Danelik se quebró en llanto al hablar de su separación de Brian Sarmiento: "Necesito un psicólogo"

El llanto de Danelik tras su separación de Brain Sarmiento

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A tan solo días de confirmar su separación de Brian Sarmiento, Danelik atraviesa un momento de angustia y tristeza. La exparticipante de Gran Hermano se mostró afectada durante una transmisión en vivo en TikTok, donde habló de la necesidad de buscar ayuda psicológica y expresó el malestar que le provocó el final de la relación.

Durante el vivo, Danelik contó que considera necesario iniciar un proceso terapéutico. “Yo necesito ahí un psicólogo, porque si no empiezo, me va a ir peor, voy a estar peor”, sostuvo entre lágrimas ante sus seguidores.

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La influencer también se refirió a situaciones que, según dijo, se repiten en sus vínculos. “No entiendo por qué siempre me pasa esto, por qué repito estos patrones de mie.... Y siempre tiene que terminar todo para el orto”, expresó mientras recibía mensajes de apoyo de quienes seguían la transmisión.

Además, explicó que no quería preocupar a sus seres queridos debido a la distancia que los separa. “Todo el mundo desviviéndose porque esté bien y lo único que quería es respeto de la otra parte. No me respetaron una mie...”, afirmó.

Danelik contó cómo se siente tras su ruptura con Brian Sarmiento

La separación de Brian Sarmiento fue confirmada días atrás. Tras las declaraciones de Danelik, el exfutbolista también se refirió al tema en sus redes sociales.

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La angustia de la tucumana generó una ola de mensajes de apoyo entre sus seguidores. En ese contexto, Danelik expresó su deseo de sentirse acompañada: “Me gustaría tenerlos a todos juntos acá para que me den un abrazo”.

En medio de las repercusiones por la ruptura, Brian Sarmiento rompió el silencio a través de un video que publicó en sus historias de Instagram. El exfutbolista grabó el mensaje durante uno de sus entrenamientos, mientras se prepara para enfrentar a El Polaco en Párense de Manos IV, y pidió que no se alimentaran versiones sobre su vínculo con Danelik.

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Brian Sarmiento se pronunció sobre su separación de Danelik Galazán durante la preparación de su pelea frente a El Polaco en Párense de Manos IV (Video: Instagram)

Antes de hablar de la separación, Sarmiento se refirió a un aspecto personal que atraviesa en la previa del combate. El exjugador contó que su hija lo acompañará en la pelea y remarcó la importancia que tiene para él ese momento. “Mi hija, después de tanto tiempo, me va a acompañar”, expresó al comienzo del video.

Luego, destacó el apoyo que recibió de su expareja después de su salida de Gran Hermano y evitó hacer reproches. “Danelik es una gran persona. Me acompañó en todo este proceso que yo tuve después de salir de la casa. Fue la que se bancó los trapos cuando todo el mundo me hacía mierda”, afirmó. También aseguró que conserva “palabras de agradecimiento” y cariño hacia ella.

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Por último, Sarmiento sostuvo que esa sería su última intervención pública sobre el tema. “Es la última vez que voy a hablar de esto, para que dejen de hablar pelotudeces y de generar quilombo entre nosotros”, manifestó. El video concluyó con un saludo a sus seguidores y una referencia a la preparación física que mantiene para el combate.

Danelik manifestó en TikTok la necesidad de iniciar un proceso terapéutico tras confirmar su separación de Brian Sarmiento

El conflicto se había profundizado antes de ese mensaje, cuando Sarmiento habló de la ruptura en Los Profesionales con Flor, el ciclo de El Nueve. En esa entrevista, atribuyó el final del vínculo a diferencias en la forma de proyectar el futuro y sostuvo que la relación ya no transitaba un momento de conexión afectiva. “Ya no conectábamos mucho a través del amor y lo mejor es, antes de hacerse daño, estar cada uno por su lado”, explicó. También descartó que los 13 años de diferencia entre ambos hubieran sido determinantes en la separación.

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Las palabras del exfutbolista provocaron la reacción de Danelik Galazán, quien utilizó sus redes sociales para expresar su malestar. La exparticipante de Gran Hermano: Generación Dorada, emitido por Telefe, publicó una imagen de recuerdos y fotografías rotas sobre el piso. Junto a la publicación, dejó un mensaje en el que cuestionó a quien había sido su pareja: “Se puede ser todo en esta vida, pero ser falso con uno mismo, no. De verdad, me rompió el corazón la persona que me decía que me amaba. Una banda”.

Más tarde, la influencer amplió su descargo en X y vinculó su enojo con las declaraciones televisivas. “Si buscaba hacerme doler, lo está logrando”, escribió. En el mismo mensaje, cuestionó que, según su versión, Sarmiento le hubiera pedido mantener el respeto entre ambos antes de hablar públicamente sobre la relación. “Primero me decís que nos respetemos y después salís a hablar cosas en la tele. Me quiere dar vuelta todo, como que yo soy la loca que interpreta mal las cosas”, sostuvo.

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En un vivo de TikTok, Galazán reconoció que la exposición de la ruptura la afectó y lamentó algunas reacciones que tuvo en medio del enojo. “Por el enojo que tenía actué e hice todas esas cosas que no tenía ganas de hacer”, afirmó. Además, había anticipado en X que no quería dar entrevistas ni participar de programas mientras atravesaba el momento: “No estoy bien y de ánimos ni les cuento, no quiero salir de casa”.