Honduras

Honduras endurece controles para la venta de cemento: estas son las nuevas reglas

El nuevo reglamento técnico para el cemento comercializado en Honduras entrará en vigor el 6 de octubre y establece requisitos obligatorios de registro, certificación, etiquetado, almacenamiento e importación.

El nuevo reglamento técnico para el cemento entrará en vigor en Honduras el próximo 6 de octubre. (Foto: TNH)
El nuevo reglamento técnico para el cemento entrará en vigor en Honduras el próximo 6 de octubre. (Foto: TNH)
Guardar

La Secretaría de Desarrollo Económico (SDE) anunció nuevas disposiciones para regular la venta de cemento en Honduras, como parte de un reglamento técnico que entrará en vigor el próximo 6 de octubre y que establecerá controles sobre la calidad, seguridad, registro, certificación, etiquetado, almacenamiento y comercialización del producto.

La normativa busca establecer condiciones técnicas uniformes para todos los participantes del mercado, tanto productores nacionales como empresas importadoras, con el objetivo de garantizar que el cemento que llegue a los consumidores hondureños cumpla con determinados estándares de calidad y seguridad.

PUBLICIDAD

El ministro de Desarrollo Económico, Eddy Ordóñez, aseguró que la entrada en vigencia del reglamento no representa el cierre del mercado hondureño para los productos extranjeros. Según explicó, las nuevas disposiciones serán aplicadas sin importar el país de origen del cemento.

“En Honduras no se cierra el mercado; se le cierra la puerta al cemento sin garantía”, afirmó el funcionario al explicar el alcance de la medida.

Muro de bloques de concreto gris con vigas de acero, andamios de madera, sacos de cemento y una carretilla en una obra al aire libre.
La normativa establece nuevos requisitos para el registro, certificación y comercialización de cemento en el país. (Foto: Imagen generada con IA)

Como parte del proceso de implementación, la Dirección General de Protección al Consumidor (DGPC) ya otorgó 15 registros correspondientes a diferentes productos fabricados o comercializados por tres empresas: Argos Honduras, Cementos del Norte (CENOSA) e Inversiones Cementeras de Centroamérica (Duracem).

PUBLICIDAD

De acuerdo con la SDE, estos registros tendrán una vigencia de cinco años, por lo que los productos autorizados podrán continuar participando en el mercado mientras cumplan las condiciones establecidas en la normativa.

Las autoridades también realizaron inspecciones en ocho bodegas pertenecientes a las empresas registradas. Durante estas verificaciones se revisaron 15 criterios relacionados con almacenamiento y seguridad, según informó la Secretaría de Desarrollo Económico.

La institución señaló que las inspecciones realizadas hasta ahora obtuvieron resultados conformes, como parte de las acciones previas a la entrada en vigencia del reglamento.

Uno de los principales cambios será la obligación de contar con el registro correspondiente para poder importar o comercializar cemento en territorio hondureño.

El despacho alcanzó en julio su mayor nivel del año, acompañado por un avance en la producción de cemento y clínker y un mayor consumo energético de la industria
La Secretaría de Desarrollo Económico asegura que las nuevas reglas se aplicarán a productos nacionales y extranjeros. (Foto: Ekos Negocios)

A partir del 6 de octubre, los productos que no cuenten con dicho registro no podrán ingresar al mercado nacional.

La disposición también tendrá efectos sobre productos que se encuentren en tránsito, de acuerdo con lo informado por la SDE. La institución enfatizó que la medida será aplicada sin establecer diferencias en función del país de procedencia.

Esto significa que tanto los productores nacionales como los importadores extranjeros deberán cumplir con los mismos requisitos técnicos para colocar sus productos en el mercado hondureño.

La SDE aclaró que el reglamento no establece un número limitado de empresas autorizadas. Por el contrario, las autoridades mantienen abierta la posibilidad de que nuevas compañías, nacionales o extranjeras, soliciten el registro de sus productos.

Para facilitar este proceso estarán disponibles dos modalidades de trámite: ordinaria y expedita. Ambas deberán cumplir con las mismas exigencias técnicas establecidas por la normativa.

Cement,Trucks,In,The,Construction,Area,Are,Pouring,Cement.
Las autoridades buscan garantizar estándares de calidad y seguridad para el cemento comercializado en Honduras. (Foto: Shutterstock)

La diferencia estará relacionada con el procedimiento administrativo, pero no con los estándares que deberán demostrar los productos para obtener la autorización correspondiente.

Las autoridades sostienen que la aplicación de estas reglas permitirá avanzar hacia un mercado de cemento más ordenado, transparente y competitivo, al establecer criterios comunes para los diferentes participantes.

El reglamento también busca fortalecer la información disponible para los consumidores. De acuerdo con la SDE, los compradores podrán conocer datos relacionados con el tipo de cemento, su registro y la fecha de fabricación.

La medida llega en un momento en que el cemento representa un insumo fundamental para la construcción, tanto para proyectos de infraestructura como para obras privadas y viviendas.

Con la entrada en vigor de la nueva normativa, las empresas deberán asegurarse de que los productos comercializados en Honduras cumplan con los requisitos establecidos.

Según el informe técnico Avance Coyuntural de la Actividad Económica del INEI, el mayor consumo de cemento estuvo impulsado por las obras de vivienda e infraestructura desarrolladas por el sector privado.
La SDE otorgó 15 registros correspondientes a productos de tres empresas del sector cementero. (Foto: Ferrolan)

Al mismo tiempo, las autoridades tendrán la responsabilidad de mantener los procesos de inspección y verificación para comprobar que las disposiciones sean aplicadas.

La SDE indicó que el propósito central del reglamento es que todos los productos disponibles en el mercado cumplan con condiciones técnicas que permitan ofrecer mayores garantías a los consumidores, sin impedir la participación de empresas extranjeras que estén dispuestas a cumplir con las reglas hondureñas.

A partir del 6 de octubre, el registro dejará de ser un procedimiento opcional para los productos alcanzados por la normativa y se convertirá en un requisito para su importación y comercialización en Honduras.

Temas Relacionados

HondurasSDESecretaria de Desarrollo EconómicoPrecio cementonuevas reglasventa de cemento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Más de 4 mil personas quedan afectadas por inundaciones tras crecida del río Goascorán en Honduras

Más de 4,000 personas de 16 comunidades permanecen afectadas por las inundaciones provocadas por la crecida del río Goascorán en la Costa de los Amates, municipio de Alianza, departamento de Valle, donde varias localidades enfrentan dificultades para movilizarse y abastecerse.

Más de 4 mil personas quedan afectadas por inundaciones tras crecida del río Goascorán en Honduras

Honduras: Fiscalía formaliza acusación contra Adán Fúnez por asesinato del ambientalista Juan López

El Ministerio Público formalizó este jueves la acusación contra el exalcalde de Tocoa, Colón, Adán Fúnez Martínez, a quien señala como presunto responsable del asesinato del ambientalista y regidor municipal Juan Antonio López, ocurrido en septiembre de 2024.

Honduras: Fiscalía formaliza acusación contra Adán Fúnez por asesinato del ambientalista Juan López

CAF aprueba préstamo de $177 millones para ampliar la red eléctrica de Honduras

El financiamiento permitirá construir unos 150 kilómetros de líneas de transmisión, dos nuevas subestaciones y obras complementarias que beneficiarán directamente a unos 865 mil habitantes.

CAF aprueba préstamo de $177 millones para ampliar la red eléctrica de Honduras

Honduras: la UNAH entre las 190 mejores de América Latina

La Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) mejoró su posición en la edición 2027 del QS World University Rankings para América Latina y el Caribe

Honduras: la UNAH entre las 190 mejores de América Latina

Asfura anuncia compra de un hospital y equipo de alta tecnología para detectar cáncer en Honduras

El presidente Nasry Asfura anunció la compra de un hospital en funcionamiento para descongestionar el Hospital Escuela y adelantó que viajará a Houston para avanzar en la adquisición de un moderno equipo para la detección temprana del cáncer.

Asfura anuncia compra de un hospital y equipo de alta tecnología para detectar cáncer en Honduras

TECNO

Así funciona el algoritmo del MIT que podría hacer más segura a la IA

Así funciona el algoritmo del MIT que podría hacer más segura a la IA

La más reciente actualización de Windows 11 podría reducir el uso de memoria RAM

Basta un correo electrónico para engañar a un agente de IA, según investigadores

Cajas de todo el mundo llegan a las Apple Store con el mensaje: “No abrir hasta el 8 de octubre”

Del sueño de volar a un prototipo real: cómo es el dron tripulado creado por estudiantes argentinos que busca revolucionar la movilidad aérea

ENTRETENIMIENTO

Billy Joel habla de su enfermedad cerebral a los 77 años: “Suena mucho peor de lo que realmente es”

Billy Joel habla de su enfermedad cerebral a los 77 años: “Suena mucho peor de lo que realmente es”

Se casó Annie Knight, la estrella de OnlyFans famosa por su maratón sexual con más de 500 hombres en un día

El hermano y doble de cuerpo de Paul Walker descartó su regreso como Brian O’Conner en la saga: “Tuvo un final hermoso”

Tierras agotadas, una escuela local y 13 años plantando árboles: así es la reserva de Brian May en Dorset

Karol G lleva “Tropitour” a Miami por dos noches: estos son los horarios y detalles de sus conciertos

MUNDO

Un voluntario y una arqueóloga descubrieron en Escocia uno de los monasterios medievales más importantes de Gran Bretaña

Un voluntario y una arqueóloga descubrieron en Escocia uno de los monasterios medievales más importantes de Gran Bretaña

La Policía de Londres acusó a dos iraníes de preparar un atentado terrorista contra la comunidad judía de Manchester

Un estudio del MIT anticipó para 2050 una posible crisis alimentaria y energética en varias regiones del planeta

Sostuvo el peso de un caballo en una sentadilla contra la pared y rompió un récord Guinness: “Cada segundo se convierte en una batalla mental”

Un incendio lo devastó en 1859, pero logró guardar 500 años de historia danesa: así es el Palacio de Frederiksborg