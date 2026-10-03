Costa Rica lidera respaldo a las elecciones en América Latina, pero 89% también apoya la “mano dura”, según Latinobarómetro 2026

El 89% de los costarricenses considera que sin elecciones no puede haber democracia, el porcentaje más alto registrado en América Latina. (Photo by Marvin RECINOS / AFP)

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Costa Rica se mantiene entre los países latinoamericanos con mayor respaldo ciudadano a la democracia y es el que concede mayor importancia a las elecciones como elemento indispensable del sistema político, según los resultados del Informe Latinobarómetro 2026.

Al mismo tiempo, el estudio revela que 89% de los costarricenses coincide con la idea de que “un poco de mano dura del gobierno no viene mal”, el porcentaje más elevado reportado entre los países analizados.

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El estudio de Corporación Latinobarómetro, titulado ¿La crisis de la democracia liberal?, recogió 19,207 entrevistas presenciales en 17 países de América Latina entre el 7 de mayo y el 17 de junio de 2026. Para los países de Centroamérica y República Dominicana se realizaron 1,000 entrevistas por nación, representativas de la población de 18 años o más, con un margen de error de aproximadamente 3% por país.

Uno de los principales resultados para Costa Rica aparece en la medición sobre el respaldo a la democracia como forma de gobierno.

El 63% de los costarricenses respondió que “la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno”, lo que coloca al país entre los niveles más altos de América Latina. Solo Argentina, con 73%, y Uruguay, con 64%, registraron porcentajes superiores. Chile también alcanzó 63%.

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El promedio latinoamericano se situó en 52%, nivel que se mantiene respecto de la recuperación observada en 2024 después de varios años de deterioro en el apoyo regional a la democracia.

Costa Rica encabeza respaldo a las elecciones

El resultado más destacado para el país aparece cuando la encuesta pregunta si puede existir democracia sin elecciones.

Costa Rica ocupa el primer lugar de América Latina: 89% de los entrevistados considera que sin elecciones no puede haber democracia.

El promedio regional fue de 74%, mientras que Guatemala, con 61%, registró el porcentaje más bajo en este indicador.

El dato muestra una diferencia de 15 puntos porcentuales entre Costa Rica y el promedio latinoamericano.

Para Latinobarómetro, las elecciones constituyen actualmente el componente de la democracia con mayor legitimidad entre los ciudadanos de la región, por encima de otros elementos institucionales como los partidos políticos, los congresos y la oposición.

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El resultado costarricense adquiere particular relevancia al compararlo con otro de los hallazgos del informe relacionado con las denominadas actitudes de “mano dura”.

89% respalda la idea de “mano dura”

Latinobarómetro consultó a los entrevistados cuál de dos afirmaciones estaba más cerca de su manera de pensar: que “un poco de mano dura del gobierno no viene mal” o que no se necesita mano dura gubernamental.

En América Latina, 63% se inclinó por la primera opción, frente al 59% registrado cuando la pregunta comenzó a aplicarse en 1995.

En Costa Rica el porcentaje alcanza 89%, mientras que en el otro extremo Argentina registra 33%.

“La mano dura es una característica de la cultura latinoamericana que resiste el paso del tiempo”, señala el informe al analizar estos resultados. Latinobarómetro relaciona esta actitud particularmente con el temor a la violencia y la preocupación por el crimen organizado, aunque el dato mide una opinión ciudadana y no implica respaldo a una política pública específica.

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Esta combinación coloca a Costa Rica en una posición particular dentro del estudio: por un lado, presenta uno de los mayores respaldos explícitos a la democracia y el porcentaje más elevado de reconocimiento de las elecciones como indispensables; por otro, registra una elevada aceptación de la expresión “mano dura”.

Otro 89% se identificó con la idea de que “un poco de mano dura del gobierno no viene mal”, según la encuesta regional. Crédito: Captura video Presidencia de la República

57% cree que Costa Rica va en la dirección correcta

La percepción sobre la situación nacional también diferencia al país del promedio regional.

Cuando Latinobarómetro preguntó si cada nación “va en la dirección correcta”, solo 35% de los latinoamericanos respondió afirmativamente.

En Costa Rica, en cambio, el porcentaje alcanzó 57%, el segundo más alto de la región. Únicamente El Salvador, con 79%, registró una valoración superior.

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En el extremo contrario aparece Perú, donde apenas 21% considera que el país avanza en la dirección correcta.

Otro indicador coloca a Costa Rica en el primer puesto regional: 90% de los costarricenses aseguró estar satisfecho con su vida, frente a un promedio latinoamericano del 78%.

El informe señala que Costa Rica es “el país cuyos habitantes están más satisfechos con su vida”, mientras Bolivia, con 61%, presentó el resultado más bajo.

Costa Rica también lideró la satisfacción con la vida: 90% de los entrevistados dijo estar satisfecho, frente a un promedio regional del 78%. (Cortesía: Universidad de Costa Rica)

Fuerte valoración de la relación con Estados Unidos

Los resultados también reflejan una percepción favorable de los vínculos de Costa Rica con Estados Unidos.

El 89% de los costarricenses considera que las relaciones entre ambos países son “muy buenas” o “buenas”, el porcentaje más alto registrado en América Latina en la medición de 2026. El promedio regional fue de 71%.

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Además, 74% de los entrevistados en Costa Rica considera positiva la influencia de Estados Unidos, uno de los porcentajes más elevados de la región.

Latinobarómetro destaca que Costa Rica y República Dominicana son los únicos dos países incluidos en el estudio donde la percepción de influencia positiva de Estados Unidos supera a la de China.

El 71% de los costarricenses, además, manifestó una opinión favorable sobre Estados Unidos, colocando al país entre los centroamericanos con mayor valoración positiva de esa nación.

Crimen organizado: baja percepción de presencia respecto a 2020

El capítulo dedicado a seguridad muestra otro comportamiento particular.

Latinobarómetro señala que entre 2020 y 2026 disminuyó en Costa Rica la proporción de personas que afirma percibir la presencia de crimen organizado, grupos armados, narcotraficantes o pandillas en el lugar donde vive.

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Costa Rica aparece dentro del grupo en el que esta percepción disminuyó, junto con Colombia, Chile, Argentina y El Salvador.

Esto no significa necesariamente que haya disminuido objetivamente la actividad del crimen organizado en el país, ya que el indicador mide percepción ciudadana, no estadísticas policiales o judiciales.

En conjunto, los resultados de Latinobarómetro 2026 dibujan para Costa Rica una combinación de elevado respaldo a mecanismos electorales, apoyo a la democracia superior al promedio regional, una valoración relativamente positiva sobre la dirección del país y, paralelamente, una fuerte adhesión a la idea de “mano dura” frente a los problemas de seguridad.

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