Así están las posiciones del Clausura y la Tabla Anual con la clasificación a las copas internacionales en disputa

A falta de seis jornadas para cerrar la fase regular del Torneo Clausura, todas las tablas están que arden. Muchos equipos aspiran a quedarse con el primer lugar en la Tabla Anual, que otorga boletos para las copas internacionales, mientras que otros lo hacen por la permanencia (en esa mencionada y en la de promedios) y otros luchan por ubicarse entre los primeros ocho de cada zona para disputar los octavos de final de los playoffs.
La undécima jornada se abre este viernes con tres enormes partidos: Independiente cayí 4-1 ante el puntero de la Zona A, Instituto, en Avellaneda, Independiente Rivadavia (líder de la Anual) recibe a Gimnasia y Esgrima La Plata en Mendoza y Boca se mide frente a Unión de Santa Fe en la Bombonera. Todos son encuentros definitorios pensando en la puja por los anteriormente mencionados ítems. En cuanto a la zona baja, Estudiantes de Río Cuarto y Aldosivi buscan el milagro y la salvación (descenderá un equipo por promedios y otro por Tabla Anual), mientras que Banfield, Sarmiento de Junín y Deportivo Riestra no pueden dormirse en los laureles.
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A día de hoy, a la Libertadores 2027 irían Belgrano de Córdoba (campeón del Apertura), el campeón del Clausura, el campeón de la Copa Argentina (Boca, Banfield, Atlético Tucumán o Platense) e Independiente Rivadavia, Vélez y Boca por Tabla Anual. Si el Xeneize ganara la Copa Argentina y quedara entre los primeros tres de la general 2026, a la Copa se clasificaría el subcampeón de la Copa Argentina. Por su parte, hoy en zona de Sudamericana 2027 están Argentinos Juniors, Rosario Central, Instituto de Córdoba, Gimnasia La Plata, River y Estudiantes de La Plata.
AGENDA FECHA 11 - TORNEO CLAUSURA 2026
- Viernes 2 de octubre
Independiente 1-4 Instituto de Córdoba
EN JUEGO - Independiente Rivadavia-Gimnasia La Plata
EN JUEGO - Boca-Unión de Santa Fe
- Sábado 3 de octubre
14:45 Defensa y Justicia-San Lorenzo
17:00 Atlético Tucumán-Barracas Central
17:00 Newell’s-Lanús
- Domingo 4 de octubre
14:45 Huracán-Aldosivi
17:00 Talleres-Belgrano
19:15 Argentinos Juniors-Tigre
21:30 Estudiantes de Río Cuarto-Racing
- Lunes 5 de octubre
16.45 Deportivo Riestra-Central Córdoba
19:00 Vélez-Platense
19:00 Estudiantes de La Plata-Gimnasia de Mendoza
21:15 Banfield-Rosario Central
- Miércoles 14 de octubre
19:00 Sarmiento-River
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