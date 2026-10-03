República Dominicana

República Dominicana: El presidente Abinader respalda el veto a partidos de Haití tras los incidentes en el Félix Sánchez

La decisión gubernamental avala la postura de Kelvin Cruz, quien anunció restricciones luego de que una puerta del estadio olímpico resultara derribada durante el duelo de la Liga de Naciones

El presidente Luis Abinader respaldó el veto contra la selección de fútbol de Haití para jugar en estadios de República Dominicana. (Foto cortesía Presidencia de la República Dominicana)
El presidente Luis Abinader respaldó el veto contra la selección de fútbol de Haití para jugar en estadios de República Dominicana. (Foto cortesía Presidencia de la República Dominicana)
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El presidente Luis Abinader respaldó el veto anunciado contra la selección de fútbol de Haití para disputar partidos en instalaciones de República Dominicana, tras los incidentes y el derrumbe de una puerta en el Estadio Olímpico Félix Sánchez durante el encuentro entre ambos países. “La posición del ministro de Deportes es la posición del Gobierno”, afirmó el mandatario durante una visita a la Vigésima Octava Feria Internacional del Libro Santo Domingo 2026, según Listín Diario.

La decisión surgió después de un partido por la Liga de Naciones de Concacaf que había agotado sus localidades y reunió a una multitud en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte. Ambos equipos llegaban al duelo con seis puntos, tras ganar sus dos primeros compromisos del Grupo A de la Liga A.

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El encuentro estaba programado para el 1 de octubre a las 8:00, en un estadio que Concacaf había designado como sede oficial. República Dominicana había vencido 3-2 a Nicaragua y 2-1 a Trinidad y Tobago, mientras que Haití también acumulaba dos triunfos.

Puertas forzadas y restricciones tras el partido

El ministro de Deportes, Kelvin Cruz, sostuvo que el Gobierno aplicará tolerancia cero frente a actos de indisciplina e irrespeto en actividades deportivas. El funcionario cuestionó los daños en una instalación cuya renovación demandó “millones y millones de pesos”.

El ministro de Deportes, Kelvin Cruz, anunció una política de tolerancia cero ante actos de indisciplina. (Cortesía: Concacaf)
El ministro de Deportes, Kelvin Cruz, anunció una política de tolerancia cero ante actos de indisciplina. (Cortesía: Concacaf)

“Lo que vimos ayer con una puerta del Félix Sánchez, una instalación deportiva que ha costado millones y millones de pesos para ponerlo reluciente, es inaceptable”, expresó Cruz.

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El ministro señaló que el Ministerio de Deportes cuenta con reglas, ordenanzas y un reglamento disciplinario para impedir la participación de las selecciones de República Dominicana y Haití en otros partidos celebrados en el país. También afirmó: “Ese no es el comportamiento que debe recibir una fanaticada digna y respetuosa y una fanaticada que respeta las leyes y las reglas de una instalación deportiva en nuestro país”.

Las dificultades comenzaron antes del inicio del encuentro, cuando cientos de personas se concentraron en las entradas del estadio. Videos difundidos por medios locales mostraron aglomeraciones, empujones y grupos de aficionados que intentaban avanzar hacia el interior de manera desordenada, de acuerdo con Revista Mercado.

La puerta metálica dañada se encontraba en el sector oeste del recinto. Los reportes preliminares indicaron que aficionados haitianos habrían roto uno de los accesos, aunque no precisaron las causas exactas del desorden ni la cantidad de personas involucradas.

Más de 23,000 boletas y presión sobre los accesos

La organización había dispuesto que el ingreso al Centro Olímpico fuera exclusivamente peatonal por las avenidas 27 de Febrero, Máximo Gómez, John F. Kennedy y Ortega y Gasset. Las puertas debían abrir a las 5:00, tres horas antes del comienzo del partido.

La medida buscaba distribuir el flujo de asistentes y facilitar los controles de seguridad ante una convocatoria excepcional. Sin embargo, la llegada masiva de público generó presión sobre varios accesos y algunas personas forzaron las puertas para ingresar.

El Estadio Olímpico Félix Sánchez sufrió daños en sus instalaciones tras el encuentro deportivo entre ambas selecciones. (Cortesía: Medios ACN)

Los reportes posteriores señalaron que se comercializaron más de 23.000 boletas, una cifra que habría convertido al duelo en una de las mayores convocatorias de la selección dominicana en el país. No hubo, sin embargo, un balance oficial consolidado sobre el número de espectadores que ingresó efectivamente al estadio.

Tampoco se informó de manera oficial sobre heridos, detenidos o la dimensión total de los daños. Durante el partido, personal de seguridad intervino dentro del recinto y retuvo a algunas personas mientras intentaba recuperar el control de una zona del estadio.

También se registraron versiones sobre sobrecupo y asistentes que habrían entrado sin boleta. La cantidad de personas que accedió al estadio, la capacidad efectiva del recinto y el funcionamiento de los controles de ingreso permanecían sin una cifra oficial consolidada.

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