Honduras endurece controles para la venta de cemento: estas son las nuevas reglas

El nuevo reglamento técnico para el cemento entrará en vigor en Honduras el próximo 6 de octubre. (Foto: TNH)

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La Secretaría de Desarrollo Económico (SDE) anunció nuevas disposiciones para regular la venta de cemento en Honduras, como parte de un reglamento técnico que entrará en vigor el próximo 6 de octubre y que establecerá controles sobre la calidad, seguridad, registro, certificación, etiquetado, almacenamiento y comercialización del producto.

La normativa busca establecer condiciones técnicas uniformes para todos los participantes del mercado, tanto productores nacionales como empresas importadoras, con el objetivo de garantizar que el cemento que llegue a los consumidores hondureños cumpla con determinados estándares de calidad y seguridad.

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El ministro de Desarrollo Económico, Eddy Ordóñez, aseguró que la entrada en vigencia del reglamento no representa el cierre del mercado hondureño para los productos extranjeros. Según explicó, las nuevas disposiciones serán aplicadas sin importar el país de origen del cemento.

“En Honduras no se cierra el mercado; se le cierra la puerta al cemento sin garantía”, afirmó el funcionario al explicar el alcance de la medida.

La normativa establece nuevos requisitos para el registro, certificación y comercialización de cemento en el país. (Foto: Imagen generada con IA)

Como parte del proceso de implementación, la Dirección General de Protección al Consumidor (DGPC) ya otorgó 15 registros correspondientes a diferentes productos fabricados o comercializados por tres empresas: Argos Honduras, Cementos del Norte (CENOSA) e Inversiones Cementeras de Centroamérica (Duracem).

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De acuerdo con la SDE, estos registros tendrán una vigencia de cinco años, por lo que los productos autorizados podrán continuar participando en el mercado mientras cumplan las condiciones establecidas en la normativa.

Las autoridades también realizaron inspecciones en ocho bodegas pertenecientes a las empresas registradas. Durante estas verificaciones se revisaron 15 criterios relacionados con almacenamiento y seguridad, según informó la Secretaría de Desarrollo Económico.

La institución señaló que las inspecciones realizadas hasta ahora obtuvieron resultados conformes, como parte de las acciones previas a la entrada en vigencia del reglamento.

Uno de los principales cambios será la obligación de contar con el registro correspondiente para poder importar o comercializar cemento en territorio hondureño.

La Secretaría de Desarrollo Económico asegura que las nuevas reglas se aplicarán a productos nacionales y extranjeros. (Foto: Ekos Negocios)

A partir del 6 de octubre, los productos que no cuenten con dicho registro no podrán ingresar al mercado nacional.

La disposición también tendrá efectos sobre productos que se encuentren en tránsito, de acuerdo con lo informado por la SDE. La institución enfatizó que la medida será aplicada sin establecer diferencias en función del país de procedencia.

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Esto significa que tanto los productores nacionales como los importadores extranjeros deberán cumplir con los mismos requisitos técnicos para colocar sus productos en el mercado hondureño.

La SDE aclaró que el reglamento no establece un número limitado de empresas autorizadas. Por el contrario, las autoridades mantienen abierta la posibilidad de que nuevas compañías, nacionales o extranjeras, soliciten el registro de sus productos.

Para facilitar este proceso estarán disponibles dos modalidades de trámite: ordinaria y expedita. Ambas deberán cumplir con las mismas exigencias técnicas establecidas por la normativa.

Las autoridades buscan garantizar estándares de calidad y seguridad para el cemento comercializado en Honduras. (Foto: Shutterstock)

La diferencia estará relacionada con el procedimiento administrativo, pero no con los estándares que deberán demostrar los productos para obtener la autorización correspondiente.

Las autoridades sostienen que la aplicación de estas reglas permitirá avanzar hacia un mercado de cemento más ordenado, transparente y competitivo, al establecer criterios comunes para los diferentes participantes.

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El reglamento también busca fortalecer la información disponible para los consumidores. De acuerdo con la SDE, los compradores podrán conocer datos relacionados con el tipo de cemento, su registro y la fecha de fabricación.

La medida llega en un momento en que el cemento representa un insumo fundamental para la construcción, tanto para proyectos de infraestructura como para obras privadas y viviendas.

Con la entrada en vigor de la nueva normativa, las empresas deberán asegurarse de que los productos comercializados en Honduras cumplan con los requisitos establecidos.

La SDE otorgó 15 registros correspondientes a productos de tres empresas del sector cementero. (Foto: Ferrolan)

Al mismo tiempo, las autoridades tendrán la responsabilidad de mantener los procesos de inspección y verificación para comprobar que las disposiciones sean aplicadas.

La SDE indicó que el propósito central del reglamento es que todos los productos disponibles en el mercado cumplan con condiciones técnicas que permitan ofrecer mayores garantías a los consumidores, sin impedir la participación de empresas extranjeras que estén dispuestas a cumplir con las reglas hondureñas.

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A partir del 6 de octubre, el registro dejará de ser un procedimiento opcional para los productos alcanzados por la normativa y se convertirá en un requisito para su importación y comercialización en Honduras.