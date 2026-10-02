Muere la panameña Yamileth Ábrego, top 5 entre las pilotos de motocross más rápidas de Latinoamérica

La Unión Panameña de Motociclismo lamentó la partida de Ábrego, quien se consolidó como una de las pilotos más veloces de la región.

Guardar

Yamileth Ábrego, conocida en las pistas como ‘Yamy’ y recordada como ‘La Dama del Motocross’, murió y dejó un vacío profundo en el deporte nacional panameño.

La atleta falleció mientras participaba junto a un grupo de al menos 35 personas en unas prácticas del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) en el Cañón de Macho de Monte, en la provincia de Chiriquí, quienes fueron sorprendidos por una cabeza de agua.

PUBLICIDAD

La Unión Panameña de Motociclismo lamentó la partida de quien se consolidó como una de las pilotos más veloces de Latinoamérica.

La entidad, que agrupa a pilotos, delegados y a la comunidad del motocross en Panamá, extendió sus condolencias a los familiares y seres queridos de Ábrego ante lo que calificó como una pérdida irreparable.

Ábrego comenzó su aventura sobre una motocicleta en 2009, cuando tenía apenas 14 años. Desde sus primeras competencias dejó en claro que no había llegado a las pistas solo para participar.

La Unión Panameña de Motociclismo destacó el coraje indomable y la destreza de la joven atleta fallecida.

Quería competir, luchar por los primeros lugares y demostrar que el talento y la valentía no tienen género.

La Unión Panameña de Motociclismo destacó su coraje indomable y su destreza para enfrentarse mano a mano con otros pilotos en una disciplina dominada históricamente por hombres.

PUBLICIDAD

Esa determinación la llevó a coronarse en varias ocasiones como campeona nacional de motocross femenino en Panamá.

El recorrido de Yamileth Ábrego trascendió las fronteras panameñas. La piloto representó al país en la primera edición del Latinoamericano Femenino de Motocross, donde obtuvo un destacado sexto lugar.

Después, en una competencia disputada en Perú, logró consolidarse oficialmente dentro del Top 5 de las pilotos más rápidas de Latinoamérica.

Una espectadora sostiene la bandera de Panamá durante una competencia de motocross en una pista al aire libre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El resultado dejó el nombre de Panamá en alto dentro del motociclismo regional y confirmó la proyección internacional de su carrera.

Según la Unión Panameña de Motociclismo, la mayor victoria de Ábrego no quedó escrita en una tabla de posiciones.

Puntualizó que cada salto, cada curva y cada carrera de ‘Yamy’ sirvieron para demostrarle a nuevas generaciones que también existía un lugar para ellas sobre una motocicleta.

PUBLICIDAD

Su presencia en las pistas ayudó a abrir una puerta que hoy permite que niñas y jóvenes panameñas sueñen con competir y conquistar sus propios podios. La entidad la definió como pionera, referente y ejemplo de perseverancia.

La valentía que mostró en cada salto y la pasión que volcó sobre la motocicleta le ganaron el respeto de la afición nacional e internacional.

Varios motociclistas recorren un tramo de tierra durante una competencia de motocross en la pista El Trapiche en Panamá. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ese reconocimiento, según la Unión Panameña de Motociclismo, marcó el camino para que decenas de niñas y jóvenes practiquen hoy este deporte con orgullo en todo Panamá.

Ábrego aceleró en un momento en que el motocross era visto como un espacio ajeno para las mujeres. Convirtió esa pasión en una forma de inspirar a quienes venían detrás suyo.

PUBLICIDAD

La Junta Directiva de la Unión Panameña de Motociclismo subrayó que su trayectoria representa un legado imborrable para las futuras generaciones del motociclismo nacional. La organización remarcó que su historia combina títulos deportivos con un impacto social dentro de la disciplina.

El mensaje de condolencia de la Unión Panameña de Motociclismo se extendió también a la comunidad de pilotos y a la afición que siguió de cerca la carrera de Ábrego dentro y fuera de Panamá.

La entidad reiteró que la partida de Ábrego es una pérdida irreparable para el motociclismo del país.