Teleshow

Danelik se quebró en llanto al hablar de su separación de Brian Sarmiento: "Necesito un psicólogo"

La exparticipante de Gran Hermano se mostró afectada durante un vivo de TikTok y contó cómo atraviesa el final de su relación con el exfutbolista

El llanto de Danelik tras su separación de Brain Sarmiento
Guardar

A tan solo días de confirmar su separación de Brian Sarmiento, Danelik atraviesa un momento de angustia y tristeza. La exparticipante de Gran Hermano se mostró afectada durante una transmisión en vivo en TikTok, donde habló de la necesidad de buscar ayuda psicológica y expresó el malestar que le provocó el final de la relación.

Durante el vivo, Danelik contó que considera necesario iniciar un proceso terapéutico. “Yo necesito ahí un psicólogo, porque si no empiezo, me va a ir peor, voy a estar peor”, sostuvo entre lágrimas ante sus seguidores.

PUBLICIDAD

La influencer también se refirió a situaciones que, según dijo, se repiten en sus vínculos. “No entiendo por qué siempre me pasa esto, por qué repito estos patrones de mie.... Y siempre tiene que terminar todo para el orto”, expresó mientras recibía mensajes de apoyo de quienes seguían la transmisión.

Además, explicó que no quería preocupar a sus seres queridos debido a la distancia que los separa. “Todo el mundo desviviéndose porque esté bien y lo único que quería es respeto de la otra parte. No me respetaron una mie...”, afirmó.

Danelik contó cómo se siente tras su ruptura con Brian Sarmiento

La separación de Brian Sarmiento fue confirmada días atrás. Tras las declaraciones de Danelik, el exfutbolista también se refirió al tema en sus redes sociales.

PUBLICIDAD

La angustia de la tucumana generó una ola de mensajes de apoyo entre sus seguidores. En ese contexto, Danelik expresó su deseo de sentirse acompañada: “Me gustaría tenerlos a todos juntos acá para que me den un abrazo”.

En medio de las repercusiones por la ruptura, Brian Sarmiento rompió el silencio a través de un video que publicó en sus historias de Instagram. El exfutbolista grabó el mensaje durante uno de sus entrenamientos, mientras se prepara para enfrentar a El Polaco en Párense de Manos IV, y pidió que no se alimentaran versiones sobre su vínculo con Danelik.

Brian Sarmiento se pronunció sobre su separación de Danelik Galazán durante la preparación de su pelea frente a El Polaco en Párense de Manos IV (Video: Instagram)

Antes de hablar de la separación, Sarmiento se refirió a un aspecto personal que atraviesa en la previa del combate. El exjugador contó que su hija lo acompañará en la pelea y remarcó la importancia que tiene para él ese momento. “Mi hija, después de tanto tiempo, me va a acompañar”, expresó al comienzo del video.

Luego, destacó el apoyo que recibió de su expareja después de su salida de Gran Hermano y evitó hacer reproches. “Danelik es una gran persona. Me acompañó en todo este proceso que yo tuve después de salir de la casa. Fue la que se bancó los trapos cuando todo el mundo me hacía mierda”, afirmó. También aseguró que conserva “palabras de agradecimiento” y cariño hacia ella.

Por último, Sarmiento sostuvo que esa sería su última intervención pública sobre el tema. “Es la última vez que voy a hablar de esto, para que dejen de hablar pelotudeces y de generar quilombo entre nosotros”, manifestó. El video concluyó con un saludo a sus seguidores y una referencia a la preparación física que mantiene para el combate.

Composición de dos fotos con Danelik a la izquierda y Brian Sarmiento a la derecha con anteojos y chaqueta negra
Danelik manifestó en TikTok la necesidad de iniciar un proceso terapéutico tras confirmar su separación de Brian Sarmiento

El conflicto se había profundizado antes de ese mensaje, cuando Sarmiento habló de la ruptura en Los Profesionales con Flor, el ciclo de El Nueve. En esa entrevista, atribuyó el final del vínculo a diferencias en la forma de proyectar el futuro y sostuvo que la relación ya no transitaba un momento de conexión afectiva. “Ya no conectábamos mucho a través del amor y lo mejor es, antes de hacerse daño, estar cada uno por su lado”, explicó. También descartó que los 13 años de diferencia entre ambos hubieran sido determinantes en la separación.

Las palabras del exfutbolista provocaron la reacción de Danelik Galazán, quien utilizó sus redes sociales para expresar su malestar. La exparticipante de Gran Hermano: Generación Dorada, emitido por Telefe, publicó una imagen de recuerdos y fotografías rotas sobre el piso. Junto a la publicación, dejó un mensaje en el que cuestionó a quien había sido su pareja: “Se puede ser todo en esta vida, pero ser falso con uno mismo, no. De verdad, me rompió el corazón la persona que me decía que me amaba. Una banda”.

Más tarde, la influencer amplió su descargo en X y vinculó su enojo con las declaraciones televisivas. “Si buscaba hacerme doler, lo está logrando”, escribió. En el mismo mensaje, cuestionó que, según su versión, Sarmiento le hubiera pedido mantener el respeto entre ambos antes de hablar públicamente sobre la relación. “Primero me decís que nos respetemos y después salís a hablar cosas en la tele. Me quiere dar vuelta todo, como que yo soy la loca que interpreta mal las cosas”, sostuvo.

En un vivo de TikTok, Galazán reconoció que la exposición de la ruptura la afectó y lamentó algunas reacciones que tuvo en medio del enojo. “Por el enojo que tenía actué e hice todas esas cosas que no tenía ganas de hacer”, afirmó. Además, había anticipado en X que no quería dar entrevistas ni participar de programas mientras atravesaba el momento: “No estoy bien y de ánimos ni les cuento, no quiero salir de casa”.

Temas Relacionados

Gran HermanoBrian SarmientoDanelik

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

El enojo de Juan Gil Navarro desde el escenario: “Pagar no da derecho a hacer lo que uno quiere”

El actor dejó un mensaje al final de la función de Misery y recibió el apoyo de Moria Casán

El enojo de Juan Gil Navarro desde el escenario: “Pagar no da derecho a hacer lo que uno quiere”

El tenso ida y vuelta entre Brenda Asnicar y Andy Kusnetzoff: "¿Para eso me trajiste?"

La actriz estuvo como invitada en Perros de la Calle para hablar del show que hace junto a Laura Esquivel en el que reviven la gloria de Patito Feo, pero no pareció pasarla bien

El tenso ida y vuelta entre Brenda Asnicar y Andy Kusnetzoff: "¿Para eso me trajiste?"

Amalia Granata fulminó a Mario Pergolini tras el intento de demoler su historia con Robbie Williams "Mueren por ponerse la tanga"

La legisladora santafesina desmintió al conductor desde Intrusos y explicó que confundió dos visitas distintas de Williams al país

Amalia Granata fulminó a Mario Pergolini tras el intento de demoler su historia con Robbie Williams "Mueren por ponerse la tanga"

Ricardo Darín abuelo y Dante en brazos: La foto que Chino compartió y los primeros ocho meses del bebé con Úrsula Corberó

Un gesto simple en Instagram reveló un momento íntimo de la familia Darín. El actor sostuvo a su primer nieto en Buenos Aires, mientras la distancia con España sigue marcando los ritmos de los encuentros

Ricardo Darín abuelo y Dante en brazos: La foto que Chino compartió y los primeros ocho meses del bebé con Úrsula Corberó

María Leal y José María Muscari vuelven a trabajar juntos en Ocho mujeres: “Tiene más locura que hace 15 años”

La actriz y el director compartieron detalles del reencuentro con la comedia que regresa a calle Corrientes. Los desafíos de estos tiempos y recuerdos de quienes ya no están

María Leal y José María Muscari vuelven a trabajar juntos en Ocho mujeres: “Tiene más locura que hace 15 años”

AMÉRICA

El zoológico nacional de Cuba cerró sin agua ni electricidad para 1,500 animales, la imagen que resume el colapso de septiembre

El zoológico nacional de Cuba cerró sin agua ni electricidad para 1,500 animales, la imagen que resume el colapso de septiembre

Detienen en Costa Rica a hombre requerido por EE.UU. por presuntos nexos con los cárteles de Sinaloa, del Golfo y Clan del Golfo

Honduras endurece controles para la venta de cemento: estas son las nuevas reglas

Dos amparos contra el nuevo presidente del Banco de Guatemala obligan a Arévalo a justificar el nombramiento en 48 horas

Honduras: Corte ratifica formal procesamiento contra exgerente de Koriun, Iván Velásquez

MALDITOS NERDS

‘Croc 2: Kingdom of the Gobbos’ ya tiene fecha para PlayStation, Xbox, Switch y PC

‘Croc 2: Kingdom of the Gobbos’ ya tiene fecha para PlayStation, Xbox, Switch y PC

‘The Boba Teashop: Refill¡ mezcla trabajo y horror psicológico en una tienda

Xbox Cloud Gaming dejará de funcionar en los televisores Samsung de 2020

‘Invincible VS’ inicia su temporada 2 con Angstrom Levy como nuevo luchador

REVIEW | La Hipótesis del Amor - Lili Reinhart y Tom Bateman en una nueva comedia romántica

DEPORTES

Boca Juniors recibirá a Unión con la idea de ganar para quedar a un punto de la cima de la Tabla Anual: hora, TV y probables formaciones

Boca Juniors recibirá a Unión con la idea de ganar para quedar a un punto de la cima de la Tabla Anual: hora, TV y probables formaciones

Independiente pierde con el líder Instituto en el inicio de la fecha 11 del Torneo Clausura

Antes de la clasificación de la Fórmula 1, Franco Colapinto tendrá la última práctica libre en Malasia: hora, TV y todo lo que hay que saber

La reacción de Lionel Messi por la goleada del CD Eldense de España después de haberse convertido en su nuevo propietario

El recibimiento a Zidane en el empate de Francia y los golazos de De Bruyne y Lewandoski: las perlitas de la Nations League