Así están las posiciones del Clausura y la Tabla Anual con la clasificación a las copas internacionales en disputa

Se disputa la clasificación a las copas internacionales y el descenso (REUTERS/Nathalia Aguilar)

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A falta de seis jornadas para cerrar la fase regular del Torneo Clausura, todas las tablas están que arden. Muchos equipos aspiran a quedarse con el primer lugar en la Tabla Anual, que otorga boletos para las copas internacionales, mientras que otros lo hacen por la permanencia (en esa mencionada y en la de promedios) y otros luchan por ubicarse entre los primeros ocho de cada zona para disputar los octavos de final de los playoffs.

La undécima jornada se abre este viernes con tres enormes partidos: Independiente cayí 4-1 ante el puntero de la Zona A, Instituto, en Avellaneda, Independiente Rivadavia (líder de la Anual) recibe a Gimnasia y Esgrima La Plata en Mendoza y Boca se mide frente a Unión de Santa Fe en la Bombonera. Todos son encuentros definitorios pensando en la puja por los anteriormente mencionados ítems. En cuanto a la zona baja, Estudiantes de Río Cuarto y Aldosivi buscan el milagro y la salvación (descenderá un equipo por promedios y otro por Tabla Anual), mientras que Banfield, Sarmiento de Junín y Deportivo Riestra no pueden dormirse en los laureles.

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A día de hoy, a la Libertadores 2027 irían Belgrano de Córdoba (campeón del Apertura), el campeón del Clausura, el campeón de la Copa Argentina (Boca, Banfield, Atlético Tucumán o Platense) e Independiente Rivadavia, Vélez y Boca por Tabla Anual. Si el Xeneize ganara la Copa Argentina y quedara entre los primeros tres de la general 2026, a la Copa se clasificaría el subcampeón de la Copa Argentina. Por su parte, hoy en zona de Sudamericana 2027 están Argentinos Juniors, Rosario Central, Instituto de Córdoba, Gimnasia La Plata, River y Estudiantes de La Plata.

AGENDA FECHA 11 - TORNEO CLAUSURA 2026

Viernes 2 de octubre

Independiente 1-4 Instituto de Córdoba

EN JUEGO - Independiente Rivadavia-Gimnasia La Plata

EN JUEGO - Boca-Unión de Santa Fe

Sábado 3 de octubre

14:45 Defensa y Justicia-San Lorenzo

17:00 Atlético Tucumán-Barracas Central

17:00 Newell’s-Lanús

Domingo 4 de octubre

14:45 Huracán-Aldosivi

17:00 Talleres-Belgrano

19:15 Argentinos Juniors-Tigre

21:30 Estudiantes de Río Cuarto-Racing

Lunes 5 de octubre

16.45 Deportivo Riestra-Central Córdoba

19:00 Vélez-Platense

19:00 Estudiantes de La Plata-Gimnasia de Mendoza

21:15 Banfield-Rosario Central

Miércoles 14 de octubre

19:00 Sarmiento-River