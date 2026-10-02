Honduras

Honduras: Corte ratifica formal procesamiento contra exgerente de Koriun, Iván Velásquez

La Corte de Apelaciones confirmó el procesamiento y las medidas cautelares contra los principales imputados en el caso Koriun Inversiones.

Iván Abad Velásquez Castro, exgerente de Koriun Inversiones, continuará bajo prisión preventiva tras la ratificación de su procesamiento. (Foto: Archivo / Redes sociales)
Iván Abad Velásquez Castro, exgerente de Koriun Inversiones, continuará bajo prisión preventiva tras la ratificación de su procesamiento. (Foto: Archivo / Redes sociales)
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La Corte de Apelaciones en materia de Criminalidad Organizada, Medioambiente y Corrupción ratificó el auto de formal procesamiento contra el exgerente de Koriun Inversiones, Iván Abad Velásquez Castro, informó este viernes el portavoz de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Carlos Silva.

El funcionario explicó que el tribunal de alzada declaró no ha lugar los agravios planteados por los equipos de defensa de los imputados dentro del proceso judicial relacionado con Koriun Inversiones.

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Con esta resolución, queda confirmado el auto de formal procesamiento dictado contra Velásquez Castro, quien continuará enfrentando el proceso bajo la medida de prisión preventiva.

Según detalló Silva, al exgerente se le supone responsable de los delitos de lavado de activos, desobediencia, tenencia ilegal de arma de fuego y municiones de uso prohibido y permitido, y asociación para delinquir.

Carlos Silva, portavoz de la Corte Suprema de Justicia, informó sobre la resolución emitida por el tribunal de alzada. (Foto: Redes sociales)
Carlos Silva, portavoz de la Corte Suprema de Justicia, informó sobre la resolución emitida por el tribunal de alzada. (Foto: Redes sociales)

“Se confirma el auto de formal procesamiento que le fue dictado a Iván Abad Veláquez Castro”, señaló el portavoz de la CSJ al informar sobre la resolución de la Corte de Apelaciones.

La resolución también alcanza a otros de los señalados dentro del caso Koriun. Silva indicó que la Corte de Apelaciones confirmó el auto de formal procesamiento y las medidas cautelares impuestas desde la audiencia inicial a Marcos Abel Villeda Galdámez y Juan Carlos García Ríos.

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Ambos son procesados por los delitos de lavado de activos y asociación para delinquir y deberán continuar sujetos a las medidas cautelares establecidas por el órgano jurisdiccional.

El portavoz judicial también informó sobre la situación de Kefi Esmeralda Gavarrete Sánchez, a quien se le supone responsable de los delitos de lavado de activos y asociación para delinquir.

Ministerio Público Honduras
Kefi Esmeralda Gavarrete Sánchez continuará el proceso en libertad bajo medidas cautelares distintas a la prisión preventiva. (Foto: Ministerio Público Honduras)

En su caso, la Corte confirmó tanto el auto de formal procesamiento como las medidas cautelares distintas a la prisión preventiva que habían sido dictadas por el Juzgado de Letras en materia de Criminalidad Organizada.

De acuerdo con Silva, Gavarrete Sánchez continuará enfrentando el proceso en libertad, debido a su condición de posnatal, la cual fue acreditada durante una revisión de medidas.

Entre las disposiciones que deberá cumplir se encuentran el arresto domiciliario, sometimiento a vigilancia, prohibición de abandonar el territorio determinado y restricción para concurrir a determinados lugares.

También tiene prohibida la comunicación bajo los términos establecidos por el juzgado y deberá mantener la caución rendida a favor del Estado.

Silva agregó que, hasta este viernes, las partes procesales no habían solicitado una nueva revisión de medidas cautelares para los imputados.

La Corte declaró no ha lugar los agravios presentados por los equipos de defensa de los imputados. (FOTO: La Prensa)
La Corte declaró no ha lugar los agravios presentados por los equipos de defensa de los imputados. (FOTO: La Prensa)

La declaración se produce después de que una petición anterior relacionada con la revisión de medidas fuera declarada sin lugar.

Con la ratificación de la Corte de Apelaciones, los procesados continuarán sujetos a las disposiciones judiciales establecidas para cada uno mientras avanza el proceso relacionado con Koriun Inversiones.

La decisión mantiene la prisión preventiva para Velásquez Castro y las medidas cautelares previamente establecidas para Villeda Galdámez, García Ríos y Gavarrete Sánchez, de acuerdo con la información proporcionada por el portavoz de la CSJ.

El caso continúa en la vía judicial, por lo que las personas señaladas mantienen su condición de imputadas dentro del proceso, mientras corresponde a los órganos jurisdiccionales determinar las responsabilidades que pudieran derivarse de los hechos investigados.

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