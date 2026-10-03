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Ca7riel y Paco Amoroso compartieron el detrás de escena de su paso por la Paris Fashion Week

El dúo argentino mostró la preparación de sus looks, su ubicación en la primera fila y algunos momentos de la presentación a la que asistieron en la capital francesa

Ca7riel y Paco Amoroso deslumbraron en la semana de la moda en Paris
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Ca7riel y Paco Amoroso asistieron al desfile de Yohji Yamamoto durante el Paris Fashion Week, una de las citas centrales del calendario internacional de la moda. El dúo argentino ocupó un lugar en la primera fila del evento, según los videos que compartieron en redes sociales.

En las imágenes, Ca7riel aparece con lentes rectangulares, el cabello corto y oscuro, cadenas alrededor del cuello y un conjunto negro con un tejido gris y blanco en la parte frontal. También se distinguen tatuajes en sus manos y cuello.

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A su lado, Paco Amoroso vistió una camiseta negra de manga corta y llevaba el cabello despeinado. Sus tatuajes quedaron a la vista en ambos brazos. Detrás de ellos, otros invitados siguieron la presentación desde sus asientos.

El registro audiovisual muestra el predominio de prendas oscuras entre los asistentes, en contraste con algunas vestimentas rojas y de tonos claros. Un texto sobreimpreso en el video ubicó la escena en el desfile de Yohji Yamamoto.

Ca7riel y Paco Amoroso hablaron de su hábito saludable
Ca7riel y Paco Amoroso presenciaron el desfile del diseñador Yohji Yamamoto desde la primera fila durante el Paris Fashion Week (Instagram)

Ca7riel también publicó parte de la preparación previa. En una de sus historias se lo vio limpiando sus zapatillas con una máquina para calzado antes de mostrar el atuendo elegido para la jornada.

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Más tarde, el músico compartió imágenes del interior del recinto, donde se veían candelabros, luces y una pasarela extensa. Desde allí registró el paso de una modelo durante la presentación.

En 2025, la agenda de Ca7riel y Paco Amoroso también los llevó a París e incluyó una invitación de Saint Laurent para asistir a la presentación de su colección masculina de primavera-verano. La firma, dirigida creativamente por Anthony Vaccarello, realizó el desfile en la Bolsa de Comercio de París, edificio convertido en espacio de arte contemporáneo por iniciativa del empresario François Pinault.

Ca7riel, con cabello rubio platino y traje beige, y Paco Amoroso, con cabello rojo y negro y traje negro, posan de frente contra una pared de hormigón gris
La firma Saint Laurent invitó al dúo argentino a la presentación de su colección masculina en la Bolsa de Comercio de París

El dúo siguió la pasarela desde un sector reservado para invitados. La puesta se organizó en torno a una obra de la artista francesa Céleste Boursier-Mougenot: una instalación circular de 18 metros de diámetro con cuencos que flotaban sobre el agua y se desplazaban por la superficie.

Entre los asistentes estuvieron el director Francis Ford Coppola y los actores Sam Rockwell y Rami Malek. Ca7riel eligió un saco negro largo, con cuello tipo esmoquin, mientras que Paco Amoroso llevó un traje beige de silueta amplia y solapas anchas.

La aparición en el evento sumó al recorrido del grupo argentino por los encuentros de la moda internacional. Su presencia en el desfile de Saint Laurent se produjo fuera de los escenarios y en un contexto que reunió a referentes del cine, la actuación y la industria de la indumentaria.

Ca7riel y Paco Amoroso sumarán su música a Grand Theft Auto VI con “Sexy Magic”, una colaboración junto a PinkPantheress, Fred again.. y el productor francés Étienne de Crécy. El tema integra los seis sencillos que anticipan Grand Theft Auto VI: The Album, la banda sonora oficial que acompañará al videojuego el 19 de noviembre de 2026.

Así es "Sexy Magic", la canción de Ca7riel y Paco Amoroso que forma parte del GTA 6

El álbum estará compuesto por 34 canciones originales creadas para el universo de Vice City y el estado ficticio de Leonida. La producción tendrá un formato distinto al de las emisoras de radio que forman parte de cada entrega de la saga: reunirá material concebido especialmente para este lanzamiento.

Además de “Sexy Magic”, el adelanto incluye “RHYNO”, de Travis Scott, con producción de Guy-Manuel de Homem-Christo, integrante de Daft Punk. La lista inicial también incorpora “That’s It”, de Yung Lean con Future y Metro Boomin; “Last Thing You Need”, de Morgan Wallen; “Macacoa 2000”, de Rauw Alejandro; y “Bright Lights, Big City”, de Keith Richards, guitarrista de The Rolling Stones.

La participación del dúo argentino en el proyecto llega después del lanzamiento de su último disco y de una gira internacional. La selección para la banda sonora los incorpora a una producción vinculada con una de las franquicias de videojuegos de mayor alcance global.

La presencia de Ca7riel y Paco Amoroso en videojuegos también incluye “Muero”, canción que forma parte de la banda sonora de EA SPORTS FC 27. El repertorio del juego reúne 120 temas de artistas de 36 países e incluye a otros músicos argentinos, como Nicki Nicole, María Becerra, Nathy Peluso, Cazzu y Dante Spinetta.

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