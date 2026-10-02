Fue una de las figuras del rugby, jugó contra Los Pumas y trabaja hasta 12 horas como camionero para mantener a su familia

Chris Vui enfrentó a Los Pumas en el Mundial de Francia 2023 y ahora atraviesa una nueva etapa lejos de los estadios

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Antes de convertirse en camionero, Chris Vui fue capitán de Samoa y un titular habitual en la segunda línea de Bristol Bears. El jugador construyó una carrera estable en el rugby profesional, con más de 100 partidos para el club inglés y la responsabilidad de representar a su selección en el Mundial de Francia 2023, donde también se enfrentó a Argentina. Había firmado un contrato por cuatro años con Bristol y atravesaba el mejor momento económico de su trayectoria. Esa vida, marcada por entrenamientos, partidos y respaldo profesional, quedó interrumpida por un control antidopaje positivo.

La sanción lo alejó de las canchas y lo obligó a reorganizar su vida familiar y laboral en Bristol. Recientemente, Vui brindó una entrevista para el medio Daily Mail y narró que sale de su casa a las 3:30 para empezar media hora más tarde en el depósito de camiones. Desde allí realiza su labor por distintas zonas de Inglaterra, en jornadas que pueden durar 12 horas. El contraste con la rutina que tenía como deportista es el centro de su presente: pasó de contar con horarios definidos, asistencia física y estabilidad contractual a conducir largas distancias para sostener a su familia.

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La noticia que cambió su carrera se produjo durante la Copa del Mundo. Vui se preparaba para liderar a Samoa en un encuentro frente a Japón cuando el entrenador Seilala Mapusua lo llamó a una reunión para comunicarle que un análisis había dado positivo de un control. El ex jugador explicó que la muestra se tomó en agosto de 2023 durante una concentración de su seleccionado y fuera de competición. Según Daily Mail, el test detectó 19-norandrosterona, un metabolito asociado con la nandrolona, una sustancia prohibida en el deporte.

La sanción antidopaje obligó al exinternacional samoano a reorganizar su vida (INPHO DanxSheridanx)

“Me habló de la prueba positiva”, recordó Vui a Daily Mail. “Estaba confundido, conmocionado. Pensé que era una broma. Pero su tono se puso más serio y me di cuenta de que estaba diciendo la verdad. Nunca había oído hablar de la droga. Estaba tratando de averiguar de dónde diablos podría haber venido. Mi pensamiento inicial era que tenía que haber habido algún tipo de error. Me sentí perdido de inmediato”. El jugador fue enviado a Bristol a la mañana siguiente y comenzó entonces un proceso legal que todavía no concluyó.

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Vui siempre negó haber ingerido una sustancia prohibida de manera consciente. “Cuando estoy en Samoa, generalmente hago una dieta pescetariana porque la carne puede tener bastante grasa y es de mala calidad. Pero para ese campamento, me aconsejaron que el uso de suplementos ayudaría. Los niveles de medicamentos fueron consistentes con la contaminación cruzada del suplemento porque eran pequeños. Creo que la prueba positiva vino de los suplementos”, sostuvo el ex internacional para Daily Mail. Además explicó: “No tomé una sustancia prohibida”.

World Rugby suspendió a Vui el 27 de septiembre de 2023. El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) ratificó en julio una pena de cuatro años, por lo que el ex segunda línea no podrá volver a jugar hasta junio de 2027. El medio inglés también señaló que el rugbier cuestionó que la notificación del positivo llegara 57 días después de la toma de la muestra. De acuerdo con su relato, ese retraso le impidió examinar los suplementos que había consumido, ya que cuando recibió el aviso ya no disponía de ellos.

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Vui fue capitán de Samoa antes de la inesperada sanción de cuatro años (Reuters/Paul Burrows)

El jugador pidió que se analizara una muestra B y reunió otros elementos para respaldar su defensa. Entre ellos, figuran una prueba voluntaria de detector de mentiras y análisis de cabello y uñas. Nada de eso modificó la decisión tomada por World Rugby y luego confirmada por el TAS. Chris Vui aseguró que ya destinó cientos de miles de libras a los honorarios de abogados.

La suspensión tuvo consecuencias emocionales que el jugador relató sin ocultar la gravedad del período que atravesó. “Acabo de firmar un contrato de cuatro años con Bristol y era la mayor cantidad de dinero en el que había estado. De repente, boom. Todo se ha ido. Todavía tenía una hipoteca, responsabilidades familiares y responsabilidades de donde vengo. Los honorarios legales no son baratos. Quieres conseguir los mejores abogados. Había depresión y ansiedad en público porque nadie sabía dónde estaba”, reveló Vui.

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Su esposa Karen, sus padres Seta y Kay, el entrenador de Bristol Pat Lam y la Asociación de Jugadores de Rugby fueron parte de la red de apoyo que mencionó. La llegada de su hijo Cole también representó un momento de alivio para una familia que ya incluía a su hija Kaylen.

Chris Vui intenta mantener su preparación física mientras trabaja como camionero (INPHO DanxSheridanx)

“Cuando eres un atleta profesional, se te da todo en un plato. Es una vida privilegiada y cuando todos esos privilegios se quitan, de repente, estás en el mundo real. He tenido que dejar de lado mi orgullo y encontrar un trabajo para alimentar a mi familia”, afirmó Vui. El nuevo empleo también le presentó dificultades para mantener hábitos físicos y alimentarios similares a los que tenía como deportista de elite. El ex jugador describió: “No es el estilo de vida más saludable. La dieta de un conductor de camión es todo azúcar: gaseosa, pasteles, empanadas y patatas fritas. He tratado de mantenerme disciplinado y he empezado a correr”.

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El ex capitán de Samoa prepara además un proyecto audiovisual llamado Spiked. La película buscará exponer los riesgos de la contaminación cruzada en suplementos y advertir que no todos los productos comercializados para atletas reciben controles por lote, según explicó. Chris Vui retiró de su casa recuerdos de su etapa profesional. “En el pasado, si he pensado demasiado en dónde estaba y dónde estoy ahora, me ha enviado a una espiral”, confesó. “Si te detienes en esas cosas, puede devorarte. Siempre me arrepentiré un poco si mi tiempo en el rugby no termina en mis términos. No puedo simplemente rendirme”.

A pesar de todo, mantiene la intención de regresar: considera que todavía puede competir a un nivel alto cuando termine la sanción y asegura que extraña el rugby. “Creo en el deporte limpio y en la lucha contra el dopaje. Hay algunos que eligen hacer trampa, pero yo no lo hice”, manifestó el exjugador y aseguró: “Sé que será difícil, ya que he estado fuera durante muchos años, pero sigo pensando que puedo jugar a un alto nivel. Extraño el rugby”.

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