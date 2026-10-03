Marcó dos golazos en 10 minutos y Scaloni lo espera en la selección argentina: la noche soñada de Leonel Flores en el triunfo de Boca

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Leonel Flores tuvo una brillante actuación en La Bombonera y marcó dos golazos en el triunfo de Boca Juniors ante Unión de Santa Fe por 3 a 0. Apenas le bastaron poco más de media hora de partido (ingresó en lugar de Sebastián Villa) al delantero de 19 años, quien regresará al predio de Ezeiza para sumarse a la selección argentina bajo las órdenes de Lionel Scaloni, quien ya lo hizo debutar ante Bolivia en Córdoba.

El joven surgido de las inferiores del Xeneize se dio el gusto de marcar sus primeros goles en la cancha de Boca y fue clave para liquidar el partido con una definición fantástica dentro del área a los 83 minutos luego de un pase de Leandro Lozano. Flores se sacó de encima a un rival con un amague y abrió su pie derecho para ubicar la pelota lejos del alcance de Matías Mansilla.

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En tiempo de descuento, Flores nuevamente iba a sacudir las redes del arco de Unión con un gol muy parecido al primero. Esta vez, el ecuatoriano Enner Valencia le entregó el balón al juvenil, quien engañó al defensor con un amague antes de ejecutar a la perfección la pelota para colocarla junto al palo izquierdo de Mansilla.

*El segundo gol de Leonel Flores ante Unión

Luego del partido y a punto de regresar con sus compañeros de la selección argentina de cara al amistoso del sábado ante Burkina Faso en el Monumental, Flores expresó: “Sé que esto recién empieza, pero estoy muy contento con mi presente, lo vengo buscando hace mucho tiempo y está saliendo todo bien”.

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Acerca de su bautismo goleador en La Bombonera, el juvenil indicó: ”Hice un gol en la cancha de Huracán (contra Recoleta por Copa Sudamericana) y, por suerte, se me pudo abrir el arco. La gente me brinda mucho su apoyo, gracias a la gente que llena la cancha todos los partidos. Estamos muy contentos. Tenemos que estar juntos y seguir trabajando. Desde que llegó el Vasco (Arruabarrena) estamos haciendo las cosas bien y hay que seguir por este camino”.

Con esta victoria, Boca Juniors alcanzó las 20 unidades en la Zona A del Torneo Clausura y quedó momentáneamente como escolta de Instituto (25), a la espera de los resultados de Vélez (20), Defensa y Justicia (18) y Gimnasia de Mendoza (17). El equipo de Arruabarrena, además, llegó a 16 partidos sin perder y en la Tabla Anual tiene 50 puntos, tres menos que el líder Independiente Rivadavia de Mendoza, que igualó con Gimnasia y Esgrima La Plata. Como si fuera poco, el Xeneize está en las semifinales de la Copa Argentina (jugará ante Banfield) y en la misma instancia de la Copa Sudamericana, en la que enfrentará a Vasco da Gama.

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