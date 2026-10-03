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Así será Dale Match, el nuevo programa de Tinelli en Infobae: "Vamos a cerrar el día con una sonrisa"

El conductor debuta el 13 de octubre en Infobae en Vivo con un ciclo nocturno de humor, actualidad y entretenimiento, que recupera el espíritu de Videomatch con un panel de figuras del streaming y la televisión y muchas sorpresas

Dale Match - Marcelo Tinelli
Marcelo Tinelli con parte del panel de Dale Match: Diego Castro, Anita Martínez, Carito Müller y Baulo (crédito: Jaime Olivos)
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Marcelo Tinelli no le teme a las convenciones. “Martes 13 hicimos treinta y cinco años de programas y nos fue bárbaro”, dijo el conductor entre risas al contar que eligió esa fecha para el debut de su nuevo ciclo. Así que desde el martes 13 de octubre, cuando termine el programa de Marcelo Aziz en el canal de stream de Infobae, y suene algún hit del rock nacional, comenzará Dale Match: un ciclo de entretenimiento, humor y actualidad que irá de lunes a jueves a partir de las 21 horas, y cerrará la programación diaria de Infobae en Vivo.

El nombre combina dos referencias que Tinelli explicó en una charla con Teleshow: el “Dale” que define su manera de encarar los proyectos, y el “Match”, que asocia a un momento de la cultura popular argentina ligado al humor televisivo. “El ‘dale’ me parece que tiene que ver con nosotros. Y el ‘match’ linkea mucho a la gente a un momento donde estaba bien, donde la pasaba bien, donde había un momento de humor, un momento de reunión en familia”, explicó. La combinación también remite, de forma directa, a Videomatch, el ciclo que condujo durante décadas en la televisión abierta. Y hay una definición suya que resume la filosofía del ciclo: “El rey es el contenido. Puede ser del año 1990 o de anoche. ¿Dónde lo ponés? Eso es lo que cambia”. El objetivo, dijo, es tan simple como concreto: “Vamos a cerrar el día con una sonrisa”.

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Dale Match - Marcelo Tinelli
Marcelo Tinelli con la escenografía de Dale Match (Crédito: Jaime Olivos)

El programa nació durante la cobertura del Mundial de Clubes

La idea de Dale Match tiene antecedentes concretos en el trabajo que Tinelli realizó con Infobae durante el último Mundial de Clubes. Lo que comenzó como contenido deportivo para redes fue incorporando imitaciones y humor hasta que, según el propio conductor, le recordó al Videomatch de sus comienzos. “Arrancamos con los highlights y después terminamos metiendo humor. Una cosa medio videomatchesca. Me hacía acordar al Videomatch del comienzo”, recordó.

Desde entonces, la idea de hacer un programa de cierre del día para Infobae quedó en pie. Tinelli señaló que el CEO y fundador del medio, Daniel Hadad, siempre mantuvo esa visión: “Daniel siempre tenía la idea de hacer el cierre del día. El deporte, fundamental, el deporte y el humor. Cerramos con una sonrisa la noche”. El conductor también hizo propia esa lógica: “Yo tengo muy incorporada la costumbre de ser el que cierra la transmisión. En Telefé yo cerraba. Termina un día a la una, otro a la una y cuarto. Hasta el switcher master nos decía ‘vamos a dormir’”, ríe.

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Dale Match - Marcelo Tinelli
Parte del panel: Diego Castro, Anita Martínez, Carito Müller y Baulo (Crédito: Jaime Olivos)

El panel reunirá figuras de la televisión y del streaming

El ciclo contará con un panel que Tinelli describió como una “orquesta”: Anita Martínez, Diego Castro, Carito Müller, Baulo y Pachu, este último dos veces por semana. Roberto Peña sumará imitaciones desde afuera de la mesa. “Somos cinco. Todos podemos ser conductores: puede ir el plano para allá, después para el otro costado. Si digo ‘voy al baño’, esto sigue”, describió Tinelli para diferenciar la dinámica del streaming de la televisión tradicional.

Sobre Martínez fue enfático: “Me parece una de las mejores comediantes. La miro y ya me río. Tiene el código, ese humor que puede joder. Me pega unas gastadas. Y tiene muchísimos personajes”. A Pachu lo eligió por una razón más instintiva: “Me hace reír mucho ya mirarlo”. Castro, conocido por su paso por Luzu TV, le genera una afinidad que Tinelli describió así: “Hablo con Diego como si nos conociéramos de toda la vida. Hay un acercamiento, una afinidad. Es una persona un poco más adulta que Baulo, hay dos mundos diferentes ahí”.

Sobre Müller, adelantó un seguimiento que el programa hará de cerca: “Está embarazada. Su objetivo en diciembre es ser mamá otra vez. Ya tenemos los ginecólogos detrás de ella”, dijo con humor. Y sobre Baulo —quien se prepara para una pelea de boxeo en el evento Párense de manos— anticipó: “Vamos a acompañarlo en la preparación. Ahí tenemos un tema: deporte, boxeo”. Tinelli lo descubrió siguiendo el ciclo de streaming de los Mernoschetti. “La rompían y me encantaba verlo. Lo miraba”, contó.

Dale Match - Marcelo Tinelli
Dale Match tendrá muchas secciones. La agenda del día pasada por el tamiz del humor (Crédito: Jaime Olivos)

Las secciones mezclan talento popular, cámaras ocultas y reacciones de archivo

Dale Match tendrá varias secciones. “30 segundos de fama” dará lugar a personas del público general que quieran mostrar una habilidad o protagonizar situaciones insólitas en ese lapso, con un contador visible en pantalla. “Puede ser una bizarreada o alguien que aparezca con un gran talento”, anticipó el conductor. “La gran chance” apuntará a cantantes aficionados —jóvenes, chicos del interior— con una lógica similar a segmentos que Videomatch tuvo en sus primeras temporadas. “Darle una oportunidad a la gente joven, a chicos que puedan venir a cantar, y la historia de vida, y que vienen del interior”, explicó Tinelli.

También habrá cámaras ocultas de reacción grabadas en la calle, con actores y generadores de contenido como protagonistas. Cada emisión tendrá, en principio, una cámara con entre siete y ocho situaciones breves. Los integrantes del equipo explicaron que los protagonistas serán caras nuevas —el anonimato es condición necesaria para que el formato funcione— y que el estilo rescata algo que se perdió en televisión: “Se dejaron de hacer porque quienes las hacían, como Freddy Villarreal por ejemplo, se habían hecho muy conocidos”.

Otra sección contempla reacciones del propio Tinelli y su equipo a materiales de archivo de Videomatch y otras producciones históricas de La Flia. El conductor explicó que este contenido ya circula orgánicamente en redes, donde los seguidores le mandan clips y le preguntan qué piensa de lo que hizo en otras épocas. El programa también prevé invitados que puedan sumarse al panel y cerrar con una actuación musical en la tarima del estudio. Tinelli mencionó a Lali como ejemplo: “Viene de invitada un rato y termina cantando. Tenemos armado ese espacio para eso”.

Dale Match - Marcelo Tinelli
Marcelo Tinelli, preparado para la vuelta en el stream de Infobae (Crédito: Jaime Olivos)

Detrás de escena

El programa se grabará en los estudios de La Corte, con Gaspar Bidart como director. La producción general estará a cargo de Adrián “El Mono” Mustone. El equipo mezcla colaboradores históricos de La Flia —Pato Vergara, el Negrito Luengo, Matías Amaya y María Goma— con profesionales del streaming, entre ellos Malena Rondina.

Bidart, el director, tiene un vínculo particular con el universo Tinelli: de joven iba a la puerta de Ideas del Sur en las vacaciones de invierno esperando sacarse una foto con el equipo. Actualmente trabaja como sonidista de Nico Occhiato y dirige el programa de Diego Leuco en Luzu TV. “Es un capo total”, asegura Tinelli. El estudio contará con cinco cámaras robóticas controladas por joystick y dos portátiles para eventuales salidas al exterior.

La escenografía fue diseñada por Valeria Palmieri con madera como material predominante, con una tarima para actuaciones en vivo y pantallas integradas al diseño. Mustone la describió como un guiño al espíritu del viejo estudio de Videomatch, adaptado al formato del streaming. En cuanto al estilismo del conductor, lo lleva adelante, como es costumbre, Elbio “El Bichi” Casciano.

Cada emisión abrirá con un hit diferente del rock nacional, sin tema fijo. “Tiene que ser uno que todos sepamos, bien conocido. Costumbres argentinas es el mejor ejemplo”, precisó Mustone, aunque aclaró que si algún tema “pega mucho más con el programa”, podría mantenerse.

Tinelli resumió así lo que busca con Dale Match: “Tengo la sensación de que nunca me fui a ningún lado. Estoy habitando diferentes lugares. Como que agrandé la casa, ¿entendés?”. Y agregó, con la misma lógica que atraviesa todo el proyecto: “La construcción la estamos llevando de a poco. Infobae generó una comunidad en las noticias. Ahora esa gente va a poder ver también un programa de entretenimiento”.

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