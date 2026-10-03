La Legislatura porteña declarará a Luis Ovsejevich ciudadano ilustre por su aporte a la cultura

El presidente de la Fundación Konex, Luis Ovsejevich, será reconocido como ciudadano ilustre de la Ciudad de Buenos Aires

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La Legislatura porteña reconocerá al presidente de la Fundación Konex, Luis Ovsejevich, como ciudadano ilustre de la Ciudad de Buenos Aires. La ceremonia se realizará el miércoles 7 de octubre, a las 18:00 horas, en el Salón Dorado del Palacio Legislativo.

Según pudo confirmar Infobae, el acto contará con intervenciones de la jurista Aída Kemelmajer de Carlucci, Premio Konex de Brillante 2016 en Humanidades; la médica Mirta Roses, Premio Konex de Brillante 2003 en Ciencia y Tecnología; y el empresario teatral Carlos Rottemberg, Premio Konex de Platino 2001 en Espectáculos.

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Luego de que se den por finalizados los discursos en reconocimiento a la trayectoria de Ovsejevich como impulsor de iniciativas culturales, la actividad concluirá con la entrega del diploma de Ciudadano Ilustre y un discurso del homenajeado.

La distinción fue promulgada el 6 de enero de 2026, después de que los legisladores porteños aprobaran la petición para reconocerlo como “figura emblemática cuya visión transformadora y dedicación inquebrantable han revolucionado el panorama cultural argentino durante más de cuatro décadas”. En 2023, ya había sido declarado como Personalidad Destacada de la Cultura.

El Salón Dorado de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, donde se realizará el homenaje al presidente de la Fundación Konex

La trayectoria de Luis Ovsejevich y su aporte cultural

Nacido en Buenos Aires en 1941, Ovsejevich se graduó como abogado a los 19 años y obtuvo también el título de profesor de piano. Ejerció la docencia como profesor adjunto en las facultades de Derecho y de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires.

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En 1980 creó la Fundación Konex, entidad que entrega los Premios Konex para reconocer a figuras e instituciones de la Argentina en diez áreas, entre ellas deportes, espectáculos, artes visuales, ciencia y tecnología, letras, música popular, humanidades, comunicación y periodismo, instituciones, comunidad y empresa, y música clásica.

En 1991, Ovsejevich puso en marcha el ciclo Vamos a la Música, destinado a acercar a niños y niñas a la ópera, el ballet y los conciertos de música clásica. La propuesta continuó con proyectos como los Festivales Konex de la Cultura, realizados entre 2003 y 2005, y el Festival Konex de Música Clásica, creado en 2015.

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Ovsejevich también es creador de los Premios Konex (Crédito: Jaime Olivos)

También dirigió ad honorem el Teatro Colón durante las temporadas 1998 y 1999. En ese período se incorporó un nuevo abono para el público y se impulsó la participación de embajadas extranjeras en la programación del teatro.

La actual Ciudad Cultural Konex, creada en 2006, forma parte de esa trayectoria. El espacio desarrolla una programación de música, teatro, actividades para jóvenes y propuestas destinadas al público infantil bajo el ciclo Konex para Chicos.

En 2019, a través de la Fundación Konex, Ovsejevich encabezó la restauración del Salón de Actos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. El proyecto incorporó mejoras en una de las salas históricas de la ciudad.

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Los shows infantiles realizados en la Ciudad Cultural Konex

En 2022 fue convocado por el Conservatorio della Svizzera Italiana, en Lugano, Suiza, para participar del Foro de Filantropía Estratégica para las Artes. Según la síntesis de su trayectoria, fue el único representante de América Latina invitado a ese encuentro.

Entre sus distinciones figuran el reconocimiento como Personalidad Destacada de la Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, otorgado en 2023; el doctorado honoris causa de la Universidad Maimónides; el premio Gratia Artis de la Academia Nacional de Bellas Artes y el Premio Scopus de la Universidad Hebrea de Jerusalén.

La distinción de Ciudadano Ilustre se concedió mediante una ley aprobada por los dos tercios de la Legislatura porteña a personas argentinas nacidas en la ciudad o con al menos diez años de residencia que se hayan destacado en ámbitos como la cultura, la ciencia, la política, el deporte o la defensa de los derechos constitucionales. El proyecto fue promovido por el ex legislador Yamil Santoro.

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