El misterioso papel de Briatore que generó expectativa en la esperada conferencia tras el accidente de Colapinto: la sorpresa que se llevaron los periodistas

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Hace apenas un mes, Flavio Briatore desató un escándalo en la Fórmula 1 durante la conferencia de prensa habitual de los jefes de equipos. Aquella acusación contra McLaren en medio de la sanción a Pierre Gasly tuvo una imagen emblemática: el líder italiano de Alpine sacó un papel y mostró una imagen para darle más impacto a su denuncia. En otra rueda de medios que lo tenía bajo los flashes tras su enojo con Franco Colapinto por el choque a su compañero en Bakú, Flavio hizo un particular movimiento que desorientó a los periodistas.

El directivo de 76 años llegó con papel doblado a la cita con los periodistas antes del inicio de la actividad del Gran Premio de Baréin que se corre en Malasia. Se sentó junto a sus pares de Williams (James Vowles) y Ferrari (Frédéric Vasseur), dejando el elemento a un costado. Con el antecedente de lo sucedido un mes atrás, comenzó a generar incertidumbre por el contenido, aunque nadie se animó a preguntarle directamente.

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El foco de la rueda de prensa se lo llevó principalmente la crisis que hay alrededor de Vasseur en Ferrari. Flavio debió contestar una protocolar pregunta sobre el desembarco de urgencia de la cita en Malasia, el enojo con Colapinto por el choque en Bakú, la pelea con Racing Bulls por el quinto lugar del Campeonato de Constructores y el arribo de Mike Elliot como estelar director técnico de la escudería. No mucho más. El tiempo se consumió, Briatore no develó qué había en el papel y nadie se animó a preguntarle. Flavio lo dejó allí tirado.

El posteo del periodista Jon Noble sobre el tema

Pero la incógnita se hizo viral en redes sociales y el periodista Jon Noble fue uno de los encargados de mostrar la jugada que hizo Briatore para despistar. “Tras causar revuelo Flavio Briatore en la conferencia de prensa de los jefes de equipo de F1 en Monza con información que leyó de un papel, hoy apareció agitando una hoja A4 por ahí… ¿Qué había en ella?... ¡Estaba en blanco!“, escribió tras compartir imágenes de la hoja vacía.

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El medio especializado The Race también destacó este juego mediático que hizo el líder de Alpine: “Briatore: Trae un pedazo de papel... Todos esperan en suspenso... Termina la conferencia de prensa... Deja el papel atrás... En blanco”.

El portal español Soy Motor replicó la escena con el mismo tono: “El show de Briatore. Se ha presentado con un papel a la rueda de prensa de jefes de equipo, generando mucha expectación, sobre todo tras la polémica con el accidente de Colapinto. Ha terminado la rueda de prensa, se ha ido, se ha dejado el papel y era... ¡¡UN FOLIO EN BLANCO!!“.

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El posteo del medio The Race tras la expectativa que generó Briatore con un papel en blanco

Con el foco puesto en Colapinto, Briatore resolvió rápido el tema cuando le preguntaron si había “hablado con los pilotos” y si había “discutido alguna consecuencia para incidentes similares”. El dirigente fue tajante para disipar rumores de sanciones al argentino: “Lo que hagamos es interno del equipo”.

“Claro, estaba muy decepcionado con lo que pasó en Bakú, pero es otra carrera. Tenemos que olvidarlo. Tenemos que mirar siempre hacia el futuro, y el pasado es pasado. No hay nada que se pueda hacer. Estaba molesto, sí, como creo que todos en el equipo, incluido Franco, por el error que cometió. Pero esto es pasado. Tenemos que seguir adelante y pensar en el futuro”, subrayó ante los medios.

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“Hablemos de la carrera, la clasificación de mañana y la carrera del domingo. Cada carrera es un escenario diferente. El fin de semana pasado no fue nada bueno para nosotros, y estamos luchando por la quinta posición con Racing Bulls. Regalamos muchos puntos. Después de eso, se acabó. ¿Qué podemos hacer? Hagamos lo que hagamos, es imposible remontar", remarcó.

La consulta continuó sobre si creía que había margen para recortar los 15 puntos que separan a Alpine de Racing Bulls: “Mucho tiempo. Solo termina la carrera”.

En otro tramo de la rueda de prensa, Briatore se refirió a la contratación de Elliott: “Siento que necesitamos una dirección técnica mejor y más sólida en el equipo. En este momento estamos mejorando, pero no lo suficiente. Como en cualquier negocio, necesitas poner los fundamentos técnicos en el equipo, y siento que Mike Elliott era la persona adecuada para volver a la Fórmula 1. Mucha experiencia en Mercedes. Ya estuvo con Haas y Aston durante algunos años. Esto es lo que queremos hacer. Queremos ganar. Estamos haciendo todo lo posible para asegurarnos de que el equipo esté en condiciones de ganar”.

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También salió a opinar sobre las críticas que caen actualmente sobre Vasseur: “Lo mismo me pasa a mí. Los medios parecen decir que cada vez que fracasas, el negocio está muy contento. Creo que sí. Desafortunadamente es así, porque vemos que si te va bien, los medios están muy callados. En el momento en que te va mal, los medios se despiertan y: ‘¿Por qué? ¡Boom, boom!’. Así que tenemos que vivir con eso. Y claro, es mucho más difícil para Fréd que para nosotros, ya sabes, por la cantidad de artículos, porque desde el punto de vista de los medios la atención también es muy alta".

Los directivos James Vowles, Frédéric Vasseur y Flavio Briatore durante la conferencia en Malasia: el italiano dejó el papel cerrado a un costado durante toda la rueda de prensa

En ese tramo, aprovechó para desviar una parte de la atención y colocarla sobre una pregunta que quedó tras Bakú: Colapinto fue sancionado con cinco puestos para esta carrera en Malasia por el choque a un compañero, pero Arvid Lindblad no recibió castigo alguno luego de tocar a su colega de Racing Bulls Liam Lawson. “Vemos que en Bakú tuvimos un drama. Después de volver a Bakú, algo que sé, y realmente no lo entiendo, es que nos penalizan. Merecemos ser penalizados. No entiendo por qué Racing Bulls no fue penalizado, porque Lindblad le hizo exactamente lo mismo a Lawson. ¿Por qué nos penalizan a nosotros y a Lindblad no?“, señaló.

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Al fin de cuentas. Pensado o no, Flavio volvió a dominar la escena simplemente con una hoja de papel. Briatore, cuando muchos esperaban alguna reprimenda pública al argentino, les cambió el curso de las cosas. Reconoció el error, afirmó que se resolvió puertas adentro y terminó con cualquier tipo de polémica. Y se llevó la marca con un papel en blanco...

Briatore con el famoso papel que sacó en Monza para acusar a Mclaren

LA EXPLOSIVA CONFERENCIA DEL PAPEL PARA ACUSAR A MCLAREN