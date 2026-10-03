Guatemala

Economistas de cuatro centros de análisis advirtieron que el presupuesto proyectado para 2027 alcanzará el 17.1% del producto interno bruto de Guatemala

El proyecto presupuestario de 2027 elevaría el gasto público al mayor nivel histórico. La propuesta asciende a 192,000 millones de quetzales -unos 25.130 millones de USD, equivalentes al 17.1% del PIB, por encima del porcentaje destinado en 2020 durante la emergencia sanitaria, según cuatro centros de pensamiento del país

El presidente Bernardo Arévalo realizó cambios en la estructura económica del Gobierno de Guatemala con nuevos nombramientos.
Economistas advierten que el presupuesto de Guatemala para 2027 es el más alto de la historia. (Gobierno de Guatemala)
Guardar

Economistas de cuatro centros de pensamiento de Guatemala advirtieron que el proyecto de presupuesto para 2027, de 192,000 millones de quetzales, elevaría el gasto estatal a 17,1% del PIB, el mayor nivel de la historia del país y superior al registrado durante la pandemia de covid-19.

Los analistas cuestionaron que una parte sustancial del endeudamiento propuesto financie gastos de funcionamiento, una práctica prohibida por la legislación ordinaria.

PUBLICIDAD

La dimensión del gasto contrasta con el presupuesto de 2020, cuando Guatemala destinó el equivalente al 15.9% del producto interno bruto para atender los efectos de la emergencia sanitaria.

El debate se produjo el 1 de octubre durante el conversatorio “El presupuesto del Estado para 2027 y desafíos en el año electoral”, organizado por la Red de Centros de Pensamiento.

El Ejecutivo pidió al Congreso de la República autorización para emitir y colocar 43,000 millones de quetzales en bonos del Tesoro. Más de la mitad de ese monto se usaría para gastos de funcionamiento, mientras solo una quinta parte financiaría inversión, según planteó Ricardo Barrientos, economista del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI).

PUBLICIDAD

Barrientos sostuvo que cerca de una cuarta parte de los bonos solicitados se destinaría a pagar el servicio de la deuda mediante nueva deuda. Para describir ese mecanismo, afirmó: “Estamos yendo al cajero automático a hacer un retiro con la tarjeta de crédito para luego ir al banco a pagar el pago mínimo de la tarjeta de crédito con el retiro”.

Documento impreso del Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos de Guatemala junto a un teclado de computadora portátil
Un documento del Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado reposa sobre un escritorio junto a una computadora portátil. (Congreso de la República de Guatemala)

Bonos para funcionamiento y presión sobre el déficit

El artículo 61 de la Ley Orgánica del Presupuesto prohíbe utilizar deuda pública para cubrir gastos corrientes. Sin embargo, Jorge Lavarreda, investigador del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), indicó que la propuesta incorpora una excepción para los bonos aprobados en 2027.

Antes de 2020, el máximo histórico de financiamiento de gastos de funcionamiento con bonos del Tesoro había sido de 4,5%. El proyecto llevaría esa proporción a 17,8%, una cifra cercana al 17,3% aplicado durante la pandemia.

Paul Boteo, economista de la Fundación Libertad y Desarrollo, afirmó que la magnitud del presupuesto no tiene justificación técnica. Las asignaciones para secretarías y otras dependencias del Ejecutivo crecerían 32,5%, principalmente por gasto corriente, e incluirían 2.000 nuevos puestos sin una función definida.

El Ministerio de Desarrollo Social, agregó Boteo, triplicaría sus recursos en cuatro años: pasaría de 1,746 millones de quetzales en 2023 a 5,500 millones en 2027. El economista alertó que el déficit fiscal promedio fue de 2.1% del PIB entre 2005 y 2023, pero la proyección para 2026 llega a 3.76% y la de 2027 alcanza 4.43%.

“Nos estamos endeudando a esos niveles con un Estado que es incapaz de hacer proyectos que nos permitan tener mayor productividad en el futuro y con unos niveles de corrupción altísimos”, dijo Boteo.

Erick Coyoy, economista de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASIES), señaló que la carga tributaria recaudada por la Superintendencia de Administración Tributaria se mantiene desde hace años cerca de 12% del PIB. Esa recaudación permanece estancada mientras las obligaciones de gasto aumentan de manera sostenida.

Fondos para desarrollo en un año de elecciones

Los Consejos Departamentales de Desarrollo podrían concentrar entre 17,000 y 20,000 millones de quetzales en 2027, cuando Guatemala celebrará elecciones generales.

Barrientos consideró que ese esquema es la principal preocupación del panel por el volumen de recursos y el riesgo de que sean utilizados con fines electorales o capturados por estructuras de crimen organizado.

El presupuesto vigente para esos consejos en 2026 es de 15.425 millones de quetzales, aunque al 28 de septiembre apenas se había ejecutado 25%. Para 2027, el Ejecutivo solicitó 6.120 millones, pero los fondos no utilizados durante el ejercicio anterior, estimados en unos 7,000 millones, deberán trasladarse al siguiente año por los decretos 27-2024 y 7-2025.

A esa transferencia se añadiría un aporte extraordinario de entre 5,000 y 7,000 millones de quetzales, de acuerdo con información no oficial recogida en el Congreso. Barrientos afirmó que, en los hechos, los recursos son controlados por alcaldes, diputaciones distritales y financistas de campaña.

Lavarreda también cuestionó una partida de 2,600 millones de quetzales para cubrir pérdidas operacionales del Banco de Guatemala. La entidad reportó un excedente neto de 4,248,7 millones de quetzales en su último estado de operaciones de 2025.

Coyoy advirtió que Guatemala registra el porcentaje más bajo de América Latina de estudiantes con logro satisfactorio en lectura y matemática al terminar sexto grado de primaria y tercero básico. Entre 2009 y 2022, solo la lectura en primaria mostró una mejora sostenida; los demás indicadores permanecieron estancados.

La meta oficial para reducir la desnutrición crónica infantil prevé una baja de 0.4 puntos porcentuales anuales durante los próximos 15 años. Lavarreda comparó ese ritmo con el promedio de 1,5 puntos porcentuales anuales registrado entre 2002 y 2014.

Los especialistas pidieron a la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda del Congreso recuperar el análisis técnico del presupuesto, identificar la fuente de financiamiento de cada obligación aprobada y respetar las tres lecturas legislativas antes de una eventual aprobación. También propusieron exigir dictámenes favorables que certifiquen la viabilidad y el beneficio social de los proyectos de inversión.

Temas Relacionados

GuatemalaGobierno de GuatemalaBernardo ArévaloCIENASIESICEFIFundación Libertad y Desarrollo

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Capturan a piloto aviador requerido por Estados Unidos cuando intentaba salir de Guatemala hacia El Salvador

La Policía Nacional Civil frustró su salida hacia El Salvador y elevó a 37 la cifra de aprehendidos con fines de extradición durante el año en el territorio nacional

Capturan a piloto aviador requerido por Estados Unidos cuando intentaba salir de Guatemala hacia El Salvador

Bálsamos sin parafina y rubores veganos: premian a jóvenes guatemaltecos por proyectos de emprendimiento innovadores

Cerca de seis mil estudiantes de los 22 departamentos del país participaron en la competencia. Ocho empresas juveniles llegaron a la final y sus propuestas sorprendieron a los expertos del mundo empresarial

Bálsamos sin parafina y rubores veganos: premian a jóvenes guatemaltecos por proyectos de emprendimiento innovadores

Guatemala y Taiwán impulsan inversiones en tecnología, salud e infraestructura durante visita oficial

Los cancilleres Carlos Ramiro Martínez y Lin Chia-lung instalaron un mecanismo de consultas políticas para ampliar el intercambio comercial y promover proyectos con actores públicos, empresariales y académicos de ambos países

Guatemala y Taiwán impulsan inversiones en tecnología, salud e infraestructura durante visita oficial

Portación ilegal de armas y rebajas de condena: los dos flancos que el Ministerio de Gobernación de Guatemala quiere blindar

El titular de Gobernación señala que la ley vigente ofrece demasiadas salidas a quienes son capturados con armas sin licencia. Su propuesta apunta al artículo 264 del Código Procesal Penal y a la Ley de Aceptación de Cargos.

Portación ilegal de armas y rebajas de condena: los dos flancos que el Ministerio de Gobernación de Guatemala quiere blindar

La Universidad de San Carlos de Guatemala recurre a la Corte de Constitucionalidad para blindarse ante la investigación por registros académicos borrados

La rectoría de la principal casa de estudios de Guatemala movilizó recursos de amparo y nulidad para frenar pesquisas sobre la supresión arbitraria de datos de al menos 30 estudiantes opositores a su gestión

La Universidad de San Carlos de Guatemala recurre a la Corte de Constitucionalidad para blindarse ante la investigación por registros académicos borrados

TECNO

Adolescente con parálisis aprueba exámenes finales de secundaria gracias a tecnología de seguimiento ocular

Adolescente con parálisis aprueba exámenes finales de secundaria gracias a tecnología de seguimiento ocular

Apple limitará acceso al disco de Mac debido al riesgo de los agentes de IA

Usuarios de autos modernos pueden ser víctimas de espionaje, advierten expertos

Así funciona el algoritmo del MIT que podría hacer más segura a la IA

La más reciente actualización de Windows 11 podría reducir el uso de memoria RAM

ENTRETENIMIENTO

Billy Joel habla de su enfermedad cerebral a los 77 años: “Suena mucho peor de lo que realmente es”

Billy Joel habla de su enfermedad cerebral a los 77 años: “Suena mucho peor de lo que realmente es”

Se casó Annie Knight, la estrella de OnlyFans famosa por su maratón sexual con más de 500 hombres en un día

El hermano y doble de cuerpo de Paul Walker descartó su regreso como Brian O’Conner en la saga: “Tuvo un final hermoso”

Tierras agotadas, una escuela local y 13 años plantando árboles: así es la reserva de Brian May en Dorset

Karol G lleva “Tropitour” a Miami por dos noches: estos son los horarios y detalles de sus conciertos

MUNDO

El copiloto de FlyDubai que casi provocó un accidente aéreo tenía antecedentes de inhabilitación por posibles posiciones extremistas

El copiloto de FlyDubai que casi provocó un accidente aéreo tenía antecedentes de inhabilitación por posibles posiciones extremistas

China intensifica la construcción en el arrecife Antelope, en el mar Meridional

La Guardia Costera de Taiwán expulsó con cañones de agua a un pesquero chino cerca de las islas Pratas

Violencia en Etiopía: la milicia progubernamental afirmó que controla el aeropuerto Alula Aba Nega, cerca de la capital de Tigray

Acusan al presunto asesino de Ann Widdecombe de preparar actos terroristas contra Nigel Farage