La inesperada propuesta de Ruben Insua para que Lionel Messi no se retire de la selección argentina: “Yo creo que se puede”

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Ruben Darío Insua pidió una movilización de los hinchas y del mundo del fútbol para intentar convencer a Lionel Messi de que extienda su recorrido con la selección argentina hasta el Mundial 2030. El actual entrenador de San Lorenzo formuló el planteo durante su conferencia de prensa previa al partido ante Defensa y Justicia por el Torneo Clausura, con la despedida del capitán cada vez más cerca.

La iniciativa de Insua apunta a que Messi revierta la decisión de dejar el seleccionado nacional después de su próximo encuentro ante Benín, en el Monumental. El técnico de 65 años sostuvo: “Habría que hacer una manifestación generalizada a ver si lo podemos convencer para que juegue el Mundial 2030. Sería bueno que se despida con Argentina campeón del mundo”.

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El Gallego Insua fundamentó su pedido en el nivel que Messi mostró durante la reciente Copa del Mundo. “Yo creo que se puede, viendo cómo jugó la última con 39 años. Tendríamos que hacer todos un esfuerzo, entre los hinchas y todos los que somos parte del mundo del fútbol”, afirmó el entrenador, quien consideró que el rendimiento del astro argentino permite imaginar una prolongación de su ciclo.

Rubén Darío Insúa quiere convencer a Lionel Messi de seguir jugando luego de su actuación en el Mundial (Foto: FOTOBAIRES)

El entrenador también explicó que sigue habitualmente los partidos de Inter Miami y que, desde su mirada, el paso del tiempo no modificó la incidencia de Messi dentro del campo. “Yo prendo la TV, veo al Inter Miami y es el mismo Messi de hace 4, 5 o 10 años. Estaría bueno que se retire del fútbol siendo campeón del mundo”, expresó el técnico de San Lorenzo al sostener la idea de que el futbolista todavía conserva condiciones para competir al máximo nivel.

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El entrenador recordó, además, la actuación de Argentina en el último Mundial y cuestionó la modificación aplicada por la FIFA al formato de la competencia. “Viene de hacer un mundial extraordinario con la Selección. La selección jugó 8 partidos y ganó 7. Tendríamos que habernos enojado con la FIFA por haberle agregado más equipos porque antes eran 7 los partidos para salir campeón del mundo”, señaló Insua al referirse al recorrido del conjunto nacional.

En paralelo, Messi ya llegó a Argentina para afrontar su último compromiso con la Albiceleste. El avión privado del capitán aterrizó el viernes por la mañana en Rosario y el futbolista viajó acompañado por sus hijos, su esposa Antonela Roccuzzo y su madre, Celia.

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El rosarino de 39 años comunicó a finales de agosto su retiro de la selección argentina después del Mundial disputado este año. La decisión fue anunciada mediante una carta emotiva, luego de que el equipo nacional alcanzara el subcampeonato tras la derrota ante España.

Messi arribó al país después de jugar los 90 minutos con Inter Miami en la derrota del miércoles 28 de septiembre por la MLS. En ese encuentro convirtió un gol de tiro libre, antes de los amistosos programados para la ventana internacional.

La llegada anticipada dejó abierta la posibilidad de que el capitán se acerque este sábado al estadio Monumental para acompañar a sus compañeros frente a Burkina Faso. El partido no contempla su participación dentro del campo, aunque su presencia en la tribuna o en el entorno del plantel sería una posibilidad distinta a la prevista en la planificación inicial.

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El cronograma contempla que Messi se incorpore a la concentración el domingo, una vez terminado el amistoso ante Burkina Faso. La modificación en su arribo se produjo después de la victoria 4-0 de Argentina frente a Bolivia en Córdoba y antes del encuentro que marcará su despedida. La planificación oficial establece que el martes 6 de octubre Messi disputará su partido 208 y último con la camiseta argentina ante Benín en el Monumental.