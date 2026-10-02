Cuba

El zoológico nacional de Cuba cerró sin agua ni electricidad para 1,500 animales, la imagen que resume el colapso de septiembre

Un informe del Observatorio Cubano de Conflictos registró 689 eventos en un mes marcado por apagones masivos, desabastecimiento y un aumento del 36% en actos represivos contra la población

El zoológico de Cuba suspendió las visitas sin informar una fecha de reapertura ni un plan durante el cierre./ (Periódico Cubano)
El zoológico de Cuba suspendió las visitas sin informar una fecha de reapertura ni un plan durante el cierre./ (Periódico Cubano)
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El Parque Zoológico Nacional de Cuba cerró sus puertas por tiempo indefinido en septiembre, sin electricidad ni agua para sostener a más de 1,500 animales. El cierre resume, mejor que cualquier otra cifra, el estado de un país donde los servicios básicos colapsaron en cadena durante el noveno mes del año.

El dato aparece en el informe mensual del Observatorio Cubano de Conflictos (OCC), organización que monitorea la situación política y social en la isla, que documentó 663 protestas, denuncias y expresiones críticas en septiembre.

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Un hombre rebusca en un vertedero durante un apagón en La Habana, el 7 de julio de 2026 (Yamil Lage/AFP)
Un hombre rebusca en un vertedero durante un apagón en La Habana, el 7 de julio de 2026 (Yamil Lage/AFP)

Si se suman 26 acciones de ayuda humanitaria surgidas desde la sociedad civil, el total llega a 689 eventos registrados en las 15 provincias de la isla y en la Isla de la Juventud.

El apagón del 18 de septiembre dejó sin luz a nueve millones de personas

El OCC identificó 475 eventos vinculados a derechos económicos y sociales, un 71.64% del total, frente a 188 hechos de represión y desafíos al Estado policial. Dentro de ese primer grupo, los servicios públicos concentraron 156 registros, el 23.53% del total mensual, con el sistema eléctrico como epicentro.

Varias personas se iluminan con sus teléfonos mientras juegan al dominó, al tiempo que arde en una calle de La Habana, Cuba, una hoguera provocada por los vecinos que protestaban contra los prolongados cortes de luz. (AP Foto/Ramón Espinosa)
Varias personas se iluminan con sus teléfonos mientras juegan al dominó, al tiempo que arde en una calle de La Habana, Cuba, una hoguera provocada por los vecinos que protestaban contra los prolongados cortes de luz. (AP Foto/Ramón Espinosa)

El 18 de septiembre ocurrió la octava desconexión total del Sistema Eléctrico Nacional del año. Una falla en líneas de transmisión de 220 kilovoltios entre Matanzas, Cienfuegos y Santa Clara provocó un apagón que, según la agencia EFE y el canal France 24, dejó sin electricidad a unos nueve millones de personas durante aproximadamente 32 horas.

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Más del 80% de las radiobases de telecomunicaciones colapsaron durante el corte, de acuerdo con el informe del observatorio. Tras el anuncio oficial de reconexión, residentes de al menos diez provincias permanecieron sin servicio durante más de 34 horas adicionales.

La Unión Eléctrica proyectó para el 26 de septiembre un déficit cercano a los 1,960 megavatios. La termoeléctrica Antonio Guiteras, en Matanzas, acumulaba al menos 17 interrupciones no programadas en lo que iba de 2026, con comunidades como Carbonera que pasaron semanas e incluso meses sin corriente por transformadores averiados y robos de aceite dieléctrico.

El apagón de septiembre no fue un hecho aislado sino la consecuencia de una red eléctrica al borde del colapso estructural. Interrumpió la refrigeración de medicamentos e insulina, impidió la esterilización de equipos médicos y dejó a pacientes con nebulizadores sin alternativa, mientras los cajeros automáticos y los pagos bancarios quedaron fuera de servicio en buena parte del país.

Crisis de agua en Cuba -
People transport containers of water in Havana, Wednesday, May 27, 2026. (AP Photo/Ramon Espinosa)

Familias pagan hasta 80,000 pesos por agua en pipas privadas

El desabastecimiento de agua se volvió persistente en La Habana y Santiago de Cuba. En La Pastorita, barrio de Marianao, los vecinos llevaban sin suministro desde enero, según el informe del observatorio.

Algunas familias pagaron entre 40.000 y 80.000 pesos (unos USD 52 a USD 103 al cambio informal) por pipas privadas para conseguir agua potable.

En Santiago de Cuba se repitió el mismo patrón: zonas sin servicio desde enero y ventas de agua a precios elevados, mientras en los hospitales los acompañantes debían caminar largas distancias para abastecerse.

A la falta de agua se sumó la escasez de gas licuado. Familias de varios municipios habaneros recurrieron a la leña y el carbón para cocinar, después de que CUPET anunciara interrupciones del gas manufacturado en siete municipios de la capital por una avería.

La gente pasa junto a un montón de basura en una calle del barrio de Centro Habana, en La Habana, el 13 de junio de 2026 (Pablo Porciuncula/AFP)
La gente pasa junto a un montón de basura en una calle del barrio de Centro Habana, en La Habana, el 13 de junio de 2026 (Pablo Porciuncula/AFP)

La basura se acumuló durante semanas en barrios de La Habana, Santa Clara, Las Tunas y Ciego de Ávila, con incendios en vertederos improvisados.

En la Isla de la Juventud, daños en los enlaces marítimos cortaron la telefonía móvil e internet, mientras varios sitios de ETECSA quedaron fuera de servicio por falta de combustible o electricidad. El informe del observatorio denuncia además que los ocho radares meteorológicos nacionales permanecían apagados en plena temporada ciclónica.

La Guiteras acumula 17 averías y no recibe mantenimiento capital desde 2010

La crisis energética no se detuvo con el cierre de septiembre. El director técnico de la planta Antonio Guiteras, el ingeniero Elmer García Romero, estimó que la central podría reconectarse al sistema nacional ese sábado, luego de que una nueva avería en el recalentador de alta temperatura obligara a sustituir tuberías y realizar pruebas metalográficas e hidráulicas.

Cuba convirtió contenedores marítimos en centros de carga y cocina comunitaria en Guantánamo para enfrentar los apagones prolongados. REUTERS/Claudia Daut (CUBA)
Cuba convirtió contenedores marítimos en centros de carga y cocina comunitaria en Guantánamo para enfrentar los apagones prolongados. REUTERS/Claudia Daut (CUBA)

La Guiteras había logrado sincronizarse brevemente el 27 de septiembre con unos 150 megavatios, pero volvió a salir de servicio horas después. Técnicos de la planta reconocen que la solución definitiva exigiría una parada de 180 días para reemplazar alrededor de 500 tubos, algo que las autoridades no han podido ejecutar.

Cuba comenzó octubre con apagones persistentes. La Habana registraba 267 megavatios afectados y 100 circuitos de distribución interrumpidos el jueves pasado, mientras la Unión Eléctrica pronosticaba un déficit de 1,940 megavatios en el horario pico para el primer día del mes.

La inflación llegó a 25% mientras se propagan el dengue y la chikungunya

La crisis de servicios convive con un deterioro económico y sanitario más amplio. La inflación interanual alcanzó el 25.19% en agosto, según la Oficina Nacional de Estadística e Información, en un contexto de erosión del poder adquisitivo y depreciación del peso cubano.

El Ministerio de Salud Pública cubano alertó sobre el avance del dengue y la chikungunya, además de un aumento de enfermedades diarreicas agudas, hepatitis e infecciones respiratorias vinculadas a las fallas en el saneamiento y el tratamiento de aguas residuales.

El propio informe del observatorio documentó, dentro de su serie histórica comparable, un repunte del 36% en los actos represivos durante septiembre, con detenciones de activistas y vigilancia sobre periodistas independientes.

Las protestas presenciales bajaron a 26 casos frente a los 33 de agosto, un descenso que el OCC atribuye al agotamiento de una población que destina cada vez más tiempo a conseguir alimentos, agua y transporte antes que a manifestarse en la calle.

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