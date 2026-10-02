De la terapia parental a los tribunales, los conflictos que marcaron a Halle Berry y su exesposo Olivier Martinez

Halle Berry y Olivier Martinez intentaron encauzar sus desacuerdos mediante un proceso de coparentalidad en 2024 (Europa Press)

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Dos años antes de que Olivier Martinez solicitara una orden de restricción contra Halle Berry por presunto abuso físico hacia su hijo, la expareja ya había intentado resolver sus diferencias en un entorno terapéutico. Según documentos judiciales obtenidos por la revista PEOPLE, en mayo de 2024 ambos acordaron someterse a terapia de coparentalidad para “resolver disputas y conflictos entre ellos en un esfuerzo por ejercer con éxito la crianza compartida” de su hijo Maceo, entonces de nueve años.

El esquema terapéutico contempló sesiones individuales con un coach elegido por la expareja, seguidas de seis encuentros conjuntos de coparentalidad. Al cabo de esas sesiones, el terapeuta debía determinar si era necesario continuar el proceso. El prometido de Berry, Van Hunt, también tuvo permitido participar en los encuentros.

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Sin embargo, reportes revelan que el mecanismo no logró destrabar las tensiones entre ambos. En agosto de 2024, Berry presentó una solicitud ante el tribunal en la que acusó a Martinez de “violar repetidamente acuerdos y órdenes judiciales con descuido imprudente”, lo que a su juicio perjudicaba tanto a su hijo como la relación entre los exesposos, ya de por sí “tensa”.

Una fuente cercana a la familia describió entonces el origen de los roces a la revista PEOPLE: “Tienen estilos de crianza muy diferentes. La coparentalidad no ha sido fácil. Aun así, ambos aman a Maceo y él es increíble... [es] un estudiante muy enfocado. Halle trata mucho de mantener su vida en privado”.

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Halle Berry tiene dos hijos de relaciones diferentes: Nahla y Maceo (Instagram)

El complicado divorcio de Halle Berry y Olivier Martinez

Berry y Martinez solicitaron el divorcio en octubre de 2015, tras dos años de matrimonio. El proceso no se cerró hasta agosto de 2023, casi ocho años después. El acuerdo final estableció custodia legal conjunta, con un pago mensual de 8.000 dólares por parte de Berry a Martinez en concepto de manutención infantil, además de un 4,3% adicional sobre cualquier ingreso que la actriz perciba por encima de los 2 millones de dólares anuales.

El convenio también obligó a Berry a cubrir la matrícula de la escuela privada de Maceo, uniformes, útiles escolares y actividades extracurriculares, incluido el reembolso de esos gastos correspondientes al ciclo 2023-2024.

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El acuerdo de divorcio incluyó custodia legal conjunta y obligaciones económicas a cargo de la actriz (REUTERS/Manon Cruz)

Un presunto temperamento explosivo marcó la separación

Tras el anuncio de la ruptura en 2016, distintas fuentes consultadas por PEOPLE señalaron el carácter de Martinez como uno de los factores que incidieron en el fin del matrimonio.

Una de ellas describió al actor francés de la siguiente manera: “Tenía un temperamento explosivo de una manera profundamente aterradora. Nunca sabías cuándo iba a estallar”, indicó la fuente a dicho medio.

No obstante, el insider descartó que se hubiera cruzado algún límite físico. “Nunca fue físicamente abusivo con ella. Era muy posesivo, de una manera casi primitiva, pero nunca abusivo con ella ni con la familia”.

Declaraciones de fuentes consultadas tras la ruptura describieron a Martinez como posesivo y de carácter imprevisible. (Instagram)

Ese perfil se vinculó con dos episodios previos. En 2012, Martinez protagonizó un altercado físico con Gabriel Aubry, expareja de Berry y padre de su hija Nahla, cuando este llegó a dejar a la niña en la casa de la actriz en Los Ángeles. Ambos hombres debieron recibir atención hospitalaria por las lesiones sufridas.

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En los documentos judiciales del caso, Aubry relató el ataque con detalle: “De repente, el señor Martinez saltó sobre mí por el costado de mi cuerpo y me golpeó de tal forma que me tiró al suelo. Continuó golpeándome al menos dos o tres veces, me pateó las costillas con la rodilla o el pie, y tomó mi cabeza con sus manos y la estrelló contra el pavimento de la entrada”.

Tres años más tarde, en 2015, Martinez fue investigado por otro episodio de agresión, esta vez contra un empleado del Aeropuerto Internacional de Los Ángeles (LAX), a quien habría empujado con un asiento infantil vacío durante un altercado con fotógrafos. El actor no fue procesado penalmente, pero el empleado lo demandó junto con Berry por 5 millones de dólares; el caso se resolvió posteriormente mediante un acuerdo extrajudicial.

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La defensa de Halle Berry

La defensa de Berry rechazó las acusaciones formuladas por su exesposo y las consideró engañosas. (REUTERS/Andrew Kelly)

Ante la más reciente demanda de Martinez, que derivó en una orden de restricción temporal y en la pérdida de la custodia compartida 50/50 de Berry hasta una audiencia programada para el 16 de octubre, la abogada de la actriz, Marina Beck, rechazó de forma tajante las acusaciones.

“Decir que esta demanda es completamente infundada y deliberadamente engañosa sería quedarse corto”, afirmó Beck en declaraciones a PEOPLE. La letrada agregó que existe “abundante prueba, incluidas numerosas resoluciones judiciales”, de que Martinez “violó repetidamente órdenes judiciales e interfirió con intervenciones terapéuticas y educativas necesarias en perjuicio” del hijo de ambos, conducta por la cual, según Beck, el actor “ya ha sido sancionado legalmente”.

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“De cierta manera, la demanda de hoy no resulta del todo inesperada en alguien con un historial bien documentado de comportamiento errático, posesivo y violento”, añadió la abogada.

Beck concluyó que Berry “está acostumbrada a este tipo de conducta escandalosa” por parte de su exesposo y que, pese a sentirse “profundamente apenada”, no permitirá que la situación la aparte de “defender los mejores intereses de Maceo”.