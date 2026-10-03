Honduras

Honduras: Paralizadas rutas en diferentes departamentos por paro de transportistas ante alto costo de combustibles

El paro de transportistas mantiene este viernes paralizadas varias rutas en Cortés y Lempira, mientras continúan las protestas contra el alto costo de los combustibles.

Transportistas mantienen paralizadas varias rutas en Villanueva, Cortés, por el alto costo de los combustibles. (Foto: Cortesía)
Transportistas mantienen paralizadas varias rutas en Villanueva, Cortés, por el alto costo de los combustibles. (Foto: Cortesía)
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El servicio de transporte público permanece suspendido este viernes en distintos puntos de los departamentos de Cortés y Lempira, como parte de las acciones emprendidas por el sector para exigir medidas ante el incremento en el precio de los combustibles.

En Villanueva, Cortés, transportistas urbanos e interurbanos mantienen paralizadas sus unidades, afectando varias rutas utilizadas diariamente por cientos de pasajeros.

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La suspensión también alcanza los recorridos que conectan Santa Cruz de Yojoa, San Antonio de Cortés, Potrerillos y Pimienta, además del ingreso a San Pedro Sula por el sector de Chamelecón.

Las dirigencias locales han informado que la paralización se mantendrá durante la jornada de este 2 de octubre, con una previsión inicial de concluir la medida alrededor de las 5:00 de la tarde.

A pesar de la suspensión del transporte público, el tránsito de vehículos particulares y equipo pesado se mantenía con relativa normalidad en distintos sectores de la zona norte.

Gracias amanece sin transporte

En el occidente del país, la protesta también mantiene paralizado el servicio de transporte en Gracias, Lempira.

Los transportistas exigen medidas ante el incremento en el precio de los combustibles, especialmente el diésel. (Foto: EFE/Gustavo Amador)
Los transportistas exigen medidas ante el incremento en el precio de los combustibles, especialmente el diésel. (Foto: EFE/Gustavo Amador)

Los conductores suspendieron sus recorridos habituales y se sumaron a las acciones emprendidas por el sector transporte para exigir respuestas ante el costo de los carburantes, con especial preocupación por el precio del diésel.

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Los transportistas argumentan que los incrementos en los combustibles elevan los costos de operación de las unidades y dificultan la prestación del servicio bajo las condiciones actuales.

Ante esta situación, las organizaciones del transporte mantienen las medidas de presión mientras continúan las conversaciones con representantes del Gobierno en busca de acuerdos.

Las acciones del sector no se concentran únicamente en Cortés y Lempira. Durante la jornada también se registraron movilizaciones e interrupciones en diferentes puntos de las principales carreteras del país.

En Comayagua, unidades del transporte interurbano realizaron movilizaciones a “vuelta de rueda” sobre la carretera CA-5, provocando circulación lenta en algunos sectores.

Mientras tanto, en Santa Bárbara se reportaron interrupciones en la entrada de Las Vegas y afectaciones en la CA-4, a la altura de Macuelizo, uno de los principales corredores utilizados para conectar con el occidente hondureño.

La suspensión del transporte afecta los recorridos entre Santa Cruz de Yojoa, San Antonio de Cortés, Potrerillos y Pimienta. (Foto: Cortesía)
La suspensión del transporte afecta los recorridos entre Santa Cruz de Yojoa, San Antonio de Cortés, Potrerillos y Pimienta. (Foto: Cortesía)

También se registraron dificultades en el paso hacia Santa Rosa de Copán, debido a las acciones protagonizadas por integrantes del sector transporte.

Las condiciones varían de acuerdo con cada punto. Mientras en Gracias y Villanueva se mantiene la suspensión del servicio de transporte, en otros sectores se desarrollan movilizaciones, circulación lenta o interrupciones parciales del tránsito.

Ante las protestas, la Policía Nacional desplegó agentes en la carretera CA-5 y otros puntos estratégicos de la zona norte para brindar seguridad y dar seguimiento a las movilizaciones.

Los cuerpos de seguridad mantienen comunicación con representantes del sector transporte con el objetivo de prevenir enfrentamientos y procurar que la circulación vehicular se mantenga en los lugares donde se desarrollan las protestas.

Mientras tanto, los transportistas mantienen sus reclamos relacionados con el precio de los combustibles y continúan las conversaciones con las autoridades para intentar alcanzar acuerdos.

El sector ha advertido que las medidas de presión podrían extenderse a otros departamentos si no reciben una respuesta favorable a sus demandas.

La situación genera preocupación entre usuarios del transporte público, especialmente quienes dependen de las rutas interurbanas para trasladarse hacia sus centros de trabajo, centros educativos y otras actividades.

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