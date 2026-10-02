Premios Grammy mantienen la nueva categoría de Pop Asiático a pesar de las críticas: "Confiamos en que es la decisión correcta"

La creación de premios divididos por género reabre el debate sobre las limitaciones que imponen estas clasificaciones a los artistas en los Grammy. (REUTERS/Mike Blake)

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Harvey Mason Jr. confirmó que la categoría de Asian Pop Music Performance seguirá adelante en los Grammy Awards de 2027, pese a las reacciones divididas que surgieron tras su anuncio en junio, informó Variety.

El director ejecutivo de la Recording Academy tomó la decisión después de realizar sesiones de escucha y dialogar con representantes de la comunidad musical asiática. La Academia también indicó que recibió un número considerable de inscripciones para la categoría durante su primer año.

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BTS figuró entre los actos que cuestionaron la creación del premio y anticipó que no postularía su música a los Grammy de 2027. El grupo consideró que una división por región o idioma podía aislar al género en vez de darle mayor reconocimiento.

BTS decidió no postular su música a los Grammy de 2027 porque considera que dividir las categorías por idioma aísla al género.

“Esperamos que nuestra música pueda ser escuchada y querida por lo que es, en lugar de dividirla por región o idioma”, señaló BTS en su momento.

La postura de Mason dejó sin efecto la posibilidad de reconsiderar el galardón, luego de que previamente indicó que la Academia revisaría la categoría ante las críticas de parte de artistas y seguidores.

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La Academia mantendrá el premio tras consultar a la comunidad musical asiática

Mason dijo que las conversaciones con músicos y dirigentes del sector incluyeron opiniones contrarias a la continuidad del reconocimiento, además de dudas de personas que no contaban con información precisa sobre sus alcances.

“Escuchamos comentarios francos de personas de nuestra comunidad que no apoyan la continuación de esta categoría. También escuchamos a personas que no tenían información exacta sobre ella, y contar con un espacio para aclarar malentendidos fue especialmente valioso”, explicó Mason a Variety.

Las reuniones entre la Academia y representantes de la comunidad musical asiática mostraron un respaldo mayoritario a la permanencia del premio, aseguró el director ejecutivo de la Recording Academy, Harvey Mason Jr.(REUTERS/Daniel Cole)

El directivo sostuvo que la mayor parte de los comentarios recibidos respaldó mantener el premio. “La reacción más extendida fue la de personas que apoyaban con entusiasmo la categoría, colegas creadores de música que expresaron su respaldo para conservarla. Confiamos en que es la decisión correcta para la comunidad musical en general” afirmó.

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A pesar de todo, Mason reconoció que la resolución no dejaría satisfechos a todos los sectores.

BTS suma cinco nominaciones al Grammy sin una victoria

La introducción de la categoría reactivó un debate sobre los premios divididos por género en los Grammy. Parte de la comunidad musical considera que estas clasificaciones pueden limitar a artistas y canciones a categorías específicas, en lugar de permitirles competir en apartados de mayor alcance.

BTS acumuló cinco nominaciones a los Grammy entre 2021 y 2023, pero no obtuvo una estatuilla. En 2021 compitió por mejor interpretación pop de dúo o grupo con “Dynamite”, categoría que ganaron Lady Gaga y Ariana Grande por “Rain on Me”.

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En 2022 volvió a ese apartado con “Butter”, pero el premio fue para Doja Cat y SZA por “Kiss Me More”.

BTS suma cinco nominaciones a los Grammy entre 2021 y 2023 sin lograr un triunfo en la ceremonia. (@bts.bighitofficial/ Instagram)

En 2023 recibió tres nominaciones. “My Universe”, junto a Coldplay, perdió mejor interpretación pop de dúo o grupo ante “Unholy”, de Sam Smith y Kim Petras. “Yet to Come” quedó fuera de mejor video musical, galardón que obtuvo Taylor Swift por “All Too Well: The Short Film”.

El grupo también fue nominado como artista invitado en Music of the Spheres, de Coldplay, en álbum del año. Ese Grammy fue para Harry’s House, de Harry Styles.

Cabe recalcar que la canción “Golden”, de la película KPop Demon Hunters e interpretada por el grupo ficticio Huntr/x, fue considerada ampliamente como la primera victoria del K-pop en los Grammy al ganar el premio a mejor canción escrita para medios visuales. El tema, con voces de EJAE, Audrey Nuna y Rei Ami, no ganó el reconocimiento a mejor canción.

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