrollada en un espacio de la escudería Alpine Formula One Team, el deportista le respondió a las duras acusaciones que recibió de parte del británico

Max Verstappen consideró que el reconocimiento del error y las disculpas de Colapinto debían pesar al evaluar el accidente. Durante la conferencia de prensa del GP de Azerbaiyán, al ser consultado sobre si la suspensión solicitada por Norris resultaba excesiva, el neerlandés fue claro: “Sí, creo que siempre y cuando el piloto que lo causó sea consciente de lo que hizo y se haya disculpado. Quiero decir, esas cosas pasan. Me refiero a que, por ejemplo, un pequeño error o un mal cálculo, se te bloquean las llantas, estás por el interior, con poco agarre. Supongo que es un poco desafortunado que se vean involucrados tantos autos. Una suspensión de carrera probablemente sea un poco exagerada”.

Colapinto destacó esa mirada al comparar la reacción del neerlandés con la de otros campeones frente a accidentes de carrera. El argentino recordó una situación de Andrea Kimi Antonelli en Austria, cuando un bloqueo tuvo múltiples consecuencias y pudo haberle costado el campeonato.

“Son reacciones diferentes, Max estuvo en una situación así como Kimi en Austria, donde Kimi bloqueó y hubo muchas consecuencias, tal vez perdió el Mundial. Max fue muy comprensivo, siempre lo ha sido, ha cometido errores y lo entiende, es un campeón y entiende estas situaciones”, aseguró el piloto argentino a ESPN. También explicó que Norris se disculpó rápidamente y que ambos hablaron para cerrar el conflicto.

“Fue el calor del momento, sabe qué tipo de comentarios puede crear porque ha sido uno de los pilotos que más ha hablado de ‘hate’ en el pasado. Me sorprendió un poco lo que dijo pero enseguida se disculpó, se creó mucho ‘hate’. Es una situación muy complicada con el mundo exterior y tenemos que mantener todo más para nosotros, está todo bien entre nosotros, hemos hablado”, destacó Colapinto.

El británico de McLaren se refirió a sus declaraciones en contra del argentino tras el accidente en Bakú

El británico de McLaren reconoció después que sus declaraciones fueron producto del enojo inmediato por el choque. Durante el media day del Gran Premio de Baréin, disputado en Sepang, dijo que no expresó lo que realmente pensaba sobre Colapinto.

“No es que crea que este haya sido necesariamente ese caso en absoluto. Simplemente fui yo, sin decir las cosas correctas y diciendo algunas cosas que no son un reflejo verdadero de mí ni de lo que realmente querría decir en el fondo”, declaró al canal oficial de la F1. El piloto de McLaren aseguró que habló con Colapinto el domingo por la noche, apenas tuvo la oportunidad, y luego publicó un mensaje para hacer pública su disculpa.

“Como pilotos, todos nos llevamos bien. Franco es un buen amigo mío. Me llevo muy bien con Franco. Siempre tiene buenas intenciones. Es muy buen tipo. Yo le dije a Franco lo que quería decirle y él es realmente la única persona con la que necesito compartir mi opinión y disculparme. Acepto que yo estaba equivocado. Dije algo que no debería haber hecho”, completó Norris.

Las últimas prácticas serán a las 01:30 de Argentina, mientras que a las 05:00 se llevará a cabo la clasificación. La atracción principal del domingo 4 de octubre iniciará a las 04:00.

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